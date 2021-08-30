Ювілей весілля – нагода, щоб знову завітати до органів ДРАЦС Кохання, розуміння та повага – запорука міцності сьогоднішнього ювілею шлюбу, який був укладений ще півсторіччя тому. Така подія не лише приковує увагу, а й надає почуттям оточуючих енергії, міцності та заряджає їх романтизмом.

Так, у колі дітей та онуків Віктор Михайлович та Катерина Іванівна відсвяткували поважну дату – 50 років подружнього життя. Організувати ж святкування ювілею допомогли фахівці органів державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), які за допомогою сервісу від Мін’юсту «Ювілейне весілля» нагадали про почуття того самого дня.

В ході церемонії були поновлені весільні обітниці та проведено обмін обручками, символом їхнього «золотого» весілля.

Нагадаємо, що усі охочі можуть відзначити ювілей весілля, урочисту видачу свідоцтв чи нестандарте весілля, завітавши до органів державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) - https://www.sumyjust.gov.ua/terytorial-ni-pidrozdily/viddily-derzhavnoyi-reyestracziyi-aktiv-czyvilnogo-stanu/