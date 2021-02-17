Политика

admin
admin
Сегодня 18:50206

Сільські території не отримали коштів ДФРР

«Через незрозумілу позицію голови облдержадміністрації Василя Хоми та комісії з розгляду проектів ДФРР, сільські території Сумщини не отримають державних коштів на соціальноважливі проекти: лікарні, дитячі садочки, школи, сільські амбулаторії. Люди, які там проживають і які теж є жителями Сумської області знову залишились без надії на отримання нормальних лікувальних та освітніх послуг», - вважає голова бюджетної комісії Сумської обласної ради, член фракції політичної партії «НАШ КРАЙ» Євген Южаков.

Для багатьох проектів з ремонту та модернізації дошкільних закладів, медичних установ, шкіл сільських територій Сумщини, участь у конкурсі проектів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) була чи не єдиною можливістю отримати необхідне фінансування. А, разом з фінансуванням, відчути, що і в сільській місцевості можуть бути сучасні освітні та медичні заклади.

«Найголовніше, при відборі проектів, керуватися потребами громади всієї області, а особливо там, де обмежені фінансові ресурси. З 12 членів комісії майже всі є жителями обласного центру. Тому і не дивно, що 3 з 6 об’єктів на які виділено фінансування знаходяться в Сумах та в Сумському районі. Образливо за дітей та хворих з районів, які не отримали покращення умов навчання та лікування. Хоча таких проектів в переліку було достатньо», - зазначає голова бюджетної комісії Сумської обласної ради, член фракції політичної партії «НАШ КРАЙ» Євген Южаков.

74 проекти надійшло на розгляд обласної комісії. Загальна сума необхідного фінансування на всі ці об’єкти з ДФРР понад 650 млн. грн.  І лише 6 комісія визначила необхідними для фінансування.

За словами Євгена Южакова, серед об’єктів, які комісія відхилила, багато тих, які б сприяли розвитку громад та їх збереженню. І сума коштів на їх реалізацію значно менша.  Тож і реалізувати в області можна було б не 6 проектів, а як мінімум 10. І ефект від їх реалізації був би відчутнішій. Це стало наслідком відсутності обговорення кожного об’єкта, вивчення позитивного впливу на розвиток окремої громади, кількості людей, яких він охопить.

 «Політична партія «НАШ КРАЙ» вважає одним із основних напрямків своєї роботи розвиток сільських територій. Адже через відсутність активного економічного життя, наповнення місцевого бюджету та уваги з боку влади ці території занепадають, молодь від’їжджає і залишаються лише люди поважного віку. Тож, такі програми і мають допомогти громадам.  Фракція «НАШОГО КРАЮ» в обласній раді і наші колеги в місцевих радах будуть боротися за те, щоб фінансувати програми розвитку і сільських територій», - зазначає Євген Южаков.

Комісія, яка фактично перебувала під впливом голови облдержадміністрації Василя Хоми, пішла іншим шляхом. Чим вона керувалася можна лише здогадуватися. Коли великі кошти концентруються на невеликій кількості об’єктів, то набагато легше їх «освоювати». Яскравим прикладом цього є звинувачення багатьох експертів у розкраданні коштів на об’єктах «Великого будівництва».

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Сільські території не отримали коштів ДФРР
Сегодня 18:50
Прогноз погоди на перший тиждень березня у Сумській області та Сумах
Сегодня 18:33
Со среды на Сумщине – снова адаптивный карантин
Сегодня 14:59
Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"
Вчера 21:45
Кредит на житло: покрокова інструкція від юристів системи безоплатної правової допомоги
Вчера 14:58
Возвращение «блудного» сына: подробности поисков сбежавшего подростка с Сумщины
Вчера 13:14
Коронавирус на Сумщине снова пошел в рост: итоги недели
Вчера 12:51
«Лига смеха» презентует новый состав звездных тренеров
Вчера 11:53
Николай Лукаш – маэстро отечественного перевода
20.02.2021 16:43
Сумы хотят отреставрировать скульптуры Круази за европейские деньги
20.02.2021 09:28
Надійні коробки відбору потужності та їх правильна покупка
19.02.2021 16:13
«Почти два года я просыпаюсь от кошмарных снов…»
17.02.2021 15:32
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Новости

На Донбассе погиб житель Сумщины
Сегодня 12:23
На Сумщине 47 806 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:35
В Сумах патрульные гнались за водителем из-за невключенного поворотника (видео)
Сегодня 19:02
На что мэр Сум хочет потратить полмиллиарда бюджетных гривен?
Сегодня 18:23
На Сумщине пограничники отражали условное нападение противника при помощи зениток и противотанковых средств (видео)
Сегодня 18:04
В Сумах на два городских маршруты нужны перевозчики
Сегодня 17:20
В Сумах состоится акция в поддержку Сергея Стерненко
Сегодня 17:10
В СумГУ заявили о клевете на экс-ректора Васильева
Сегодня 16:20
В Сумах в магазине поймали вора-рецидивиста
Сегодня 15:40
В Сумах в аварию попала «скорая»
Сегодня 15:25
Сумские дорожники не хотят платить 800 тыс. грн пени
Сегодня 15:06
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 14:43
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.