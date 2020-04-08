Не встигло місто Суми очманіти від Великого будівництва, як от тепер його настигло Велике озеленення.
Як зараз люблять казати : шоб ви розуміли .
Шоб ви розуміли, це вам не боротьба з амброзією ! / Хоча головний борець на нараді присутній. / Це набагато крутіше !
По перше - Омела. Знаєте шо це ? Це такий зелений насос, яким можна качати бабло не один рік. Бо амброзію Журба косить /тримером/.А шоб дістати омелу потрібна вишка і бензопила.
Ви ж бачили цю рослину - напівпаразита : росте на тополях, нікого не трогає. Тополі це ті дерева , що все одно потрібно зпилювати як з причини "пухнастості" так і по віку. Ось на вулиці Г.Кондратьєва їх вже обпиляли . Разом з омелою до речі. Без залучення науки. А чи потрібна наука, щоб допиляти до аеропорту ?
Далі : інвентаризація зелених насаджень. Потрібна справа. Але чомусь виникають асоціації з неодноразовим підрахунком пасажиропотоків у міському транспорті, що виконував СумДу за гроші. Не знаю чому . Але виникають. Та ще присутність депутата Зименко . Насторожує. Знову самопоміч ? Чи не само - ?
Визначення видів рослин, нових систем поливу, розробка проектів нових скверів - уявляєте, скільки це може коштувати ?
Знов таки , як сьогодні люблять казати , НАСПРАВДІ, потрібно зовсім інше. Наприклад, закінчити рубати поросль та дикі хащі від ТЦ "Мануфактура" до вул.Прокоф,єва . Третій рік їх рубають . Без СНАУ. Без проєкту. Без бажання. Можна так само зробити від харківського мосту в бік вулиці Заливної / вздовж дамби/.
А ще зробити нарешті красиві газони вздовж красивих, виложених плиткою тротуарів. / Харківська, Зеленко, Прокоф,єва/.
А для цього потрібно тільки одне : збільшити комунальне замовлення, тобто фінансування, такому собі КП "Зеленбуд". А студенти СНАУ хай приходять в Зеленбуд. На практику.
"Суми вже найближчим часом можуть перетворитися..."
Згадайте : " брюки превращаются..."
P.S. Кажуть в СНАУ захисні маски теж істівні.... /" Після використання з,їсти"/.
Дія друга. Остання. Прочитайте, все одно нефіг робити на карантині. А так - про роботу згадаєте!...
«Озеленення» Кропивницького доручили підприємству, яке спеціалізується на заготівлі дрів...
Скоро знову доведеться депутатів чимось «підкупати». А бюджет не резиновий, і всі найсмачніші статті вже давно розділені між потрібними людьми....
Після заяви міського голови Райковича, у ТОВ “Міськпобутсервіс” знову з’явився шанс отримати міське фінансування. Адже навряд чи хтось буде будувати...
Чи можливо звичайній громадській організації оскаржувати сотні рішень своєї місцевої ради, якщо за кожен позов доведеться знайти до тисячі гривен?...