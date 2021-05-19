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Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сумське регіональне відділення Асоціації міст України
Сегодня 12:07260

Конотоп, Суми, Охтирка, Шостка, вже в травні можуть залишитися без гарячої води, а восени - без опалення

20 травня 2021 року, Правління Асоціації міст України обговорило критичну ситуацію, що склалася у сфері комунальної теплоенергетики.

Віталій Кличко як Голова Асоціації міст України висловив позицію представників місцевого самоврядування: "Сьогодні склалася критична ситуація. Із 20 травня припиняється обов’язок НАК «Нафтогаз» постачати підприємствам теплопостачання природний газ за режимом «Покладення Спеціальних Обов’язків». Такий режим передбачав обов’язковість постачання природного газу за фіксованою ціною, без передоплати. А його скасування означає, що тепер підприємства будуть купувати газ у «Нафтогазу» чи інших постачальників за ринковими умовами. НАК «Нафтогаз України» вже виставив неприйнятні умови. - Ціна вище 9 грн за 1 кубічний метр, авансова оплата, подобове замовлення обсягів газу, надмірні штрафні санкції навіть за дрібне відхилення від умов НАКу.

Це призведе до стрімкого зростання тарифів для населення та неплатежів за спожиті комунальні послуги, непомірних видатків бюджетів територіальних громад на закупівлю природного газу для садочків, шкіл, лікарень.

Нагадаю, що 9 лютого цього року між Урядом України, НАК «Нафтогаз України», НКРЕКП та Асоціацією міст України був укладений Меморандум щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Органи місцевого самоврядування взяли на себе і виконали наступні зобов’язання. - Тарифи на послуги теплопостачання та гарячого водопостачання протягом опалювального сезону не зросли. Було забезпечено безперебійне надання цих послуг споживачам.

Однак Уряд відмовився виконати взяті на себе зобов’язання. А саме:

- компенсація втрат комунальним підприємствам не здійснюється, - що не дозволяє розпочати підготовку до опалювального сезону;

- рахунки комунальних підприємств теплопостачання арештовують, блокують роботу підприємств, люди залишаються без заробітної плати".

Отже Уряд та «Нафтогаз» своїми діями вже в травні залишають 120 міст (в тому числі Конотоп, Суми, Охтирка, Шостка) - 5 мільйонів громадян - без гарячої води. А бюджетні установи - без природного газу. З жовтня ж все населення може залишитися без централізованого опалення, - наголосив В.Кличко

Правління Асоціації міст України схвалило Заяву:

Ми, представники місцевого самоврядування, вимагаємо:

► негайно розблокувати рахунки комунальних підприємств та припинити нарахування непомірних штрафних санкцій;

► компенсувати втрати комунальних підприємств, які виникли внаслідок рішень, ухвалених органами державної влади;

► гарантувати постачання природного газу в достатніх обсягах комунальним підприємствам на умовах післяплати за ціною, що врахована в діючих тарифах на тепло та гарячу воду для населення,

► ухвалити законопроект, що забезпечить реструктуризацію заборгованості комунальних підприємств за спожитий природний газ, списання штрафних санкцій та відшкодування різниці в тарифах.

АМУ наголошує, що ці питання необхідно вирішити невідкладно! Не можна залишати людей без послуг і перекладати на місцеві бюджети витрати, які вони не зможуть покрити.

За матеріалами сайту Асоціації міст України

 

Общество Місцеве самоврядування
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