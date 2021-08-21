Муфтовий вентиль – межа між водоканалом та споживачем

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», у технічному обслуговуванні систем водовідведення та зливової каналізації точкою розподілу для каналізації вважається найближчий до будівлі оглядовий колодязь.
Водночас розмежуванням за точкою розподілу між внутрішніми та зовнішніми водопровідними мережами є муфтовий вентиль, який розміщений у місці приєднання до водопровідної мережі.
Водоканали, як виробники послуг з централізованого водопостачання та водовідведення обслуговують внутрішньоквартальну водопровідну мережу і частину водопровідного вводу до мережі водопостачання до муфтового вентилю у оглядовому колодязі, а після муфтового вентилю функція з обслуговування водопровідної мережі лежить «на плечах» управляючої компанії або ОСББ.
Найчастіше спори виникають у тій ділянці трубопроводу, яка знаходиться після муфтового вентилю і до ділянки трубопроводу в будинок.
За канонами Правил користування системи комунального водопостачання та водовідведення для надання послуг з обслуговування позабалансових частин водопроводу будинку має бути укладений договір між управляючою компанією (ОСББ) та водоканалом.
На практиці у багатьох будинках таких укладених договорів із водоканалами на обслуговування позабалансових частин водопроводу немає, і це дає судам право «робити знижку» у стягненні майнової шкоди з водоканалу, оскільки на переконання судової гілки влади, забезпеченість споживачів циркуляцією води повинно відбуватися у справній зовнішній та внутрішній водопровідній мережі.
Як приклад можна навести «свіже» рішення суду апеляційної інстанції (Постанова Центрального апеляційного господарського суду, справа № 904/160/19 від 26.07.2021).
Слід зазначити, що у таких справах судово-будівельна експертиза не дає відповіді на питання «до кого труба ближче», подібно, як не надає відповіді на такі питання:
1) яким чином переповненість вигрібної ями опадами впливає на замочування грунту біля будинку?;
2) як саме зсув грунту (за умов наявності схилів, складної рельєфної ділянки) впливає на осідання будинку або яка його роль?;
3) як встановити втрату стійкості фундаменту будинку?
Із сказаного випливає, що укладення договору на обслуговування позабалансових частин водопроводу у будинку знизить ризик отримати «знижки» від водоканалу у справах про відшкодування майнової шкоди.
Детальніше про це читайте у статті «Юридичні тонкощі внутрішньоквартальної водопровідної мережі»
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