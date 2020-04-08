Омела-гейт. Початок У Сумах планують «Велике озеленення» "Суми вже найближчим часом можуть перетворитися в одне з найзеленіших міст України завдяки проєкту озеленення громадських просторів та зон відпочинку, ініційованому Сумським національним аграрним університетом."- повідомляють ЗМІ.

Не встигло місто Суми очманіти від Великого будівництва, як от тепер його настигло Велике озеленення.

Як зараз люблять казати : шоб ви розуміли .

Шоб ви розуміли, це вам не боротьба з амброзією ! / Хоча головний борець на нараді присутній. / Це набагато крутіше !

По перше - Омела. Знаєте шо це ? Це такий зелений насос, яким можна качати бабло не один рік. Бо амброзію Журба косить /тримером/.А шоб дістати омелу потрібна вишка і бензопила.

Ви ж бачили цю рослину - напівпаразита : росте на тополях, нікого не трогає. Тополі це ті дерева , що все одно потрібно зпилювати як з причини "пухнастості" так і по віку. Ось на вулиці Г.Кондратьєва їх вже обпиляли . Разом з омелою до речі. Без залучення науки. А чи потрібна наука, щоб допиляти до аеропорту ?

Далі : інвентаризація зелених насаджень. Потрібна справа. Але чомусь виникають асоціації з неодноразовим підрахунком пасажиропотоків у міському транспорті, що виконував СумДу за гроші. Не знаю чому . Але виникають. Та ще присутність депутата Зименко . Насторожує. Знову самопоміч ? Чи не само - ?

Визначення видів рослин, нових систем поливу, розробка проектів нових скверів - уявляєте, скільки це може коштувати ?

Знов таки , як сьогодні люблять казати , НАСПРАВДІ, потрібно зовсім інше. Наприклад, закінчити рубати поросль та дикі хащі від ТЦ "Мануфактура" до вул.Прокоф,єва . Третій рік їх рубають . Без СНАУ. Без проєкту. Без бажання. Можна так само зробити від харківського мосту в бік вулиці Заливної / вздовж дамби/.

А ще зробити нарешті красиві газони вздовж красивих, виложених плиткою тротуарів. / Харківська, Зеленко, Прокоф,єва/.

А для цього потрібно тільки одне : збільшити комунальне замовлення, тобто фінансування, такому собі КП "Зеленбуд". А студенти СНАУ хай приходять в Зеленбуд. На практику.

"Суми вже найближчим часом можуть перетворитися..."

Згадайте : " брюки превращаются..."

P.S. Кажуть в СНАУ захисні маски теж істівні.... /" Після використання з,їсти"/.