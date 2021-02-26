Конопляний рай. Ростуть і більшаться досягнення Сумської області під керівництвом голів обласних державних адміністрацій.

Першим "досягненням" останнього з них був найбільший в Україні ( чи то в області , вже не пам,ятаю ) флагшток з державним прапором. Тобто ідея, бо флагштока немає. Ну це добре.

Друге "досягнення" з,вилось нещодавно . Дев,ять тисяч ялинок, висаджених у формі Державного герба України - тризуба !

Ловлю себе на думці, що мені дуже не хочеться бачити кошторис цього "заходу", бо окрім 9 тисяч ялинок, там була і зустріч голови ОДА дівчатами в національних костюмах та з короваєм ! Хоча останнє може й не так дорого, якщо в Конотопі є ПТУ.

Уявіть голову ОДА в одному з районів цієї ж області зустрічають як голову щонайменше, іноземної держави ! Чистісінький совок ! Це ж повинна ж бути РОБОЧА ПОЇЗДКА !

Які караваї ? Може потрібно частіше бувати , щоб не думали що ви з -за кордону ?!

Прогнулась Конотопщина, прогнулась ! А чиновники - які були такі і є - нічого їм не робиться ! Оце і видно навіть з космосу ! Хоча чиновники розраховують , що з космосу буде видно їх надлюдські зусилля у вигляді тризуба !

Фу ти, хай йому грець ! Дуже важко писати, коли досягнень багато.

Ось і третє досягнення.

Сумчани, як і всі українці, до речі, наївні люди ! Вірять у примарні ідеї та гарні слова .А часом, у незрозумілі їм слова .

Почувши, наприклад, незнайоме слово КЛАСТЕР* , думають - Ось воно ! Здійснилось ! Джерелом багатьох примарних ідей, ще з чмирьовських часів , була сумська ОДА. І ось - маємо - вигулькнула чергова ідея, як нібито свіжа - конопляний кластер !

Ідея стає ще гарнішою, якщо глянути в графу фінансування - 20, 7 млн. грн ! І ці гроші вже є. Вони з фінансування програм державним бюджетом !Гроші виділені під лозунгом " створення АГРО-Туристичного кластеру "Слободжанське коноплярство" - візитівки та одного з туристичних "магнітів " Сумщини та України " . Як закручено ! Хай би тільки АГРО. Або просто - ТУРИСТИЧНИЙ. Ні! Агро - туристичний ! Тобто ні той , ні цей !

Іншим областями гроші також виділяються . Наприклад Рівненській області - " для підтримки сироваріння", Лвівській - " для підтримки агропереробки". І тільки в Сумській - КЛАСТЕР !, АГРО - ТУРИСТИЧНИЙ та ще й з МАГНІТОМ !

Ну , хто дуже булки розслабив - зберіться . На магніт точно не вистачить. А шо з АГРО ?

Чисто з повідомлень ЗМІ . Фермери з Полтавщини, тобто приватники, роблять тканину з конопель, з якої роблять м,яке взуття . Мають завод з переробки конопель, почали робити

подушки і ковдри, полотно для шкарпеток. Спочатку планували робити канати, шпагат , але виявилось, що неактуально.

В Сумах, мабуть знаючи про цю "неактуальність" вирішили одразу зробити музей коноплярства ! Ви ж пам,ятаєте про сумський рафінад, пам,ятник цьому рафінаду... Якщо до цього додати сумську ковбасу, сумське пиво, та фарфор з мікроскопами - ото буде музей ! Ото буле МАГНІТ !

Потрібно сказати , що вже дещо робиться . Не без того. Фестиваль конопляний провели !

Як повідомляли ЗМІ "діти та дорослі мали можливість поблукати лабірінтом у коноплях" , закушуючи " бургерами та варениками з конопель ".

Здається , оті 20,7 млн . грн. ми будемо шукати у тому ж лабірінті ....

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*Кла́стер (англ. cluster) — група однакових або подібних елементів, зібраних разом або близько один до одного; в'я́зка, пучо́к, жмуто́к, па́чка (чогось однорідного)