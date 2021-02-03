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Вчера 15:49528

Таємне стане явним: депутати СМР запускають тотальний аудит комунальних підприємств

Безпрецедентне для української практики рішення прийматимуть депутати Сумської міськради на найближчий сесії. Мова йде про початок комплексного аудиту роботи всіх без виключення комунальних підприємств міста Суми.

«По кожному комунальному підприємству міськради буде проведено повноцінну перевірку фінансово-господарської діяльності за останні 4 роки, - говорить один з ініціаторів і розробників проекту рішення, депутат СМР від «Опозиційної платформи – ЗА ЖИТТЯ» Олександр Соколов. – Ми передбачили проведення аудиту основних джерел формування збитків (або мінімізації прибутку), аналіз закупівельних цін на товари, роботи і послуги, витрат на оновлення основних фондів, які закуповують комунальні підприємства, перевірку всіх кредитно-фінансових операцій, які вони здійснюють: кредити, депозити, договори страхування тощо». 

Принципово важливо, що в рамках аудиту всі отримані показники цін і витрат мають порівнюватися з середньо-ринковими показниками, тобто всі факти фінансових махінацій, завищення витрат, вимивання коштів, неефективного використання ресурсів сумської громади стануть явними.

«Ще півтора місяці тому, під час розгляду бюджету Сум на 2021 рік я публічно заявив у сесійній залі: ми не зупинимося, доки не доведемо до логічного завершення повний аудит комунальних підприємств, - зазначає Олександр Соколов. – Підкреслю: таку професійну і відповідальну позицію поділяють і депутати інших фракцій Сумської міськради. Тому ми спільно маємо гарний шанс ухвалити рішення, аналогів якому ще не було в історії України. Готуючи проект рішення наша команда опрацювала величезний масив нормативної бази, експертних висновків тощо, і в підсумку ми виносимо на сесію якісний документ, який можуть брати за приклад і інші обласні центри».

Як повідомив співавтор проекту рішення, депутат міської ради від партії «Слуга народу» Владислав Куц, «формальні» звіти та відписки керівників комунальних підприємств більше не влаштовують депутатський корпус Сум. 

«У підготовленому нами проекті рішення мова йде не про звичні усім звіти директорів комунальних підприємств, які не витримують жодної критики, - коментує документ Владислав Куц. – Ми передбачили, що всі роботи з аналізу фінансово-господарської діяльності будуть проведені незалежними аудиторськими компаніями, з обов’язковим дотриманням Міжнародних стандартів етики професійних бухгалтерів (Кодексу РМСЕБ). Таким чином і міські депутати, і всі мешканці Сум побачать абсолютно прозору і незаангажовану картину ефективності управління майном нашої громади, а також усі «підводні течії» та «чорні дірки», крізь які привласнюються або розбазарюються ресурси міста».

Розробники проекту рішення переконані: перш, ніж виділяти бюджетні мільйони на потреби комунальних підприємств, слід чітко з’ясувати, звідки з’являється їхня збитковість. «Такі підприємства, як «Міськводоканал» чи, наприклад, «Електроавтотранс» не тільки отримують щороку потужні дотації з бюджету, - говорить Владислав Куц. – Вони збирають з мешканців міста серйозні кошти через тарифи і ціни за свої послуги. Куди потім діваються всі ці гроші? Чому ми, депутати, змушені щороку виділяти все нові й нові мільйони гривень з бюджету? Наскільки ефективно працює керівництво цих підприємств? Громада повинна отримати на всі ці запитання чесні й фахові відповіді, а не чергові відписки посадовців».

Як повідомили нашій редакції, за цей проект рішення депутати міськради голосуватимуть на найближчій сесії, вже за декілька днів.

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Политика
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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