Мэр Сум и его молодая команда: кто самый богатый? Сумские чиновники подали декларации о доходах за 2020 год.

Прошлый год выдался довольно трудным для города. Властям постоянно не хватало средств на необходимые людям объекты, они постоянно жаловались на недобор в бюджете, да еще коронавирус этот, из-за которого пришлось свернуть много строек в предвыборный год, но себя, конечно, не обделили. Хоть и стали зарабатывать чуть меньше (одумались?), что довольно удивительно, если вспомнить рост зарплат годом ранее.

Что записано в активы у представителей городских властей.

Мэр Сум стал получать меньше

Согласно декларации за прошлый год Александр Лысенко заработал 568 тыс. грн зарплаты (47,3 тыс. грн в месяц), что меньше, чем в 2019 году - 603 тыс. грн. Напомним: он обещал, что больше не будет себе выписывать огромных премий, так как уже обжегся на этом, дважды защищаясь в суде от претензий Национального агентства по предотвращению коррупции. Вероятно, именно с этим связано падение его зарплаты.

Жена и дочь мэра за год не заработали ничего, как и в предыдущие годы.

Сам мэр еще показал почти 6 тыс. грн процентов по вкладу в банке, что чуть меньше, чем годом ранее – почти 7 тыс. грн.

Денежные активы у мэра Сум также уменьшились. Вероятно, из-за уменьшения зарплаты пришлось залезать в кубышку. Теперь у него всего 160 тыс. грн (было 190 тыс. грн) и 10 тыс. долларов наличкой. В банке — 48 тыс. грн (было 58 тыс. грн и 227 евро).

Мэр Сум по-прежнему является самым автомобильным в мэрии, у него по-прежнему 5 ГАЗелей и БАЗ, которые ему почему-то не приносят никакого дохода. Также у него самодельный автоприцеп.

За год мэр Сум и его семья не разжились новой недвижимостью, зато у жены появился новый участок земли в 540 кв.м в Сумах. У него в собственности один земельный участок — 6 соток, 23% жилого дома (107,8 кв.м), 50% квартиры — 39,6 кв. м, 25,5% другого нежилого помещения в 1342,6 кв. м и 50% еще одного помещения в 401 кв. м и 4,1 кв.м. У его жены — теперь 19,8 соток земли, жилой дом 52,6 кв.м и недостроенный дом 141 кв.м.

Жена, как и в прошлом году, имеет 31% корпоративных прав в ООО «Дарина-2015» на 310 грн. Но, похоже, это не приносит ей никакого дохода.

Кстати, уже в 2021 году мэр Сум сообщал в НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии – он продал недвижимое имущество за 198 тыс.грн.

Напомним: в 2019 году зарплата мэра Сум выросла на 35%, даже несмотря на 100-миллионный недобор в городском бюджете.

Первый зам: из спасателей в чиновники

Новый первый заммэра Михаил Бондаренко, которого депутаты утвердили на должность еще в декабре 2020 года, приступил к обязанностям только спустя месяц, поэтому в мэрии в 2020 году не успел заработать ни копейки.

Зато в Межрегиональном центре быстрого реагирования, который дислоцируется в Ромнах, где он работал начальником отдела персоналом, он получил за год тоже нехилую зарплату – 473 тыс. грн (в среднем почти 40 тыс. грн в месяц). В 51 год он уже пенсионер – 27 тыс. грн, получил монетизированные льготы на 11 тыс. грн, путевку от Центра почти за 10 тыс. грн, 6 тыс. грн дохода от сдачи в аренду имущества, денежную помощь к 9 Мая – 1390 грн.

Из денежных активов у первого заммэра 200 тыс. грн наличкой.

В его собственности земельный участок в 2 га в Роменском районе за 61 тыс. грн и автомобиль KIA Sportage2.0 TD 2013 г.в. за 308 тыс. грн. Живет он в доме отца 131 кв.м в Ромнах, который находится на его же земле в 6 соток.

Экс-вице-мэр Сум заработал больше

Кстати, а бывший первый заммэра Владимир Войтенко, который теперь работает советником мэра и продолжает заседать в исполкоме (зарплата примерно, как и была, а ответственности - ноль) в прошлом году заработал почти 530 тыс. грн (44 тыс. грн в месяц), что больше, чем годом ранее - 508 тыс. грн (42,3 тыс. грн в месяц).

Доходы членов семьи экс-вице-мэра несколько выросли: его жена Ирина Пономаренко получила 98 тыс. гривен зарплаты в ООО «Магазин №218» (в 2019 году было 93 тыс. грн) и 998 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности (993 тыс. грн). Также она продала авто INFINITI FX30D 2013 года выпуска за 798 тыс. грн. Сын Владимира Войтенко Евгений заработал 62,6 тыс. грн зарплаты в том же ООО (54,4 тыс. гривен) и 948 тыс. грн от предпринимательства (875 тыс. грн).

Из налички Владимир Войтенко задекларировал 113 тыс. долларов у жены (как и в прошлом году) и почти 26 тыс. грн в банке (было 35 тыс. грн).

Недвижимого и движимого имущества у Владимира Войтенко нет. Квартира есть только у сына - 118 кв. м. У жены земельный участок в Сумах площадью 10 соток.

Также у жены, как и раньше, 100% корпоративных прав на ООО «Магазин №218» (12 млн грн, что на 1 млн грн больше, чем годом ранее) и 66% корпоративных прав на ООО «Наш Супермаркет» (554 тыс. грн).

Единственная заместительница положила почти все заработанное в кубышку

Зарплата единственной из заместителей мэра, которой удалось сохранить свою должность после выборов, Веры Мотречко в прошлом году выросла - 564 тыс. грн (в 2019 году - 517 тыс. грн в месяц), рост составил 9% (в 2019 году – 17%). В среднем это по 47 тыс. грн в месяц (было по 43 тыс. грн). Также она получила 17 тыс. грн зарплаты по совместительству от СумГУ (в 2019 году было 3 тыс.).

Ее муж заработал в 2,5 раза меньше: 221 тыс. грн на АО «Технология» (было 198 тыс. грн).

У заммэра по-прежнему есть дом площадью 159 кв. м в Сумах, но нет под ним земли. Зато есть 467 кв. м земли в Великой Черенетчине. У нее в собственности по-прежнему тот же Volkswagen Passat 1.8 TSi 2012 г.в.

Похоже, что почти всю свою прошлогоднюю зарплату Вера Мотречко оставила на черный день либо вложила в банк: у нее 250 тыс. грн и 10 тыс. долларов налички, а также 15 тыс. грн и 9 евро в банке (раньше за ней такой бережливости не наблюдалось или во всяком случае она не показывала ее в декларациях).

Управделами Сумского исполкома бомжует

Также сохранила должность управляющая делами исполкома Юлия Павлик, которая за год совершила головокружительную карьеру: в июне 2019 года стала помощницей мэра, а спустя год – управделами.

В прошлом году она заработала 392 тыс. грн (32,7 тыс. грн в месяц), что больше, чем в 2019 году – 225 тыс. грн – на 74% (правда, тогда она полгода была главным специалистом управления по хозяйственным и общим вопросам, а затем помощницей мэра).

Из объектов недвижимости у нее только 4 сотки земли и недостроенный до м в 50 кв. м в Закарпатской области, которыми она владеет на пару с некоей Викторией Островской-Крузе. Где живет в Сумах – неизвестно, хотя должны была указать в декларации.

Советник мэра Сум вспомнил, где живет

Кстати, в этом Юлия Павлик очень похожа на своего предшественника Степана Пака, который был управделами до нее, а теперь простой советник.

Несколько лет подряд он декларировал только дом 30 кв. м. в Стрыйском районе Львовской области, который принадлежит ему напополам с братом. Его жена Татьяна владеет домом в с. Мутин Кролевецкого района площадью 53 кв. м и тремя земельными участками там: 4,8, 8,5 и 20 соток. Где жил бывший заммэра в Сумах, было неизвестно до этого года. Теперь он показал, что живет с женой в квартире, которая принадлежит Сумскому горсовету, причем с 2008 года. Вот это забывчивость!

За прошлый год заработал в мэрии 557 тыс. грн (46,4 тыс. грн в месяц) зарплаты, что на 9% больше, чем годом ранее (511 тыс. грн) и еще 2100 грн выплат. Также Степан Пак заработал 25 тыс. грн в областном роддоме по совместительству (было почти 26 тыс. грн). Его жена получила 561,4 тыс. грн зарплаты в АО «Киевский витаминный завод» (годом ранее было 455 тыс. грн), 4,5 тыс. грн процентов от банка и 145 тыс. грн от предоставления имущества в аренду своему работодателю (127 тыс. грн)

Наличными Степан Пак декларирует 75 тыс. гривен (было 150 тыс. грн) и 64 тыс. грн в банке. Его жена, похоже, сняла все средства с банковского счета – в 2019 году их было 250 тыс. грн.

У Степана Пака и его жены на двоих по-прежнему одно авто — Hyundai Elantra AD 1.6 Classic MT 2017 г.в, тогда же и приобретенное за 440 тыс. грн.

Новый заммэра Сум променял Верховную Раду на мэрию

Новый заммэра Сум Станислав Поляков приступил к обязанностям только в январе этого года, поэтому у него 0 заработанных гривен в мэрии в 2020 году.

До этого он был помощником нардепа, за что получил 422 тыс. грн. В 23019 году, кстати, умудрился заработать всего 17 тыс. грн – там же в Верховной Раже. Его жена заработала 122,5 тыс. грн в детсаде. Из денежных активов у него 150 тыс. грн кэша.

Чиновник владеет домом 90 кв. м. и землей в 5 соток в Сумах. Пользуется авто своей матери Nissan Note 2012 г.в.

Тамара Ищенко: из «Барсы» в заммэры

Тамара Ищенко, которая в январе 2021 года стала заместителем мэра Сум, не успела ничего заработать в мэрии в 2020 году, но успела поработать на двух предприятиях облсовета, да еще и получает пенсию.

В итоге у нее 131 тыс. грн в лицее-интернате «Барса» и 15 тыс. грн в КР «Сумы-Фарм» плюс пенсия 75 тыс. грн и доход от аренды имущества – 6 тыс. грн. В мэрии явно будет лучше…

Ее муж заработал 211 тыс. грн у самого себя плюс пенсия 49 тыс. грн.

Однако денежных активов семья не декларирует.

Из недвижимости у Тамары Ищенко и ее мужа по четверти квартиры 65 кв. м в Старом Селе, жилой дом 107 кв. м в Сумах, который она приобрела, будучи замгубернатора в 2012 году и 33 сотки земли. У ее мужа еще 2,1 га земли. Также у нее недостроенный гараж в 40 кв.м., а у мужа автомобиль «Пежо 308» 2011 г.в.

Новый секретарь горсовета ушел с тепленького места

Секретарь Сумского горсовета Олег Резник в отличие от других новичков в команде мэра успел заработать и в мэрии.

Его зарплата за полмесяца составила 21 тыс. грн плюс 8 тыс. грн дополнительного блага. На прежнем месте работы – в СумГУ – он в целом получил 572 тыс. грн (годом ранее 358 тыс. грн).

Его жена Ирина получила 56 тыс. грн зарплаты в ООО «Торговый дом Людмила» (в 2019 году – 51 тыс. грн).

В собственности у чиновника квартира 49 кв.м в Сумах и 10 соток земли в с. Сад (приобретены в 2020 году за 27 тыс. грн). У его жены земельные участки в 37 соток в Сумском районе, а также пол жилого дома в 53 кв.м и 50% собственности на 8 га земли с братом и совместная собственность еще один домом в 53 кв.м с братом и матерью. Также у нее есть недостроенные квартира в 72 кв.м и подвал 7 кв.м.

В кэше Олег Резник держит 8 тыс. долларов (за год накопил 3 тыс. долларов).

С 2019 года Олег Резник имеет автомобиль KIA Sportage 2019 г.в. за 599 тыс. грн. А жена – 25 % корпоративных прав ООО газета-журнал «Ярославна» (125 грн).

Бывший секретарь Сумского горсовета до сих пор действующий?

Бывший секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов тем не менее подал декларацию как действующий секретарь горсовета.

В 2020 году он заработал 497 тыс. грн (в среднем 41 тыс. грн), что на 5% больше, чем годом ранее - 470 тыс. грн (39,2 тыс. грн в месяц). Его жена Ирина, работая в «Ощадбанке», заработала 171 тыс. грн (годом ранее 137,5 тыс. грн).

Из недвижимости у Андрея Баранова теперь все 100% квартиры в 48 кв. м (год назад была только четверть), у жены – те же 25% 29 метровой квартиры. У Андрея Баранова та же «Шевроле Авео» 2005 г.в., у жены Nissan qashqai+2 2010 г.в.

Из денежных активов у Андрея Баранова вклад в банке в 36 тыс. грн (было 25 тыс. грн), у его жены – 18 тыс. грн (10 тыс. грн), у сына - 1700 грн (500 грн). Также на жену по-прежнему оформлен кредит, но неизвестно, на какую сумму.

Уволенная заммэра Сум получила больше всех зарплаты

Бывшая заммэра Сум Алена Дмитревская стала самой высокооплачиваемой из команды мэра.

В прошлом году заработала 654 тыс. грн (54,5 тыс. грн в месяц), что больше, чем годом ранее на 146 тыс.грн, или на 28% - самый большой рост. И больше на 15%, чем мэр Сум Александр Лысенко.

Также она получила 3 тыс. грн соцвыплат (10 тыс. грн). Ее муж, бывший член исполкома Юрий Удовенко, заработал 60 тыс. грн в ООО «СПМК» (годом ранее было 53 тыс. грн), 6,5 тыс. грн соцвыплат (18 тыс. грн), а также получил почти 77 тыс. грн от сдачи в аренду земли (было 80 тыс. грн).

У заммэра по-прежнему есть квартира 78 кв. м (2008 год), у ее мужа – 85 кв. м (2017). Также у него в собственности более 21 га земли в Басовке Сумского района (приобретены в 2014-2018 гг.), 8 соток в Сумах (2018) и новые 49 соток в Локне Сумского района (2020).

Ни автомобиля, ни сбережений, ни банковских вкладов у семьи нет.

Бывший заммэра Сум вернулся на два уровня ниже

Заммэра Максим Галицкий, который два года курировал здравоохранение, теперь вернулся в управление архитектуры – начальником отдела по вопросам дизайна городской среды без профильного образования.

За 2020 год он задекларировал 509,5 тыс. грн зарплаты (по 44 тыс. грн в месяц). Это больше на 15%, чем годом ранее – 443 тыс. грн. Плюс почти 15 тыс. грн уже в управлении архитектуры.

Все остальное у заммэра по-старому: автомобиль отца BMW 520 1989 г.в., которым он пользуется с 2017 года, 1/7 квартиры площадью 61 кв. м и пользование квартирой отца 49 кв. м. Ни вкладов, ни налички…