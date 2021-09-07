Українці не можуть сплачувати комунальні платежі Українським сім'ям виставляють величезні рахунки за комунальні послуги. У липні 2021 року нарахування за житлово-комунального господарства для населення підскочили на 35,9% в порівнянні з липнем-2020 року, і досягли 10,6 млрд грн, повідомляє Держстат.

Як свідчить статистика, обіцяного владою зниження тарифів так і не відбулося. Навпаки, люди отримують все більші і більші платіжки на комунальні послуги.

Нараховані в липні 2021 року 10,6 млрд грн за ЖКГ - не найвищий показник за 2021-й. На початку цього року людям виставляли ще більші рахунки, адже в них входила оплата опалення.

Такі високі тарифи, які не відповідають прибуткам українців, призводять до збільшення заборгованості населення перед компаніями постачальниками комунальних послуг. І хоч у літні місяці люди намагаються погасити заборгованість, однак повністю розрахуватися з комунальниками у них не виходить і борги тільки нарощуються. Станом на 1 серпня 2021 року загальна сума заборгованості українців за комунальні послуги склала 64,3 млрд грн.

Нагадаємо, партія «НАШ КРАЙ» перша підняла питання про зниження тарифів для населення. В кінці грудня депутати ініціювали проведення позачергової сесії Сумської обласної ради. Після тарифних майданів, які прокотилися Сумщиною, депутати «НАШОГО КРАЮ» в своїх громадах ініціювали звернення до Президента, Прем'єр-міністра та голови Верховної Ради України проти підвищення тарифів. Далі до них приєдналися і інші політичні партії. За рішення направити звернення депутати проголосували на позачергових сесіях місцевих рад.

Після масових протестів, які сколихнули не лише Сумську область, Уряд запровадив держрегулювання і встановив ціну на газ для всіх споживачів на період карантину - 6,99 грн. за кубометр. Це значно зменшило навантаженість на домогосподарства.

Тож депутати партії «НАШ КРАЙ» продовжують боротися над приведенням тарифів для населення до економічно обґрунтованого рівня та відповідності доходам українців.