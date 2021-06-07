Роковые 10 процентов: СНПО погубит не кризис, а судебные исполнители? Бывший завод им. Фрунзе в любом случае погасит свои долги: или выживет в кризисе, окрепнет и заплатит с прибыли, или будет уничтожен и распродан по частям. Но если работникам и городу выгоден первый вариант, то кто же стремится порезать СНПО на металлолом?

Уже сейчас ситуация с выплатой задолженности СНПО (в первую очередь – долгов по зарплате) далеко не безнадежна. Только начав восстановление завода, команда Владимира Лукьяненко-старшего готова погашать ежемесячно по несколько миллионов гривен долгов, накопленных за годы правления прошлого менеджмента завода. И чем мощнее СНПО будет разворачивать производство, тем больше сумчан получат работу, город – налогов, а бывшие и нынешние сотрудники – погашение зарплатных долгов.

Как ни странно, но такой цивилизованный путь, похоже, выгоден не всем. Без своего «куска хлеба» могут остаться несколько человек, которых принято называть частными судебными исполнителями.

Посчитайте: если 200 миллионов зарплатных долгов завод погашает сам, по собственной инициативе, то «частник» не получает ничего; если же эти 200 миллионов взыскивают частные исполнители, их «заработок» - 20 миллионов. И это не всё.

Около 200 миллионов – это только долги по зарплате, оставленные прошлым руководством СНПО. А ещё на заводе с тех времён повисли, например, почти 9 миллиардов грн банковских долгов. Десять процентов от такой суммы – это 900 миллионов гривен. Кто захочет терять «вознаграждение» таких гигантских размеров? Дело за малым: нужно просто не дать заводу подняться с колен и самому погасить долги. И тогда в дело вступят «частные исполнители». И их «десять процентов».

Простой пример. До недавнего времени на СНПО оставался не арестованным единственный банковский счет: специально предназначенный для выплат зарплатных долгов. Но если через него завод напрямую выплачивает деньги работникам, то где тут интерес «судебных исполнителей? И этот единственный, последний счет замораживают. Хотите платить? Только через счета исполнительных служб. И 10% сверху…

Очевидно, чем раньше СНПО устанет бороться за жизнь, тем быстрее наступит «золотое время» для частных исполнителей. Под предлогом погашения долгов можно будет арестовывать имущество и устраивать распродажу за копейки всего, что стоит сотни миллионов. Как, например, стадион «Юбилейный», оцененный независимыми оценщиками в 320 миллионов грн., но проданный исполнителями в 40 (!) раз дешевле.

Для города такая судьба СНПО станет тяжелейшим ударом. Это ведь не только сказочные заработки частных исполнителей, это пять тысяч новых безработных, и это десятки миллионов гривен налогов, недополученных в городской бюджет. Вряд ли найдется сумчанин, который бы осмелился реализовать такой катастрофический сценарий для родного города. А сумчан, как раз, и не нашлось: среди частных исполнителей, выбивающих деньги с завода, есть представители разных регионов Украины, но только не Сум.

По опыту не только нашего города, но и всей страны, «чужаки» прекрасно умеют убеждать обычных рабочих; «чужаки» легко решают вопросы в судах; у «чужаков» немалый опыт в организации митингов, протестов, и прочих «акций народного гнева». Проблема в том, что зачастую, получив причитающееся, «чужаки» оставляют после себя выжженную землю, разваленные предприятия и окончательно лишенных будущего людей.