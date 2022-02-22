"По масштабам атак – это Россия". Внутренний фронт: как Кремль раскачивает Украину Мощные кибератаки, фейковые протесты, агентурные сети и дезинформация: какие инструменты использует РФ, чтобы держать Украину в постоянном напряжении.

Пока на оккупированном Донбассе происходят, по последней оценке Минобороны, аномальные события, – Россия искусственно устроила сильнейшую эскалацию, – точно так же искусственно она раскачивает ситуацию и внутри Украины. В ход идут все доступные ей инструменты: от массовых кибератак до фейковых акций протеста и диверсий.

КИБЕРАТАКИ. ХАКЕРЫ НА СЛУЖБЕ ФСБ

Прямо в эти дни Украина "разгребает" последствия хакерской атаки, которую в Минцифре уже назвали самой серьезной в истории страны.

15 февраля ПриватБанк, Ощадбанк, сайты ВСУ и Минобороны подверглись сильнейшей DDoS-атаке. Клиенты банков не могли получить доступ к интернет-банкингу, не работали банкоматы. В США и Великобритании уверены, что за кибератаку ответственна Россия.

Кроме банков и военных, новой DDoS-атаке подвергся портал "Дия".

Эта кибератака произошла за день до озвученной западными СМИ даты возможного вторжения РФ (16 февраля) и на фоне настойчивых предупреждений Белого дома о том, что РФ может специально атаковать информационные системы перед началом новой агрессии.

"По нашим наблюдениям, активизация кибератак регулярно предшествует обострению ситуации на границе. И количество, и мощность понемногу возрастают. Усложняется инструментарий атакующих", – подтверждают LIGA.net в Госспецсвязи.

СБУ расследует связь между последним киберинцидентом и предыдущими атаками на госсайты 14 января. "Мы видим след иностранных спецслужб. Исходя из нынешних реалий, страна, которая заинтересована в таких имиджевых ударах по Украине, – это РФ", – сказал начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

В ночь с 13 на 14 января хакеры пытались "положить" около 70 сайтов центральных и региональных органов власти, в том числе Дию.

"К этой атаке тоже может быть причастна страна-агрессор. Кибератака была проведена на высоком операционном уровне и координировалась группой хакеров", – говорят в Госспецсвязи.

"По масштабам атаки и задействованным ресурсам это большая организованная профессиональная группа с господдержкой, наиболее вероятно – наш северо-восточный сосед. Не исключаю, что атака может быть одной из частей общих военных учений России и Беларуси", – объясняет LIGA.net глава ГО "Электронная демократия" Владимир Фльонц.

"Мы на 100% можем утверждать, что целью атаки была не финансовая выгода, поскольку злоумышленники не требовали денег, – отмечают в Госспецсвязи. – Ее целью было: 1) дезинформировать население; 2) отвлечь внимание от настоящих заказчиков; 3) нанести удар по украинской инфраструктуре, принести как можно больше вреда и хаоса".

Атака сопровождалась информацией об утечке персональных данных из Дии. Власти это отрицают (а вот что говорят киберспецы).

В Минцифры считают, что эта кибератака – часть гибридной войны.

"Сложно оценить все мотивы, скорее всего они комплексные. С одной стороны – провести "разведку боем", проверить скорость реакции, провести учения для своих хакеров в реальных условиях. С другой – подорвать доверие и посеять панику. И, конечно, добыть разведданные из тех госсистем, которые удалось взломать", – считает Фльонц.

Украина подвергается кибератакам разной мощности еще с 2014 года.

"Самые мощные – это атака на ЦИК, на энергетическую систему в 2015-2016 годах, на Государственную казначейскую службу, вирус NotPetya в 2017 году. Расследование всех этих кибератак показало, что за ними стоит РФ", – уточнили LIGA.net в Госспецсвязи. За NotPetya США предъявили обвинения шести сотрудникам ГРУ РФ.

"По техническим признакам кибератаку можно связать с определенной хакерской группировкой, – подчеркивают в Госспецсвязи. – Сейчас активнее всего атакуют государственные органы Украины такие группировки: Armageddon/Gamaredon, APT29/Cozy Bear/NOBELIUM, Buhtrap".

Как сообщает СБУ, в 2021 году было локализовано более 2000 кибератак на электронные ресурсы органов власти и стратегически важные объекты критической инфраструктуры. За январь – уже 121.

В Госспецсвязи уверены, что эти атаки – не последние в кибервойне: "Фокусом и дальше будет критическая инфраструктура – и энергетика, и сети. Следует отметить, что после атаки вируса Black Energy энергетический сектор значительно усилил кибербезопасность".

АКЦИИ ПРОТЕСТА И ЛОББИСТЫ РФ

30 января в столице задержали группу лиц, которые, как считают в МВД, за деньги должны были устроить массовые беспорядки. По словам главы МВД Дениса Монастырского, организаторы акции "для дестабилизации ситуации" якобы хотели собрать до 5000 человек на акцию, из которых около 1500 были бы титушками. "Именно они должны были устроить драки с правоохранителями", – уточнили в МВД.

Основные стычки с силовиками, утверждают в Нацполиции, планировалось провести под стенами Офиса президента. Для создания "нужной картинки" подозреваемые припасли даже фейковую кровь.

"Один из сценариев – накручивание ситуации, чтобы увеличивалось число людей на последующих акциях, чтобы запустить общую дестабилизацию в стране. У нас есть информация о связях организаторов со спецслужбами РФ", – сказал Монастырский.

Организатором беспорядков называют бывшего полковника Нацполиции Юрия Голубана. СБУ изучает его возможные связи с гибридными войсками РФ на Донбассе и российскими спецслужбами. Голубан называет обвинения в свой адрес провокацией.

С начала российской агрессии против Украины спецслужбы РФ на систематической основе используют возможность проведения в Украине "заказных" массовых акций, говорит LIGA.net замглавы комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая (СН).

Их цель – дестабилизировать ситуацию в Украине, спровоцировать конфликты на национальной, религиозной и политической основе, дискредитировать позиции Украины перед важными международными переговорами и снизить ее поддержку в мире.

В июне 2017 – феврале 2018 года двое граждан Украины в контакте с экс-советником президента РФ Глазьевым, который занимался разработкой антиукраинских проектов, организовали перед посольством США в Украине ряд заказных акций против расширения НАТО. Они же пытались провести в Мариуполе проплаченные митинги против ВСУ.

В 2016-2018 годах гражданин Украины, живущий в Москве, организовал серию массовых перекрытий дорог от имени болгарских, польских и венгерских нацменьшинств, которых якобы дискриминируют в Украине.

В июне 2018 года, накануне запланированных переговоров между главами МИД Украины и Венгрии, которые должны были помочь разблокировать заседания Украина-НАТО, представители киевских спортивных клубов за деньги изображали "украинских националистов" и пикетировали посольство Венгрии, сожгли чучело премьер-министра страны Орбана. Эта "акция" активно освещалась росСМИ.

"Рынок наемников активно используется лоббистами Кремля для акций протеста с манипуляциями вокруг общественно чувствительных вопросов: роста тарифов и цен на электроэнергию, карантинных ограничений", – добавляет Безуглая.

По данным нардепа, с января 2021 года по инициативе функционеров внутрипартийной группы Медведчука-Рабиновича в ОПЗЖ с широким привлечением протестующих из социально незащищенных слоев населения (пенсионеры, переселенцы) проводились так называемые тарифные майданы – кампания "Стоп тарифный геноцид".

"Координаторами акций выступали народные депутаты Рабинович и Кива (ОПЗЖ), которые не скрывают пророссийских взглядов и поддерживают контакты с представителями страны-агрессора", – утверждает Безуглая.

В октябре-декабре 2021 года аналогичные тарифные акции были организованы жителем Киева Иваном Росадой, который, по данным СБУ, активно сотрудничает с каналом Минобороны России – Звезда. В феврале он был задержан: статья – госизмена.

Его куратором от спецслужб РФ был Владимир Карасев, уточняет Безуглая – один из координаторов луганских боевиков весной 2014 года. В октябре прошлого года за деньги Карасева возле Рады были проведены четыре акции протеста против повышения тарифов на ЖКХ: все – для создания нужной картинки пропагандистам.

Только за ноябрь, по данным СБУ, Росада "получил от Карасева на свою банковскую карту около 1 млн грн", говорит Безуглая. 10 декабря он провел митинг против "диктатуры и узурпации власти" в Украине, 16 декабря – против кредитов МВФ, 17 января – пеший ход против постановки женщин на воинский учет, 20 и 28 января – новые акции, посвященные уже "отсутствию результатов деолигархизации Зеленского".

"ВЕРБУЮТ ВСЕХ". АГЕНТЫ И ДИВЕРСАНТЫ

По данным СБУ, за восемь лет войны контрразведка нейтрализовала более 30 агентурных сетей РФ и 300 диверсионно-разведывательных групп. Под прикрытием диппаспортов в Украине работали как минимум 20 кадровых сотрудников российской разведки.

Армия агентов и диверсантов России только выросла с 2014 года, поскольку Украина – приоритетное направление для российской внешней политики и спецслужб, рассказывает LIGA.netсобеседник в Службе внешней разведки Украины: "Качество (завербованных кадров. – Ред.) такое себе, вербуют кого попало. А количество увеличивается".

"Основные кандидаты, которые для российских спецслужб являются идеальным вариантом, – это все, кто могут хоть как-то влиять на политические и экономические процессы. В основном политологи, ученые всякие. Айтишников у них своих хватает", – говорит он.

Эту информацию LIGA.net подтверждает и источник в правоохранительных органах: "Если раньше пытались вербовать топов, то теперь в дело идут даже водители, уборщики и секретари".

Агенты российских спецслужб заточены под выполнение "кучи задач", отмечает собеседник в СВРУ: "Все зависит от темы. Есть приоритетные вопросы, под них ищут людей. Помимо этого, набирают кучу общим потоком: типа, "вдруг пригодится". Изменилась ситуация – ищут новых. Нужно распространить информацию – применяют своих".

Основные направления "отработки" спецслужб РФ – это убийства и подрывы (самая большая волна пришлась на 2017 год: диверсанты подрывали автоукраинских разведчиков, среди прочих, погибли генерал-майор ГУР Максим Шаповал и сотрудник СБУ полковник Александр Хараберюш, организатор – департамент разведки ФСБ), диверсии и поджоги, шпионаж в военном секторе, банально – провокации.

Февраль 2021. Сеть агентов ФСБ РФиз бывших спецназовцев украинской военной разведки готовила диверсии и похищение экс-главы Сил спецопераций за $100 000. Среди объектов атаки были боевые самолеты ВСУ на аэродроме Кульбакино.

Июль 2021. По подозрению в госизмене задержаны два подполковника СБУ, один – действующий (его взяли в Херсоне), второй – в запасе. Организатором сети был экс-сотрудник регионального управления СБУ, который уволился со службы в 2014-м и во время выезда в РФ был завербован ФСБ.

Январь 2022. Агент российской военной разведки с куратором в непризнанном Приднестровье планировал серию терактов в Одесской области. Его "взяли", когда он вербовал исполнителя: ставил задачу поджечь технику ВСУ. Вся история – тут.

Февраль 2022. В Киеве задержан местный житель, который был завербован одной из беларуских госструктур и готовил теракт. В спецслужбе отмечают, что задержали мужчину, когда он пытался поджечь машину возле здания общественной организации. На оперативных кадрах он говорит, что ему за это обещали "100 000".

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И ФЕЙКИ

Прямо сейчас Россия развернула огромную информационную спецоперацию против Украины. Сначала, 17 февраля, устроила обострение на Донбассе, массово обстреляв мирные города на подконтрольной Украине территории, а потом запустила фейк о том, что это – Украина, которая готовит большое наступление.

Специально под эту дезинформационную кампанию РФ создает апокалиптическую картинку: от взрыва авто возле здания боевиков в Донецке и газопровода в Луганске в качестве провокации – до объявления "массовой эвакуации" с Донбасса.

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"Это дезинформация. Украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам", – подчеркнул министр обороны Алексей Резников. Он уверен: так Кремль готовит обоснование для признания ОРДЛО.

Над распространением кремлевских фейков работает целая армия пропагандистов (самые раскрученные – Скабеева, Соловьев, Пегов).

Потоки дезинформации РФ против Украины – огромные, говорит LIGA.net и.о. директора Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Шаповалов. Месседжи меняются динамично, в зависимости от многих факторов. Популярный сейчас: "Украине поставляют устаревшее оружие, оно не может конкурировать с российским".

"Информатаки подобны точечным ракетным ударам: главной целью является поражение ключевых частей инфраструктуры. Только в нашем случае вместо ракет запускается дезинформация, и направлена она на поражение сознания населения Украины", – считает Шаповалов.

Основная цель пропагандистской машины России остается неизменной, добавляет LIGA.net руководитель Центра стратегических коммуникаций и информбезопасности Игорь Соловей: сделать Украину уступчивой.

Другая стратегическая цель – заблокировать вступление Киева в НАТО: "Кремль не оставляет попыток когда-то сделать Украину снова пророссийской, но под зонтиком НАТО это будет уже невозможно".

В первую очередь бьют по позитивным шагам, утверждает Соловей: реформам, сотрудничеству с ЕС (безвиз, ассоциация с Евросоюзом), США (передача вооружения) и НАТО, по вакцинации.

"Эта активность направлена на то, чтоб не дать россиянам и аудитории росСМИ за ее пределами поверить в успех Украины. Ведь позитивный кейс страны, где есть сменяемость власти, – имиджевая катастрофа для российского КГБ/ФСБшного клана", – считает он.

Для распространения дезинформации Россия использует сеть, которая состоит из сайтов, страниц в соцсетях, ботов и ботоферм, лояльных блогеров на YouTube. Особенность этой сети в том, что каждая часть взаимодействует с другой, объясняет Шаповалов.

"Так фейковые личности создают публикации, не имеющие за собой никаких подтвержденных данных. Далее публикация попадает на сайт, являющийся частью сети. Затем лояльный Кремлю блогер снимает видео на основе этой новости. После таких манипуляций правдивость новости уже не вызывает вопросов у рядового пользователя, поскольку при проверке он получит ссылку на еще три источника", – говорит он.

После закрытия российских телеканалов и соцсетей медиавоздух в Украине стал чище, считает Соловей. Но российские нарративы начали транслировать украинские политики, которые ориентируются на Россию (и имеют собственные медиаактивы, как Мураев). А после закрытия и их – основным каналом остались соцсети (Telegram и YouTube).

Материал Liga.net:

https://www.liga.net/politics/articles/po-masshtabam-atak-eto-rossiya-vnutrenniy-front-kak-kreml-raskachivaet-ukrainu