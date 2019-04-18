Политика

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:43182

Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?

Повторные выборы городского головы в Бурыни Сумской области назначили на 26 сентября.

Кандидатами на эту должность зарегистрировались 4 самовыдвиженца. Информацию о них опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии, пишет Суспільне.

Повторные выборы назначили, потому что летом 2021 года суд отменил регистрацию мэром Бурыни Виктора Ладухи, который выиграл выборы в 2020 году, но вовремя не подал заявление о регистрации на должность городского головы.

Сейчас Виктор Ладуха - один из кандидатов на эту должность на повторных выборах.

Кандидаты

1 особа

Евгений Базыма, 42 года, работает первым заместителем городского головы Бурыни, имеет высшее образование, живет в селе Слобода на Бурынщине. Его декларация на сайте НАПК.

Вибори Буринського міського голови призначили на 26 вересня. Що відомо про кандидатів

Виктор Ладуха, 53 года, с осени 2020 работал в должности городского головы Бурыни. Имеет высшее образование, до 2010 года руководил фермерскими хозяйствами. До 2014 года работал Слободским сельским головой. В ноябре 2017 года избран главой Бурынского городского совета от партии «Батькивщина».

На местных выборах 2020 года Ладуха одержал победу, получив 52% голосов. Его декларация на сайте НАПК.

Вибори Буринського міського голови призначили на 26 вересня. Що відомо про кандидатів

Александр Непочатов работает начальником управления Государственного рыбного хозяйства в Сумской области. По данным движения "Чесно", в 2012 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Украина, Вперед!", В 2014 - от "Радикальной партии Олега Ляшко". На местных выборах в 2015 году баллотировался от партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность" в Сумской областной совет", в 2020 - от "Батькивщины". Ни разу избран не был.

В Бурыни руководил дочерним предприятием ГАК "Хлеб Украины" "Бурынский элеватор", ранее был руководителем Харьковского коксового завода. Его декларация на сайте НАПК.

Вибори Буринського міського голови призначили на 26 вересня. Що відомо про кандидатів

Иван Рябоконь, 39 лет - бывший Слободской сельский голова. В 2015 году на местных выборах он баллотировался от партии "ЕС". На выборах 2020 года баллотировался на пост Бурынского городского головы от партии "Слуга народа". Его декларация на сайте НАПК.

Политика Бурынь Выборы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщині у складі ТВК відбулось 38 замін
18.08.2020 10:25

На Сумщині у складі ТВК відбулось 38 замін

Центральна виборча комісія замінила 14 серпня склад територіальних виборчих комісій Сумщини. Загалом відбулось 38 замін. Найбільше їх було серед...

ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію
13.08.2020 12:01

ЦВК утворила на Сумщині 21 територіальну виборчу комісію

Громадянська мережа ОПОРА дослідила партійний та гендерний склад територіальних виборчих комісій Сумської області. На Сумщині формовано 21 ТВК, до складу...

Хто балотується у Верховну Раду від Сумщини (оновлено)
27.06.2019 13:38

Хто балотується у Верховну Раду від Сумщини (оновлено)

25 червня Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати на позачергових виборах, що відбудуться 21 липня....

Второй тур: как проголосовала Сумщина?
23.04.2019 13:57

Второй тур: как проголосовала Сумщина?

Президент Украины Петр Порошенко улучшил свои показатели в Сумах на четверть, в Владимир Зеленский – более, чем в два раза....

Сумщина: дільничні виборчі комісії у 6 округах сформовано
18.04.2019 15:03

Сумщина: дільничні виборчі комісії у 6 округах сформовано

На Сумщині дільничні виборчі комісії сформовані у всіх 6 округах. Найскладніше процес їх укомплектування відбувався у виборчих округах...

Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
Сегодня 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
Сегодня 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
Вчера 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
Вчера 14:19
Что будет на месте палаток на Центральном рынке Сум?
14.09.2021 20:04
У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
14.09.2021 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
13.09.2021 15:54
Муніципальна няня: що треба знати батькам
10.09.2021 12:26
30 депутатів на чолі з Деркачем відновили депутатське об’єднання «Заборонено забороняти»
10.09.2021 09:27
10 причин отказаться от чая в пакетиках ®
08.09.2021 16:09
Сумчан лякають штрафами за спалювання листя
08.09.2021 09:20
Понад 3,1 млрд грн заробили громади Сумщини за І півріччя 2021 року
08.09.2021 09:11
view counter

Новости

На Сумщине 213 новых случаев заболевания коронавирусом: 5 летальных (подробности)
Сегодня 09:06
На Сумщине обещают ноутбук каждому учителю
Сегодня 13:03
На Сумщине СБУ занимается продавцами поддельных COVID-сертификатов (видео)
Сегодня 12:22
На выезде из Сум перевернулась легковушка (видео)
Сегодня 12:20
Директора сумского водоканала начнут судить 28 сентября
Сегодня 12:09
В Сумах остановили расширение дороги по ул. 20 лет Победы
Сегодня 11:39
Новый детсад в 12-м микрорайоне планируют открыть в ноябре. О подходах молчок
Сегодня 11:30
Сумчане просят мэрию опубликовать расчеты нового тарифа на проезд в маршрутках
Сегодня 11:18
Житель Сумщины, который убил собутыльника, а затем сжег тело, получил 13 лет
Сегодня 10:57
На Сумщине полиция задержала отца, который жестоко убил своего малолетнего сына
Сегодня 10:25
Ночью в центре Сум неизвестные напали на парня
Сегодня 10:21
Куда звонить, если увидел открытый люк в Сумах?
Сегодня 10:10
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.