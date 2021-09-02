Политика

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30 депутатів на чолі з Деркачем відновили депутатське об’єднання «Заборонено забороняти»

У Верховній Раді відновили міжфракційне об'єднання депутатів «Заборонено забороняти» (Forbidden to Forbid)

Народний депутат України Андрій Деркач у себе в соціальних мережах заявив про відновлення міжфракційного об'єднання депутатів «Заборонено забороняти» (Forbidden to Forbid), яке виступить на захист порушених конституційних прав громадян і проти політичних репресій.

«Таке ж об'єднання існувало з 2016 року у Верховній Раді попереднього скликання - в каденцію п'ятого Президента України. Здавалося, що з приходом до влади Зеленського в ньому більше не буде необхідності. Але ні. «Нова» влада давно не цурається методів попередників в боротьбі за бізнес і контроль медіа. Більш того - вона творчо розвинула і поглибила існуючі підходи», - заявив Деркач.

Як приклади порушень Конституції, він зазначив: закриття ЗМІ і переслідування журналістів, блокування протестів, переслідування політичних опонентів і зачистка опозиції, використання правоохоронців у політичній боротьбі, порушення права на свободу слова і свободу думки. І це, за словами депутата, лише мала частка протиправних дій з боку української влади.

«Ми, учасники об'єднання« Заборонено забороняти» (Forbidden to Forbid) з різних фракцій і депутатських груп, використовуючи всі доступні нам законні методи, будемо боротися за права відновлення конституційних прав громадян України», - підкреслив Андрій Деркач.

Политика
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