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Дима Николаенко
Дима Николаенко
Вчера 21:50603

Офіційна заява СБУ щодо подій на сході України

Сьогоднішні події на тимчасово окупованій території України є черговим витком гібридної війни проти нашої держави.

Весь світ бачить, що заради досягнення своїх інтересів терористи, керовані країною-агресором, здатні піти на будь-які провокації, аби вкотре безпідставно звинуватити Україну в загостренні ситуації.

Офіційно повідомляємо: заяви проросійських терористів про нібито плани українських військових розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях є суцільним фейком, інструментом для дестабілізації та не відповідають дійсності.

Наголошуємо - в ескалації конфлікту зацікавлена виключно країна-агресор та керівники псевдореспублік.

Розуміючи всі загрози, які стоять перед нашою державою, співробітники СБУ несуть службу в посиленому режимі, аби не допустити подальших провокацій, вчинення терористичних актів, диверсій та інших спроб розхитати ситуацію зсередини.

Служба безпеки України разом з іншими органами влади готова вчасно реагувати на будь-які сценарії дестабілізації.

Закликаємо співвітчизників як у мирних містах та селах, так і на окупованій території України: зберігайте спокій, не піддавайтесь паніці та жодним провокаціям!


https://ssu.gov.ua/novyny/ofitsiina-zaiava-sbu

Общество
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