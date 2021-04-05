Які ж зарплати у депутатів-освітян? Які ж зарплати у депутатів-освітян?

Нещодавно сплив термін подачі е-декларацій державними службовцями та народними обранцями.

Не стало це винятком і для депутатів Шосткинської міської ради з числа освітян, які теж прозвітувати про свої доходи.

Згідно з даними е-декларації (https://cutt.ly/JcOD11e) депутат міської ради Вячеслав ВАСИЛЕНКО, який також є директором Шосткинської школи-ліцею, за 2020 рік отримав 211 436,00 грн. заробітної плати (як керівник і вчитель), що в середньому за місяць складає 17 619,66 грн.

Ірина НІКІТІНА, (https://cutt.ly/4cOK7aZ) депутат міської ради, за 2020 рік отримала пенсійні виплати у розмірі 63 575,00 грн., що в середньому за місяць дорівнює 5 297,91 грн., а також, як керівник Шосткинської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, за 2020 рік отримала заробітну плату у розмірі 188 914,00 грн., що в середньому за місяць складає 15 742,83 грн.

Окрім цього вона отримала виплати з обласної профспілки у розмірі 1 200,00 грн. та з міської профспілки, але трішечки менше – 1 000,00 грн.

Не секрет, що робота керівника закладу освіти вимагає більшої відповідальності і обов’язків, ніж керівника профспілки. Від дій і вмілого керівництва директора навчального закладу залежить діяльність в цілому педагогічного і учнівського колективів, господарська діяльність. Хіба робота керівника профспілки освітян міста настільки напружена і відповідальна?

Як гадаєте, чи у повній мірі «відпрацьовує» свою зарплату Ірина НІКІТІНА, захищаючи чи навпаки не захищаючи права робітників перед роботодавцем? Чи взагалі підтримуються дії керівництва більше, ніж відбувається захист звичайних працівників?