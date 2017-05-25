У Сумах половина депутатів міської ради не веде особистий прийом

Серед 868 депутатів 16 міських рад, діяльність яких моніторилася у рамках всеукраїнської громадської кампанії “Атестація депутатів місцевих рад”, 13% не виконують законодавчо визначеного обов’язку щодо прийому виборців. У Сумах в результаті моніторингу вдалося підтвердити здійснення особистих прийомів 22 депутатів із 42. Про це під час пресконференції 11 червня у Сумах розповіли експерти кампанії.

Як розповіла виконавча директорка ГО «Центр суспільних досліджень», Наталія Рибалко, відомості щодо здійснення прийому громадян абсолютної більшості депутатів місцевих рад оприлюднені на офіційних сайтах цих рад, однак при цьому майже в половині міських рад, охоплених моніторингом кампанії, станом на початок квітня цього року інформація щодо прийому громадян доступна стосовно не всіх депутатів. Графіки прийомів громадян депутатами Сумської міської ради оприлюднені на сайті раді повністю по всіх 42 обранцях. По Україні ж найбільше таких депутатів - в Одеській і Миколаївській міських радах (п’ята частина всього депутатського корпусу). Також не доступна інформація щодо прийому громадян частини депутатів міських рад Луцька та Херсона (17% та 13% відповідно), Полтави та Києва (7% та 5%, відповідно).

“Значні зміни у порядок прийому громадян внесли карантинні обмеження. При цьому, як встановили наші експерти, абсолютна більшість депутатів здійснює прийом громадян на початку своєї каденції, зокрема в умовах «червоної» зони карантинних обмежень, обираючи альтернативні способи спілкування з жителями своїх міст та запроваджуючи додаткові безпекові заходи. Однак з 868 місцевих депутатів 13% не виконують цього законодавчо визначеного обов’язку. Найбільше депутатів, стосовно яких не вдалось підтвердити здійснення прийому громадян, було серед депутатів Сумської (45%), Херсонської (41%), Київської (24%) та Полтавської (17%) міських рад”, - повідомила експертка.

Нерідко місцеві обранці попри вимогу Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» здійснювати особистий прийом громадян щонайменше раз на місяць, делегують ці повноваження помічникам. У трьох міських радах кількість таких випадків є суттєвою: 27% в Одеській міській раді, 17% у Хмельницькій міській раді та 15% в Херсонській міській раді. Серед депутатів Київради така практика є найбільш поширеною: більшість депутатів використовують допомогу помічників у виконанні цього обов’язку (72% з всіх депутатів, здійснення прийому якими було підтверджено).

Крім того, експерти заявили, що практика попереднього запису громадян на прийом та відсутність доступної інформації про графік особистого прийому депутатами і регулярне ігнорування депутатами прийому не відповідає вимогам чинного законодавства, а також обмежує рівні можливості для всіх громадян комунікувати зі своїми представниками в міських радах.

Виборці Сум мають змогу ознайомитися з графіком прийому всіх 42 депутатів Сумської міської ради на її офіційному сайті.

В ході моніторингу вдалося підтвердити факт здійснення прийомів 22 депутатів із 42. Частина депутатів відмовилася від спілкування через особисті причини, карантинні обмеження чи недовіру до громадських організацій. Кілька депутатів вказали свої не вірні контактні дані для розміщення на сайті міської ради, що унеможливлює зв’язок виборців з ними: Ірина Купрейчик (Сила і честь) та Олександр Джарішнелов (ВО «Батьківщина»). До частини депутатів не вдалось ні потрапити на прийом, ні отримати інформацію за телефоном.

Рішенням Сумської міської ради встановлено розподіл депутатів за округами, однак переважна більшість обранців не обмежує виборців у прийомі та здійснює прийом усіх мешканців міста.

Лише в 12 приймальнях розміщені вивіски чи таблички про здійснення в цьому приміщенні особистого прийому громадян. Як правило, приймальні розташовані в організаціях та установах, що належать міській раді. Також існує виділене приміщення для проведення прийомів безпосередньо у будівлі Сумської міської ради.

На час моніторингу кількість виборців у приймальнях не перевищувала 5 осіб. За словами депутатів, в інший час вони в середньому приймають близько 10 осіб в день. Основними темами звернень є житлово-комунальні послуги та матеріальна допомога.

Більшість депутатів адаптувалася до карантинних умов і підтримує контакт з виборцями за допомогою телефону, а також готові до проведення особистих зустрічей за межами приймальні. Однак рівень застосування сучасних комунікаційних технологій (Skype, Zoom) є низьким – як правило, депутати не використовують онлайн-платформи і спілкуються лише за допомогою телефонного зв’язку.

З повним текстом узагальнення практик здійснення прийому громадян депутатами міських рад обласних центрів та міста Києва можна ознайомитися за посиланням.

Повний текст звіту щодо здійснення прийому громадян депутатами Сумської міської ради розміщений за посиланням.

Моніторинг здійснення прийому громадян депутатами 15 міських рад обласних центрів: Вінниці, Івано-Франківська, Києва, Кропивницького, Луцька, Львова, Миколаєва, Одеси, Полтави, Рівного, Сум, Харкова, Херсона, Хмельницького, Черкас та Чернігова, а також Києва, - проводився у період з 1 лютого 2021 р. по 31 березня 2021 р. представники громадської кампанії «Атестація депутатів місцевих рад».