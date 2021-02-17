Сільські території не отримали коштів ДФРР «Через незрозумілу позицію голови облдержадміністрації Василя Хоми та комісії з розгляду проектів ДФРР, сільські території Сумщини не отримають державних коштів на соціальноважливі проекти: лікарні, дитячі садочки, школи, сільські амбулаторії. Люди, які там проживають і які теж є жителями Сумської області знову залишились без надії на отримання нормальних лікувальних та освітніх послуг», - вважає голова бюджетної комісії Сумської обласної ради, член фракції політичної партії «НАШ КРАЙ» Євген Южаков.

Для багатьох проектів з ремонту та модернізації дошкільних закладів, медичних установ, шкіл сільських територій Сумщини, участь у конкурсі проектів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) була чи не єдиною можливістю отримати необхідне фінансування. А, разом з фінансуванням, відчути, що і в сільській місцевості можуть бути сучасні освітні та медичні заклади.

«Найголовніше, при відборі проектів, керуватися потребами громади всієї області, а особливо там, де обмежені фінансові ресурси. З 12 членів комісії майже всі є жителями обласного центру. Тому і не дивно, що 3 з 6 об’єктів на які виділено фінансування знаходяться в Сумах та в Сумському районі. Образливо за дітей та хворих з районів, які не отримали покращення умов навчання та лікування. Хоча таких проектів в переліку було достатньо», - зазначає голова бюджетної комісії Сумської обласної ради, член фракції політичної партії «НАШ КРАЙ» Євген Южаков.

74 проекти надійшло на розгляд обласної комісії. Загальна сума необхідного фінансування на всі ці об’єкти з ДФРР понад 650 млн. грн. І лише 6 комісія визначила необхідними для фінансування.

За словами Євгена Южакова, серед об’єктів, які комісія відхилила, багато тих, які б сприяли розвитку громад та їх збереженню. І сума коштів на їх реалізацію значно менша. Тож і реалізувати в області можна було б не 6 проектів, а як мінімум 10. І ефект від їх реалізації був би відчутнішій. Це стало наслідком відсутності обговорення кожного об’єкта, вивчення позитивного впливу на розвиток окремої громади, кількості людей, яких він охопить.

«Політична партія «НАШ КРАЙ» вважає одним із основних напрямків своєї роботи розвиток сільських територій. Адже через відсутність активного економічного життя, наповнення місцевого бюджету та уваги з боку влади ці території занепадають, молодь від’їжджає і залишаються лише люди поважного віку. Тож, такі програми і мають допомогти громадам. Фракція «НАШОГО КРАЮ» в обласній раді і наші колеги в місцевих радах будуть боротися за те, щоб фінансувати програми розвитку і сільських територій», - зазначає Євген Южаков.

Комісія, яка фактично перебувала під впливом голови облдержадміністрації Василя Хоми, пішла іншим шляхом. Чим вона керувалася можна лише здогадуватися. Коли великі кошти концентруються на невеликій кількості об’єктів, то набагато легше їх «освоювати». Яскравим прикладом цього є звинувачення багатьох експертів у розкраданні коштів на об’єктах «Великого будівництва».