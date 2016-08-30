Зірка українського мовознавства Юлія Мендель Прес-секретарка Зеленського вразила українців відкриттям нової української мови.

Надзвичайна подія в українському мовознавстві. Прес-секретарка Зеленського, Юлія Мендель, ошелешила науковців сенсаційним відкриттям. Виявляється, в Україні існує ще одна мова – «украинский русский язык». На досягнення такого рівня не спромігся навіть знаменитий донецький «проффесор» Янукович. Щоправда, той здобув наукове звання шляхом знімання шапок з перехожих, Юлія ж в поті чола захистила дисертацію кандидатки філологічних наук у Київському університеті.

Юлія не тільки відкрила нову мову, але й застерегла від посягань на неї москалєй. Не дамо їм вважати цю мову їхньою, «это наше (украинское) культурное достояние»!

Певна річ, на таке застереження москалі відгукнуться з радістю. Будь ласка, малороси, користуйтесь російською, нехай вона буде вашою, ми не проти.

Ситуація як у байці, коли суд покарав щуку, втопивши її в річці.

Мендель міркує в стилі московських пропагандистів: «От принятого в 2019 году закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском».

Як «вся страна» може заговорити українською, якщо наближені до президента службовці, та і сам Зеленський на початку своєї каденції, висловлюють подібні думки? До того ж, закон не вимагає говорити українською усю державу, а тільки держслужбовців і працівників сфери обслуговування населення.

Мабуть, Мендель давала це інтерв’ю каналу «Дом» відкритим нею «украинским русским языком». Не виключаю, що цей «русский украинский» доводив деяких слухачів до блювоти. Безкінечні «это касаецца, появицца, двигацца, хателось» и т. п. Я ніде такого «русусского украинского языка» не чув. Підозрюю, що це мова мешканців Геніческа, де народилась наша філологіня, новітня зірка українського мовознавства.

Можна згадати і про географічні знання прес-секретарки, які вражають. В замітці на своїй сторінці в соцмережі вона переплутала Литву з Латвією. Торонто назвала столицею Канади.

Якщо таких співробітників набирає собі Зеленський, мовні терористи з Росії можуть відпочивати.