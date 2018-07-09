Інновації – основна ідея Тростянецької громади 12 березня 2021 року Програма "U-LEAD з Європою" провела особливу подію – онлайн навчальний візит до Тростянецької громади Сумської області, учасником якого стали понад 130 представників громад з усієї України.

Навчальні візити та обмін досвідом – це те, що найчастіше згадують учасники минулих заходів Програми "U-LEAD з Європою". Ситуація з карантинними обмеженнями під час пандемії внесла свої корективи в наші плани, однак ми не можемо чекати далі на повернення до "нормального" життя.

Нова нормальність – це поєднання онлайн та офлайн форматів під час проведення будь-якого заходу. Ми намагалися передати керівникам інших громад в Україні "емоцію" – настрій голови громади і його команди, яка змогла реалізувати успішні зміни. Така "емоція" формується на порівнянні "як було, і як стало" в результаті рішення добровільно створити об’єднану територіальну громаду і почати впроваджувати зміни. Позитивний емоційний стан, пасіонарний настрій від місцевої управлінської команди, який передається іншим, - це лягло в основу навчального онлайн візиту.

Такий сценарій подачі реформи ще не використовувався горизонтально для всієї країни. В чомусь він стане унікальним, який в одному форматі покаже всю країну. Ми продемонструємо, що зміни не залежать від розміру чи географії, а тільки від волі і сміливості людей. При чому, зміни можливі в різних сферах, навіть в традиційно "важких" для країни (медицина, безпека, благоустрій), які навіть центральний уряд боїться вирішувати. А місцеве самоврядування і його окремі команди на місцях стали не просто бенефеціарами урядової реформи децентралізації, а вже самі створюють нову культуру і стандарти управління, яких до цього в країні ніколи не існувало. Це унікальний історичний момент трансформації країни в реальному часі.

Це перший із цілої серії онлайн-візитів у найбільш успішні громади країни, дасть змогу подивитися на місцеве самоврядування під іншим кутом зору; продемонструє всій країні замотивовані управлінські команди на місцях, сфери розвитку, які ще вчора були "вбиті", а виявилося, що їх можна швидко змінювати; задасть планку амбіцій, до якої варто підтягуватися всім іншим.

І найголовніше, що децентралізація – успішна реформа, яка на даному етапі потребує оновлення цілей та задач, і переходу на наступний етап реалізації.

Тростянецька громада - це історія про лідерство

Голова Тростянецької громади Сумської області Юрій Бова взяв участь у першій події нового формату. Він поділився з учасниками заходу досвідом побудови успішної громади: "Децентралізація – це величезний шанс для розвитку. Держава дала інструмент. Далі – лише справа у менеджменті, який буде управляти територією. І в правильно визначених акцентах і пріоритетах розвитку цієї території".

Тростянецька громада демонструє, що лідерство - це процес. Коли ти маєш амбіцію зробити щось, добитись чогось, увійти в історію. У нас же в країні з цим часто є провал. У нас багато людей, які просто виграли вибори, або сидять у своїх кріслах. Тростянець показує всім, що він не сидить на місці. Тут в багатьох горять очі, люди кажуть: ми зробимо ось так!

За словами Юрія Бови, громада постійно шукає нові рішення та ідеї:

"Ми хочемо, щоб інновації увійшли в життя навіть найменших наших тростянчан. Інновації – це не боятися пробувати. Зараз час, коли можна пробувати. Люди вже втомилися від зневіри, занепаду, від всього. Люди хочуть змін. І вони їх сприймуть…"

І додає:

"Якщо зараз стартонути, то цей прорив буде видно і через десятки років. Якщо хтось зараз проспить цей час — повірте, він у ньому і залишиться. Думаю, ми маємо колосальний потенціал. В нас талановиті люди. Мені здається, людям не вистачає лише впевненості і віри, що ми можемо. Можемо робити нормальні подвір’я, нормальні лікарні. Зараз ці процеси пішли. І мені здається, це найбільший успіх України, що ми почали нарешті займатися майбутнім поколінням. Воно виросте іншим, якщо в нього вкладати ресурси".

У цьому фільмі мрії і проекти громади ми класифікували за чотирма напрямками, на яких окремо зробили акценти: 1) Тростянець – східна фестивальна столиця України, 2) Новітній освітній простір, 3) Для чого модернізувати лікарю?, 4) Спортивні амбіції громади. А також поцікавилися у міського голови і дітей у школі, яким вони бачать Тростянець у 2035 році?

Поєднання всього цього в одну стратегію, і наявний чіткий план реалізації у Тростянецькій громаді, може і повинен надихнути інші громади в Україні перенести ці практики до себе.

Олександр Хоруженко, експерт з реформи децентралізації та місцевого самоврядування в Україні, консультант Програми "U-LEAD з Європою"



