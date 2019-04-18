Кандидатами на эту должность зарегистрировались 4 самовыдвиженца. Информацию о них опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии, пишет Суспільне.
Повторные выборы назначили, потому что летом 2021 года суд отменил регистрацию мэром Бурыни Виктора Ладухи, который выиграл выборы в 2020 году, но вовремя не подал заявление о регистрации на должность городского головы.
Сейчас Виктор Ладуха - один из кандидатов на эту должность на повторных выборах.
Евгений Базыма, 42 года, работает первым заместителем городского головы Бурыни, имеет высшее образование, живет в селе Слобода на Бурынщине. Его декларация на сайте НАПК.
Виктор Ладуха, 53 года, с осени 2020 работал в должности городского головы Бурыни. Имеет высшее образование, до 2010 года руководил фермерскими хозяйствами. До 2014 года работал Слободским сельским головой. В ноябре 2017 года избран главой Бурынского городского совета от партии «Батькивщина».
На местных выборах 2020 года Ладуха одержал победу, получив 52% голосов. Его декларация на сайте НАПК.
Александр Непочатов работает начальником управления Государственного рыбного хозяйства в Сумской области. По данным движения "Чесно", в 2012 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Украина, Вперед!", В 2014 - от "Радикальной партии Олега Ляшко". На местных выборах в 2015 году баллотировался от партии "Блок Петра Порошенко" Солидарность" в Сумской областной совет", в 2020 - от "Батькивщины". Ни разу избран не был.
В Бурыни руководил дочерним предприятием ГАК "Хлеб Украины" "Бурынский элеватор", ранее был руководителем Харьковского коксового завода. Его декларация на сайте НАПК.
Иван Рябоконь, 39 лет - бывший Слободской сельский голова. В 2015 году на местных выборах он баллотировался от партии "ЕС". На выборах 2020 года баллотировался на пост Бурынского городского головы от партии "Слуга народа". Его декларация на сайте НАПК.
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