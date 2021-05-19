В «Жокеї» реконструкція? В «Жокеї» реконструкція?

Сьогодні зранку в соціальних мережах читачі ставили запитання з приводу, що натовп молодих людей входив і виходив з чорного входу до «Жокею», що на вул.Робоча в Шостці.

Як виявилося, перед приміщенням «Жокею» хтось будує капітальну споруду.

Проте, за наявною інформацією, якраз на тому місці, де будується капітальна споруда, проходять теплові мережі, які обслуговує «Харківенергоремонт».

Громаду цікавить, хто ж це робить? Невже ПП Овсепян А.Б.?

А як же бути з офіційним оформленням працівників? Невже на «громадських» засадах проводяться зварювальні роботи?

Також з цього приводу є питання й до охорони праці.

Окрім цього громаду турбує питання щодо наявності дозвільних документів для будівлі капітальної споруди.

Володимир ЄФРЕМОВ, головний архітектор Шосткинської ОТГ, повідомив, що ніяких дозвільних документів на вказану споруду не видавалося.

Чому в нашому місті так вже повелося, що люди спочатку будують, а потім, якщо хтось перевірить, оформлюють проєкти на прибудовані об'єкти? Це стосується і балконів, і гаражів, і таких ось прибудов. Чи в місті немає служби, яка має контролювати такі випадки? Чи все робиться з мовчазної згоди міської влади, і всі вже звикли до того, що можна робити все що завгодно і за це нічого не буде?