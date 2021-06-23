Афера чи технічний збій? Саме таке питання виникає у людей, які отримують платіжки від «Сумигаззбут» з неправильно внесеними даними щодо споживання природнього газу.

Зменшення показників споживання при нижчій ціні на газ викликає тривогу у населення, що залишок газу їм добавлять, коли ціна стане вищою. А це значить, що домашні бюджети не дорахуються сотні гривень, що при постійному зростанні тарифу стане ще більшим тягарем.

«Замість 93 кубів, про споживання яких я повідомив, на особистий кабінет прийшли показники за 4 куби. Через день мені приходить до сплати 219 грн. 40 коп. Я порахував по ціні газу і це виходить оплата як за 27 кубів», - говорить Олександр Кашук, мешканець міста Дружба Шосткинського району.

Всі намагання внести коректні дані до особистого кабінету виявилися марними. А тим часом, споживачу вже надходить платіжка на сплату з неправильними даними.

Виявилися марними спроби допомогти людям і голови Дружбівської громади Євгена Харитонова. Він впевнений, що споживачів намагаються ввести в оману.

««Сумигаззбут» дає менше кубів для того, щоб потім нарощувати обсяги і люди будуть повинні більше заплатити. Я вважаю, що це якась шахрайська схема», - впевнений Євген Харитонов.

З такою плутаниною в платіжних документах та розрахунку споживання газу стикаються люди у всіх районах Сумщини. Депутат обласної ради від партії «НАШ КРАЙ» вважає, що збираючи сотні кубів газу «про запас» і вказуючи їх в платіжках в момент підвищення тарифу «Сумигаззбут» має можливість отримати сотні тисяч гривень додаткового прибутку.

З цього приводу він звернувся до правоохоронних та контролюючих органів. Там мають перевірити чи є якісь маніпуляції із показниками та рахунками на газ.

«У разі підтвердження, винних необхідно притягнути до відповідальності, а для населення зробити перерахунок, який би відповідав ціні на газ в момент його споживання», - говорить Валентин Добров.

Також, у партії готові допомогти людям у підготовці позовних документів про перерахунок сплачених коштів. А ситуацію з показниками «НАШ КРАЙ» бере на контроль, щоб добитися справедливих розрахунків за газ, що споживається.