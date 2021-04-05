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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 20:49259

Які ж зарплати у депутатів-освітян?

Які ж зарплати у депутатів-освітян?

Нещодавно сплив термін подачі е-декларацій державними службовцями та народними обранцями.

Не стало це винятком і для депутатів Шосткинської міської ради з числа освітян, які теж прозвітувати про свої доходи.

Згідно з даними е-декларації (https://cutt.ly/JcOD11e) депутат міської ради Вячеслав ВАСИЛЕНКО, який також є директором Шосткинської школи-ліцею, за 2020 рік отримав 211 436,00 грн. заробітної плати (як керівник і вчитель), що в середньому за місяць складає 17 619,66 грн.

Ірина НІКІТІНА, (https://cutt.ly/4cOK7aZ) депутат міської ради, за 2020 рік отримала пенсійні виплати у розмірі 63 575,00 грн., що в середньому за місяць дорівнює 5 297,91 грн., а також, як керівник Шосткинської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України, за 2020 рік отримала заробітну плату у розмірі 188 914,00 грн., що в середньому за місяць складає 15 742,83 грн.

Окрім цього вона отримала виплати з обласної профспілки у розмірі 1 200,00 грн. та з міської профспілки, але трішечки менше – 1 000,00 грн.

Не секрет, що робота керівника закладу освіти вимагає більшої відповідальності і обов’язків, ніж керівника профспілки. Від дій і вмілого керівництва директора навчального закладу залежить діяльність в цілому педагогічного і учнівського колективів, господарська діяльність. Хіба робота керівника профспілки освітян міста настільки напружена і відповідальна?

Як гадаєте, чи у повній мірі «відпрацьовує» свою зарплату Ірина НІКІТІНА, захищаючи чи навпаки не захищаючи права робітників перед роботодавцем? Чи взагалі підтримуються дії керівництва більше, ніж відбувається захист звичайних працівників?

Общество Сумщина Шостка освіта
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
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