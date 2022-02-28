Духовенство Сумської єпархії повідомило Правлячого архієрея про категоричне засудження кривавої агресії Росії проти Української

24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации без объявления войны вероломно вторглись на территорию Украины. Сумская епархия, охватывающая часть Сумской области, является приграничной, и потому на территорию нашей епархии пришелся один из самых страшных ударов российской армии. Наносятся удары по жилым кварталам, гибнут ни в чем не повинные мирные жители.

В эту страшную минуту испытаний мы высказываем полную поддержку нашей Родине – Украине. Мы возносим молитвы за украинскую государственную власть, за Вооруженные силы Украины и за всех, кто сегодня с оружием в руках встал на защиту Украины. Мы готовы оказать украинскому войску всю возможную помощь. Мы также поддерживаем страждущее мирное население и призываем всех наших прихожан делами милосердия поддерживать всех пострадавших: тех, кто остался без крыши над головой; тех, кто нуждается в еде и пропитании; тех, кто требует медицинской помощи. Всё, что мы делаем для наших ближних, мы делаем для Самого Христа, исполняя Его заповедь о любви.

Уже в первый день войны Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий опубликовал обращение к пастве, а также записал видеообращение, в которых однозначно осудил агрессивные действия Российской Федерации, полностью поддержал Вооруженные силы Украины и призвал руководство России остановить это кровавое безумие. Мы полностью солидарны с Его Блаженством и искренне благодарим его за эти важные обращения, исполненные пастырской мудрости и ответственности.

При этом мы с особой скорбью вынуждены признать, что в эти страшные дни Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл никак не осудил агрессивные действия российской власти. В своем обращении от 24 февраля 2022 года патриарх Кирилл лишь призвал «все стороны конфликта сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей». Таким образом, сама война здесь не осуждена. Вероломное вторжение российской армии в Украину не только не осуждено, но даже и не названо. В воскресенье 27 февраля во время богослужения в Храме Христа Спасителя патриархом Кириллом была прочитана молитва об Украине, в которой он назвал происходящее в нашей стране внутренними «распрями и нестроениями». А в слове после литургии патриарх Кирилл дословно произнес: «Не дай Бог, чтобы нынешняя политическая ситуация в близкой нам братской Украине была направлена на то, чтобы злые силы, которые всегда боролись с единством Руси и Русской Церкви, одержали верх». Опять же, в этих словах нет осуждения акта агрессии, совершенной против нашей Родины. Более того, эти слова дают основания думать, что принуждение Украины к отказу от государственного суверенитета и насильное её включение в состав России, патриарх вполне одобряет.

Несмотря на то, что Святейший Патриарх Кирилл на протяжении многих лет говорил о том, что Украина – это сфера его пастырской ответственности, мы не видим сегодня с его стороны никаких попыток защитить страждущий народ Украины.

В этой тяжелой ситуации, руководствуясь велением нашей пастырской совести, мы приняли решение прекратить поминовение Московского Патриарха за богослужениями. Это решение продиктовано также и требованиями нашей паствы, которая, увы, не желает больше слышать в наших храмах имя патриарха Кирилла.

Особо хотим подчеркнуть, что этот шаг не содержит в себе никаких канонических нарушений. По предписаниям церковных канонов священник обязан поминать лишь своего правящего епископа. Мы продолжаем поминать на богослужениях Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины и Высокопреосвященнейшего Евлогия, митрополита Сумского и Ахтырского. Мы остаемся в составе Украинской Православной Церкови. Известно, что в Украинской Православной Церкви существуют приходы, которые уже много лет не поминают Московского Патриарха, и никто не ставит им это в вину.

Это обращение мы адресовываем, прежде всего, к нашим собратьям-сослужителям, клирикам Сумской епархии. Дорогие отцы! Задумайтесь и присоединитесь к нам!

Особо мы хотим обратиться к нашему правящему архиерею – митрополиту Сумскому и Ахтырскому Евлогию.