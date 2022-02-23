ВІДКРИВАЄМО КІБЕРФРОНТ

За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам чимало окупантів було знищено!

А від сьогодні у чат-боті Телеграм «stop russian war bot» з’явилася нова функція – для боротьби на кіберфронті.

Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) – обов’язково повідомляйте про них чат-боту.

Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп`ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах.

Українські кіберфахівці використають цю інформацію, щоб боротися з окупантом!

Функція передачі таких даних доступна у розділі чат-боту «Кіберфронт».

Зупинимо російські війська разом – на нашій землі і в нашому кіберпросторі