2021 – рік нового, якісного рівня сфери державної реєстрації Одним із напрямів роботи Міністерства юстиції на 2021 рік є виведення сфери державної реєстрації на новий якісний рівень, переведення її в максимально безпечну та зручну для громадян площину. Адже гарантування українцям спокою за власність, забезпечення ефективного захисту майнових та корпоративних прав від «реєстраційного» рейдерства залишаються незмінними пріоритетами Мін’юсту та надважливими завданнями Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Що саме планується? Розпочати перехід від формату швидкого реагування на порушення у сфері державної реєстрації до ризик-орієнтованої моделі запобігання «реєстраційному» рейдерству. У минулому 2020 році Мін’юст боровся з наслідками, розв’язував системні, подекуди хронічні, проблеми сфери державної реєстрації, які накопичувалися і не вирішувалися тривалий час. В 2021-му продовжено роботу щодо захисту майнових та корпоративних прав і відновлення статус-кво законних власників, водночас буде реалізовуватися низка попереджувальних заходів, які стануть надійним щитом від незаконних реєстраційних оборудок із нерухомістю чи бізнесом. Перш за все, планується визначити перелік найбільш ризикованих реєстраційних дій та створити адекватні і дієві інструменти контролю за їх проведенням. Реалізувати комплексну реформу нотаріату, яка передбачає поступовий перехід до електронної системи нотаріату, закріплення єдиного статусу нотаріуса в Україні та посилення саморегулювання нотаріальної професії. Розширити «географію» реалізації проєктів інформаційної взаємодії нотаріусів та державних реєстраторів із реєстрами територіальних громад, електронною базою даних про об’єкти нерухомого майна, права на які набуті до 2013 року. Запровадити автоматичне блокування технічні «щити» від реєстраційних порушень у єдиних та державних реєстрах. Удосконалити засади та механізми оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації. Розробити і запровадити онлайн-систему «Електронний Офіс протидії рейдерству». Передбачити механізми здійснення перевірки достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників, що містяться в ЄДР. Ввести спрощену процедуру державної реєстрації філій та представництв іноземних юридичних осіб. Скасувати обов’язкову державну реєстрацію громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи. Передбачити можливість діяльності громадських об’єднань на підставі модельного статуту. Переглянути склад та повноваження суб'єктів державної реєстрації. Встановити вимоги до робочого місця державного реєстратора, запровадити механізми обліку реєстраторів та контролю за припиненням їх діяльності у разі смерті або звільнення. Спростити порядок отримання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, максимально цифровізувавши існуючі опції. Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми) у свою чергу створить усі необхідні умови для реалізації амбітних планів Уряду.