Два роки реформ: у Києві відбувся Форум для журналістів 10 червня в Києві відбувся форум «Медіа-2021: реформи, виклики, можливості». У межах заходу за участі представників центральних та регіональних медіа обговорили питання реформ, які останні два роки впроваджуються в Україні.

Зміни, що відбуваються в Україні не оминуть і засоби масової інформації. Що у майбутньому чекає регіональні медіа, які плануються законодавчі зміни, як протидіяти дезінформації та що потрібно робити для захисту прав журналістів. Ці питання стали предметом дискусії під час форуму.

Вплив медіа на суспільство

В Україні давно назріла необхідність ухвалення Закону про медіа, вплив засобів масової інформації на формування поглядів громадян величезний.

«Документ дає можливість регулювати контент, аби протидіяти інформаційній агресії. Мова ненависті, мова ворожнечі, мова дискримінації, мова приниження неприйнятні для цивілізованого суспільства. Цей закон є важливим елементом у боротьбі за незалежність», – зазначив під час форуму очільник парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, один з ініціаторів законопроекту.

«Офіційні медіа мають усвідомлювати свій вплив на суспільство, свою відповідальність, важливість свободи слова», - про це під час свого виступу заявила народний депутат фракції «Слуга Народу», голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету ВР з питань свободи слова Тетяна Циба.

Аби протидіяти викликам, пов’язаними з російською агресією на сході країни, протистояти дезинформації та інформаційній війні, Міністерство культури та інформаційної політики розгортає одразу кілька проєктів. Зокрема, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП, а також платформу медіаграмотності, що передбачає співпрацю з громадськими організаціями, запуск освітніх програм в навчальних закладах.

Наразі створення при РНБО Центру протидії дезінформації дало змогу протистояти ворогу та його інформаційним атакам на державному рівні. Очільниця центру Поліна Лисенко під час форуму для представників центральних та регіональних медіа зазначила:

«Перед нами стоять виклики: дезінформація, інформаційні впливи, маніпуляції, так звані «вкиди». Те, що шкодить національній безпеці та кожному з нас. Створення центру я вважаю можливістю України на державному рівні протистояти супостату, протистояти ворогу». Вона закликала ЗМІ комунікувати з Центром, аби спільними зусиллями протидіяти інформаційним атакам.

Два роки реформ

Під час форуму відбулася прес-конференція за участі керівництва партії «Слуга Народу». Спікери порушили питання щодо перевтілень та реформ останніх двох років у багатьох сферах.

Одним з найбільших проєктів за часів незалежності України є «Велике будівництво», ініційоване Президентом Володимиром Зеленським. Ремонти навчальних закладів, садочків, доріг – все це результат втілення програми. Наразі розглядаються джерела фінансування ремонту місцевих доріг.

Останнім часом політична сила все більше приділяє уваги вирішенню проблем регіонів. Аби покращити комунікацію зі столицею, у кожному обласному центрі буде створена місцева рада громад «Слуги Народу». Про це заявив голова Національної ради громад партії Олександр Завітневич. Він висловив впевненість, що рада громад стане дієвим органом, яка об’єднає голів обласних осередків та працюватиме безпосередньо з громадами. Це допоможе в реалізації стратегій розвитку, що були презентовані під час місцевих виборів.

Наступним питанням порядку денного партії «Слуга Народу» є аудит виконаних обіцянок, зазначених у цих програмах під час передвиборчих перегонів. За словами голови політради партії та очільника фракції «Слуга Народу» Давида Арахамії, це дозволить оцінити реальну роботу місцевих осередків.

«Коли в нас були місцеві вибори, в нас були презентації програм розвитку по кожній області. Як зазвичай буває? Зробили вибори, гарні буклети надрукували, вибори пройшли – все згорнули. В нас так не працює. В нас буде проведений аудит. І ми зараз плануємо візити у всіх регіонах. Це потрібно, щоб усі бачили над чим осередки працюють», – сказав Давид Арахамія.

Також ведеться робота над важливими фінансовими реформами. Зараз розглядаються надання додаткових можливостей для наповнення місцевих бюджетів. Паралельно працюють над законодавством про приватизацію: 10% від приватизації будуть надходити в громади. Це має підвищувати зацікавленість на місцях в пошуках інвесторів для об’єктів малої приватизації. Такі кроки повинні сприяти підвищенню спроможності громад.

За словами голови партії «Слуга Народу» Олександра Корнієнка, земельна реформа спрямована на розвиток і підтримку перш за все малих фермерських господарств, а не на великі агрохолдинги. Найближчим часом планується створення фонду на підтримку фермерів – на відшкодування відсотків по кредитах, на програми розвитку малих господарств. Для розвитку та підтримки галузі, планується удосконалення механізму дотацій, що будуть спрямовані на окремі напрямки. Так, вже внесено на розгляд законопроект про відшкодування коштів за свійських тварин. У планах – скасування ввізного мита на племінних тварин. Важливим стратегічним напрямком влади є переробна галузь.

У найближчих планах - реформи судової системи, Служби безпеки України, створення бюро економічної безпеки та запровадження накопичувальної пенсійної системи. Це головні питання, які партія «Слуга Народу» планує вирішити.

Під час свого виступу голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко зазначив:

«Підтримка та довіра до Глави держави, рейтинги партії свідчать про те, що багато прихильників нашої команди залишаються з нами, вірять у реформи, бреруть участь у змінах на місцях і бачать результати. Багато людей, які за нас голосували, які нас підтримують, – молодь. Це важливо розуміти, адже це покоління людей, які виросли не в Радянському Союзі, нове покоління дедалі більше впливатиме на політичні процеси. І ми хотіли б разом втілювати зміни, запроваджувати нові чесні правила, завершувати розпочаті реформи».

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