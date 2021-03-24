Минулоріч жителі Сумщини склали понад 4600 заповітів

Причиною для корегування документа може бути вільний вибір спадкоємців, відносини між якими здатні змінюватися щодня, а також набуття самим заповідачем нових прав та обов’язків. Варто пам’ятати, що кожний новий заповіт скасовує попередній повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить та не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним.
За словами очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини Свистун, протягом 2020 року державні та приватні нотаріуси посвідчили понад 15 тисяч заповітів, зокрема на Полтавщині – 6410, на Сумщині – 4608 та 4231 таких правочинів на Чернігівщині.