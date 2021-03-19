Политика

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Сегодня 19:32173

Пока Лысенко пиарится на троллейбусах, Акперов развозит концентраторы по сумским больницам

Сумы снова оказались в «красной зоне» по уровню заболеваемости на коронавирус. Митингуют предприниматели, которые не готовы терять собственное дело, закрываясь на карантин, больницы снова заполнены почти на 100%.

А в это время городской голова Сум Александр Лысенко занимается самопиаром на троллейбусах, которые еще непонятно по какой схеме поедут. Параллельно волонтеры спасают жизни людей. В частности, как стало известно из официальной страницы в Facebook председателя фракции «ЕС» в Сумском горсовете Вадима Акперова, сегодня в Сумы прибыла первая партия кислородных концентраторов от Фонда Порошенко.

Следовательно, 2 кислородные концентраторы получил Медицинский клинический центр инфекционных болезней и дерматологии имени З.Й. Красовицкого. Еще 2 – инфекционное отделение Сумской городской клинической больницы №4.

Врачи откровенно говорят о крайне тяжелой ситуации с ростом заболеваемости на коронавирус и благодарят Фонд Порошенко за такую необходимую помощь, ведь кислородная терапия – это то, что действительно может спасти жизнь сумчан, которые оказались на больничных койках.

Директор МКЦ инфекционных болезней и дерматологии им. З.Й. Красовицкого Юрий Будников рассказал, что сейчас все места, выделенные для Ковидных больных, заполнены. И новые концентраторы для части больных жизненно необходимы. «Спасибо Фонду Порошенко, ведь те концентраторы, которые есть, почти круглосуточно работают, не выдерживают такой нагрузки, напряжения, поэтому выходят из строя, поэтому это очень вовремя», - отметил Юрий Будников.

Кислородные аппараты, которые передали волонтеры «ЕС», на два выхода. То есть, можно подключать сразу двух пациентов. Это даст возможность охватить большее количество больных.

Заместитель директора по медицинской части клинической больницы №4 Вера Сизоненко рассказала, что инфекционное отделение рассчитано на 30 коек, но сегодня в больнице находится 35 больных. Больных много, мест недостаточно на сегодня. В подключении к кислороду нуждаются 12 человек, и 12 тяжелобольных находятся на кислороде. «Мы в эксплуатацию новые концентраторы завтра уже и введем, потому что они нужны больным. Так что большое благодарим за все», - отметила врач. 

Лично доставил концентраторы в больницы вместе с однопартийцами Вадим Акперов. Он говорит, что сегодня почти год волонтерства позади. Ведь ровно год назад, примерно в это же время, когда разворачивалась первая волна пандемии коронавируса Сумы получали от Фонда Порошенко продуктовые наборы для нуждающихся во время карантина, затем были защитные костюмы для врачей, пульсоксиметры и другое медицинское оборудование. Спустя год ни центральная власть Зеленского, ни местные власти во главе с Лысенко так и не смогли надежно защитить людей от пандемии, поэтому приходится снова включаться в работу, помогать медикам и больницам в борьбе с пандемией, ради спасения жизни сумчан.

 
Политика
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Пока Лысенко пиарится на троллейбусах, Акперов развозит концентраторы по сумским больницам
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