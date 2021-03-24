Минулоріч жителі Сумщини склали понад 4600 заповітів Забезпечити майбутнє близьких та родичів, захистити своє майно – у кожної людини, яка вирішила скласти заповіт, є свої мотиви. З урахуванням певних обставин, остання воля особи може змінюватися, через що трапляються випадки, коли громадяни складають декілька заповітів на різних осіб. Тож який документ вважається дійсним та чи обов’язково скасовувати попередній? Цивільне законодавство передбачає право заповідача на скасування заповіту, внесення до нього змін або складання нового (стаття 1254 Цивільного кодексу України).

Причиною для корегування документа може бути вільний вибір спадкоємців, відносини між якими здатні змінюватися щодня, а також набуття самим заповідачем нових прав та обов’язків. Варто пам’ятати, що кожний новий заповіт скасовує попередній повністю або у тій частині, в якій він йому суперечить та не відновлює заповіту, який заповідач склав перед ним.

За словами очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини Свистун, протягом 2020 року державні та приватні нотаріуси посвідчили понад 15 тисяч заповітів, зокрема на Полтавщині – 6410, на Сумщині – 4608 та 4231 таких правочинів на Чернігівщині.