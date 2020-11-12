Сім місяців Василя Хоми на посаді голови Сумської ОДА 26 червня став останнім робочим днем Василя Хоми на посаді очільника Сумської обласної адміністрації.

Рішення про звільнення, зі слів Василя Хоми, було прийнято обопільно з Президентом Володимиром Зеленським. Про це ексголова облдержадміністрації Василь Хома наголосив під час підсумкової пресконференції.

За сім місяців перебування губернатора на посаді, депутати Сумської облради двічі висловлювали йому недовіру. З цього приводу Василь Хома зазначив, що працювати можна було більш продуктивно, адже 80% робочого часу було витрачено на боротьбу.

"Я вважаю, що такого не повинно бути. Я не хочу проїдати гроші, які платить мені держава. В мене була відверта розмова в Офісі Президента. Я висловив свою точку зору, і було прийняте обоюдне рішення президентом, яке я не обговорюю. Коли тобі два рази висловлюють недовіру, і коли рішення обласної ради приймаються наполовину або зовсім не приймаються, це іде більше на шкоду територіальній громаді, ніж на користь. Напевно, це один із недоліків був в роботі, що не був знайдений конструктив, хоча він на початку й був, з обласною радою. А потім щось сталося. Як бабка пошептала", - сказав колишній очільник.

Не з усіма представниками місцевої еліти ексголові вдалося знайти порозуміння, а от з місцевим бізнесом, зі слів Василя Хоми, склалися прозорі, відкриті ділові відносини.

Під час своєї каденції Василь Хома показав себе як досить миролюбна та позитивна людина. Це спостерігалося і на прес конференції. Адже під час зустрічі від нього ні разу не пролунали звинувачення на будь-чию адресу.

Ексгубернатор Сумщини розповів, що велику роботу було проведено у рамках децентралізації: оптимізація районних адміністрацій, працевлаштування більшості їх працівників.

Найближчим часом на сесію обласної ради буде винесено оновлену Стратегію розвитку Сумської області, що враховує багато важливих аспектів освіти, культури, патріотичного виховання та агропромислового розвитку. Запущено процес прийняття стратегій по всіх ОТГ Сумської області, реанімовано процес створення Агенції регіонального розвитку.

Василь Хома розповів про здобутки у сфері медицини та зазначив, що Сумщина пройшла пандемію коронавірусу набагато легше, у порівнянні з іншими областями.

«І наразі ведуться всі необхідні роботи щодо можливого початку восени нової хвилі COVID-19. Ми точно не можемо спрогнозувати, коли вона буде, проте маємо зосередити всі сили для того, аби заздалегідь прийняти цей виклик», – зазначив Василь Хома.

На особистому контролі ексочільника стояло питання щодо виділення земельних ділянок учасникам АТО (ООС) та членам сімей загиблих.

«Я розглянув у правовому полі кожен випадок. Виділення землі учасникам АТО – це підтвердження гарантій держави, соціальна підтримка цієї категорії сімей. Ми вжили всіх необхідних заходів, щоб пришвидшити процес отримання земельних ділянок зазначеній категорії осіб. На Сумщині всі сім’ї загиблих учасників АТО (ООС) отримали земельні ділянки», – підкреслив Василь Хома.

Також йшла мова про проекти «Великого будівництва». «Коли постало питання фінансування будівництва приймальних відділень, необхідно було залучити додатково більше 20 млн грн. Я говорив з головою кожної територіальної громади, де розташовані ці лікарні. І ми домовилися, що територіальні громади виділяють кошти на ці об’єкти», – розповів Василь Хома.

На Сумщині було заплановано реконструкції 7 приймальних відділень в опорних лікарнях області: Конотопській ЦРЛ, Охтирській ЦРЛ, Роменській ЦРЛ, Шосткинській ЦРЛ, Глухівській міській лікарні, Сумській центральній міській клінічній лікарні, Сумській обласній клінічній лікарні (перепланування та реконструкція приміщень лікувального корпусу №1). Загальна кошторисна вартість усіх об’єктів становила майже 86,6 млн гривень. Під час підсумкової пресконференції було зазначено, що 6 з 7 приймальних відділень лікарень вже добудовано. Аби вони повноцінно запрацювали потрібно зробити ще кілька кроків: на комп’ютерні томографи, які поставили протягом минулого місяця, потрібно отримати сертифікат Державної інспекції ядерного регулювання. А для того необхідно, щоб ці КТ були офіційно встановлені, навчений персонал, отримані висновки радіолога, Держпродспоживслужби та енергетичний паспорт. Потім ще необхідно подати пакет документів в Державну архітектурно-будівельну інспекцію, а потім після видачі ДАБІ декларації, об’єкт приймається в експлуатацію. Це потребує часу. Але невдовзі ці об’єкти будуть прийняті.

В роботі залишається приймальне відділення Глухівської міської лікарні. «Проблема була лише по Глухівській міській лікарні. Там довелося переглядати проєктно-кошторисну документацію. Її було скореговано у бік зменшення фінансування, – розповів Василь Хома. – І облдержадміністрація постійно на зв’язку з керівництвом Глухівської територіальної громади.Там працює компанія-підрядник. Тож робота йде. І невдовзі, Сумська область матиме сучасні приймальні відділення європейського класу».

Під час зустрічі не обійшли питання ремонту проспекту Михайла Лушпи. Василь Хома розповів, що міська рада не виконала умов співфінансування, саме тому у міста забрали 50 млн грн, які планували витратити на ремонт проспекту Михайла Лушпи

"Ми визначилися, що в цьому році на проспект Лушпи, вартість якого 100 млн, даємо 50 млн, а 50 млн - місто дає, співфінансування. Ми визначилися, що якщо не будуть виділені кошти, ми забиратимемо ці кошти. У мене було декілька розмов з мером, і ми говорили про те, що почнуться роботи – будуть виділені кошти. Не почнуться, значить, не будуть виділені", - сказав колишній голова облдержадміністрації.

На останок Василь Хома зазначив:

«Я – людина Президента, і в мене є один командир. Усі поставлені завдання керівництва держави я маю виконувати. Маю надію, що буде послідовність у процесі роботи влади, адже Сумщина – самодостатній регіон, область із великим потенціалом, тож хочеться, щоб тут жили заможні та щасливі люди. Не має бути розривів у роботі влади. Системність, далекоглядність, послідовність та чітке слідування стратегічному розвитку області – це ті механізми, завдяки яким можна досягти результатів. А результатом нашої роботи має бути один чіткий показник – добробут населення Сумщини».