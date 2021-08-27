У «Шосткинському центрі ПТО» порушують Закон про рекламу? У «Шосткинському центрі ПТО» порушують Закон про рекламу?

Нещодавно у своїй публікації я зазначав про розміщення на бетонній опорі електропередач, неподалік від сміттєвих баків по вул. Ціолковського в Шостці, оголошення про набір учнів на навчання до Шосткинського центру ПТО (у минулому – ПТУ-13) (http://surl.li/aekgs).

Мабуть, у закладі освіти розраховували на те, що, коли абітурієнти або їхні батьки підуть виносити сміття, то й прочитають це оголошення?

Помилилися, тому що поліція вчасно відреагувала на це порушення чинного законодавства та склала протокол про адміністративне правопорушення за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил благоустрою територій населених пунктів) стосовно Олени АФАНАСЬЄВОЇ, заступника директора з навчально-виховної роботи цього профтехзакладу освіти.

Крапку в цій справі поставить адміністративна комісія виконкому Шосткинської міської ради, на розгляд якої буде направлено протокол про вчинення Оленою АФАНАСЬЄВОЮ адміністративного правопорушення.

Закон один для всіх і його порушувати не можна!