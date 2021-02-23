Захист професійних прав журналістів чи його імітація? На Сумщині вирішили активізувати діяльність робочої групи з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова при обласній державній адміністрації. Власне, цю групу було створено ще у 2018 році, цьогорічне ж розпорядження голови ОДА лише оновлює її склад.

Ініціатива загалом правильна, адже, згідно моніторингів Інституту масової інформації, за минулий рік кількість перешкоджань законній професійній діяльності журналістів порівняно з 2019 роком виросла аж на 26%.

Власне, і задекларованими завданнями робочої групи є моніторинг та аналіз ситуації щодо захисту професійної діяльності журналістів, підготовка узгоджених пропозицій щодо захисту прав журналістів та налагодження ефективного механізму взаємодії місцевої влади та медіа.

Здавалося б, усе прекрасно: робоча група інформуватиме голову ОДА про порушення професійних прав журналістів, напрацьовуватиме механізми щодо недопущення цих порушень і пропонуватиме їх до впровадження. Сумніви викликає лише одне – персональний склад робочої групи.

До складу робочої групи входять:

- керівник апарату Сумської облдержадміністрації;

- перший заступник голови Сумської обласної ради,

- начальник управління з питань розвитку інформаційного простору Сумської облдержадміністрації;

- начальник юридичного відділу апарату Сумської облдержадміністрації;

- заступник директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської облдержадміністрації;

- начальник оперативного підрозділу Управління СБУ в Сумській області;

- начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції України в Сумській області;

- прес-секретар прокурора Сумської області;

- представник Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України в Сумській області;

- голова Сумського прес-клубу.

Тобто, із 10 учасників робочої групи 5 – чиновники, і ще 3 – представники правоохоронних органів. До групи не включили жодного журналіста чи редактора діючих медіа. Від існуючих у області об’єднань журналістів включено лише одного представника – голову прес-клуба.

При цьому, наприклад, «Барометр свободи слова» від Інституту масової інформації за січень 2021 року показує, що порушували право журналістів на професію переважно місцева влада та поліція.

Виходить так, що захищати порушені права журналістів покликано тих, хто їх у першу чергу і порушує.

Ще один момент, який не може не насторожувати: розпорядження про створення робочої групи підписане заступником директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської облдержадміністрації Сергієм Над’ярним. Він же входить і до складу робочої групи. І саме він у вересні минулого року відмовив сумському онлайн-журналу «Цукр» у акредитації на висвітлення візиту президента Зеленського. Вимагаючи від сайту надати свідоцтво про офіційну реєстрацію ЗМІ, якого в онлайн-медіа не може бути апріорі.

Отже, виникають великі сумніви у компетентності і, головне, бажанні цієї робочої групи «захищати професійну діяльність журналістів та свободу слова». Скоріше це виглядає імітацією процесу.

Олексій Захарченко, регіональний представник Інституту масової інформації в Сумській області

Матеріал підготовлено в межах проекту «Мережа медіаспостерігачів», який виконує ІМІ за підтримки Freedom House