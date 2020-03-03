Хома і прапор. Зараз замахнусь на святе… Ні, не на Хому. На прапор…

Скажіть мені сумчани, сум,яни , ну взагалі … А чи є у Сумах місце , де встановлений Державний прапор ?

Є!

А прапор там є ?

Є !

А чи є він найбільшим державним прапором у Сумській області ?

Є !

А чого і Сумській області, зокрема в Сумах нема ?

Немає комунального транспорту, туалетів у школах, діагностичної апаратури в лікарнях, не вистачає грошей на лікування хворих дітей , на ліки для діабетиків і так далі і так далі, і так далі і….

Тоді про що розмова ? Яка ? Ну оця :

Губернатор Хома поставит самый большой флагшток Сумщины возле фонтана «Садко»

Завершилось голосование о месте установки на Сумщине самого высокого флага к 30-й годовщине Независимости Украины.

Три тисячі зелених сумчан кажуть проголосували за те . щоб поставити флагшток там, де він і стояв усе життя.

Одразу виникають питання . Різні . Багато.

Відповіді мабуть на сайті ОДА . Логічно ?.

Зараз відкриємо план роботи ОДА і будемо знати , як кажуть , шо почем.

О, диво : у планах роботи не видно флагштоку ?!

Скільки ж він буде коштувати ? І де взяли гроші ?

Скажу прямо, особисто мені вистачає того прапора , що є.

Я б почав би , з урахуванням ситуації у країні, та й взагалі у світі, трохи економити. На жаль це слово не усім знайомо, не усім подобається, але все ж…

Людина на мінімальній зарплаті, вважає, що 100 гривень – це гроші. Людина на зарплаті держслужбовця 30-50 тисяч гривень вже не вважає, що 100 гривень це гроші.

Тому і економія в них різна.

А той флагшток буде коштувати …. Навіть не берусь прогнозувати скільки намалюють. Одним словом – багато.

Ці гроші, скільки б їх не було є куди застосувати !

Про це прямо написано у плані роботи Сумської ОДА на перший квартал 2021 року, як от :

П.85 Забезпечення своєчасного виявлення захворюваності, оздоровлення хворих, зниження інвалідності та смертності. Зменшення кількості серцево-судинних захворювань у пацієнтів працездатного віку на 10%.

Уявляєте, замість флагштока поставити замість 10 % , ну хоча б 12%! І скільки життів у цих двох відсотках ? А може й моє, або ваше , не приведи Господь ! А скільки флагштоків потрібно ще на ті 88 % що залишились ?

Або таке :

П.200.Формування музично-естетичних смаків у підростаючого покоління. Виявлення і підтримка молодих творчих виконавців, розвиток альтернативних напрямів вокального співу. Сприяння патріотичному вихованню дітей (до

220 осіб).

Бачте , тільки 220 осіб будуть патріотично виховані . На інших грошей не вистачило. Але флагшток… Схиляюсь до думки , що таки флагшток має почекати а не патріотичне виховання.. Бо війна таки….

А ось ще цікавіше :

П.125 Підвищення рівня обізнаності населення з питань надання житлових субсидій та залучення 40% домогосподарств області.

Тобто планується бідність і неспроможність ? А тут флагшток ?

Взагалі цікавий план. Більше 300 пунктів- є шо почитати !

Канешно, є такі пункти , шо нікуди не дінешся , як от :

П.191.

Популяризація та розвиток шахів в області, підвищення спортивної майстерності, пропаганда здорового способу життя

І все ж повернімось до наших бара…, флагштоків.

Зможу вибачити голові ОДА цю схильність до найбільших прапорів і флагштоків тільки в одному єдиному випадку : коли це буде зроблено ним за власний кошт.

Сумчани приймуть такий подарунок !

Згодні ?