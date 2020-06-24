З приводу "неадекватності" розміру застави: думаю, сума відповідає заборгованості по договору купівлі-продажу готелю. Якщо вірити, що є саме такий договір.
В англійському суді з Григорішиним фігурують суми у 250- 300 тис. зелених. Тому знайти якихось 700 тис. мабуть взагалі не питання...
З опублікованого тексту випливає ,що якби не застава , то "закуплялось би нове обладнання, та піднімалось підприємство з кризи". А тепер - ні. Тобто ціми грошима - грошима підприємства - буде сплачено заставу за фізичну особу ? Якщо є гроші - 20 млн. " на закупівлю обладнання" , то чому досі і обладнання не закуповується і борг по зарплаті не виплачується ?
А заклик "відроджувати машинобудівну галузь в Сумах", кинутий тими, хто її загубив - взагалі цинізм !
Давайте кинемо заклик "відродити електронну мікроскопію в Сумах" і доручимо це Ляльку..... Івану Семеновичу.
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