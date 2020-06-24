Остаточно переплутані кишені. В мережі з,явились матеріали на захист почесного, з яким нібито несправедливо обійшлись , а особливо з приводу розміру застави .На інфомпорталі everyday.sumy у повідомленні без підпису пишуть : Третій пункт. Розмір застави, яку прокуратура клопотала для Володимира Лук’яненка і врешті домоглася свого у суді, є рекордним і не піддається адекватному поясненню. Для того, аби заплатити таку величезну суму, Володимиру Лук’яненку доведеться звертатися за допомогою до небайдужих друзів та партнерів по бізнесу. Замість того, щоб залучати кошти на закупівлю нового обладнання, продовжувати піднімати підприємство з кризи, відроджувати машинобудівну галузь в м. Сумах, такі гроші будуть просто виведені і заморожені на невизначений термін, оскільки справа, як то часто у нас буває, може затягнутися на роки.

З приводу "неадекватності" розміру застави: думаю, сума відповідає заборгованості по договору купівлі-продажу готелю. Якщо вірити, що є саме такий договір.

В англійському суді з Григорішиним фігурують суми у 250- 300 тис. зелених. Тому знайти якихось 700 тис. мабуть взагалі не питання...

З опублікованого тексту випливає ,що якби не застава , то "закуплялось би нове обладнання, та піднімалось підприємство з кризи". А тепер - ні. Тобто ціми грошима - грошима підприємства - буде сплачено заставу за фізичну особу ? Якщо є гроші - 20 млн. " на закупівлю обладнання" , то чому досі і обладнання не закуповується і борг по зарплаті не виплачується ?

А заклик "відроджувати машинобудівну галузь в Сумах", кинутий тими, хто її загубив - взагалі цинізм !

Давайте кинемо заклик "відродити електронну мікроскопію в Сумах" і доручимо це Ляльку..... Івану Семеновичу.