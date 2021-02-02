Голова Сумщини Василь Хома про місцеві еліти, ключові посади та відносини з Деркачем Сумська область найближчими днями може дізнатися прізвища нових керівників районних адміністрацій і заступників голови ОДА.

У першому великому інтерв’ю на посаді керівник Сумської області Василь Хома розповів Depo.ua, про форматування нової команди управлінців ОДА, про зміни у структурі адміністрації, про комунікацію із Сумською обласною радою, взаємини з місцевими елітами, а також про перспективи відкриття аеропорту в Сумах.

Про коронавірус

- Як перенесли коронавірус?

- Дуже важко та складно. Для мене це було, я навіть скажу, якимсь ударом. Коли проводив наради, я казав, що всі ми перехворіємо. Хтось важко, хтось легко. Але так, щоб потрапити до реанімації, я собі навіть не уявляв. Б'є по найтоншим і слабким місцям. І статистика показує, що більшість людей, яких вражає коронавірус, це люди, у яких є якісь захворювання, хронічні захворювання.

- Лікувалися в Харкові чи в Сумах?

- У Харкові. Це почалося ввечері п’ятниці, я приїхав додому, до сім’ї, але почував себе погано, тому звернувся до лікарів, робили аналізи, першу пробу ПЛР – взагалі не підтвердився (коронавірус – ред.). А потім в кінці тижня я відчував, що в мене дихання почало слабнути, поміряв сатурацію, сатурація падає, з'являється кашель, температура. Виявилося – двостороннє запалення легенів, більше 50% ураження. Одразу гормони, важкі антибіотики. Повертатися до Сум у такому стані, щоб лікуватися там, - сенсу не було.

- Як у Сумах зараз обстановка з коронавірусом?

- У Сумській області стабільна ситуація. Коли я прийшов, ми одразу ж почали працювати над збільшенням ліжкового фонду, забезпеченням ліжок кисневими концентраторами, приведенням до ладу кисневих систем, які є в лікарнях, мережева подача кисню. Зараз у нас зайнято ліжок від тієї кількості, яка є, близько 20%.

Ситуація вирівнялася, я вважаю, ще й тому, що був правильно запроваджений локдаун і ті обмеження, що були задіяні урядом. Вони були своєчасними. Хтось може не погоджуватися. Зрозуміло, що для бізнесу це тяжко. Для людей, які були вимушені піти у відпустку за свій рахунок або не працювати, це теж важко. Але це дало можливість убезпечити людей і не дати поширюватися вірусу. Тому ми зараз маємо таку стабільну картину в Сумській області.

У другу чергу, звісно, покращилася якість лікування. Кількість хворих, котрі одужують, збільшилася. Скоротився період лікування за рахунок застосування правильних протоколів лікування.

- Скільки людей в Сумській області підлягають вакцинації в першу чергу?

- Міністерством охорони здоров'я затверджена дорожня карта вакцинації. Вакцинація розділена на 5 етапів. Перший етап – це вакцинація тих, хто надає допомогу хворим із COVID-19. І до цієї групи, наскільки я знаю, належать воїни, котрі знаходяться на передовій. Поки вакцини в нас немає. Наскільки я знаю, всього по Україні в першу чергу вакцинуватимуть 365 тисяч осіб. Вакцинація буде проводитися мобільними групами. Буде вакцина, тоді буде розуміло скількох ми будемо вакцинувати.

Вакцина не вся одразу буде приходити в Сумську область, тому що потрібні умови для її зберігання. Там низька температура має бути і відповідні камери зберігання. У нас визначений порядок, координатор по вакцинації, начальник управління охорони здоров'я. Механізм зрозумілий, тільки ми чекаємо вакцину.

- Чи будете самі вакцинуватися?

- Згідно до тих етапів, які прописані, я так розумію, що це третій етап. Звичайно, чом би й ні! Звичайно, треба вакцинуватися. Завдання вакцинації, по-перше, щоб людина не заразилася. По-друге, якщо навіть людина і захворіє, зробити менш тяжким захворювання, щоб воно проходило без ускладнень.

Про кадри

- Чи ви вже визначилися з керівниками п’яти новоутворених укрупнений РДА в Сумській області?

- Так, звичайно! Підібрав я керівників на ці райони. Принцип дуже простий: коли триває процес реорганізації, потрібно підбирати людей, які мають досвід і знайомі зі специфікою району, які можуть взаємодіяти з головами об’єднаних територіальних громад, які увійшли до складу цих РДА. У тринадцяти районах зараз працюють ліквідаційні комісії, триває процес реорганізації. Дуже багато складностей. Виникло питання про працевлаштування, у нас зараз приблизно 360 осіб, котрі, можливо, підуть на біржу (праці – ред.). Я переговорив і з головами районних адміністрацій, і з головами ОТГ, щоб ми могли працевлаштувати цих людей.

Так, можливо, мені би хотілося, щоб там були більш сильні, більш підготовлені керівники. Але на даному етапі…

Завдання голів цих районних адміністрацій – допомогти сформувати правильну структуру, підхопити ці повноваження. Тому що їм (ОТГ – ред.) передані й лікарні, і заклади культури, і освіти, і бібліотеки, і ЦНАП. Важливо, щоб в органах місцевого самоврядування якісно було збережено те, що було на районному рівні. Ті об’єкти, які передані, не всі територіальні громади зможуть утримувати. Тому тут необхідно допомогти, щоб кілька територіальних громад співфінансували і утримували об’єкти, не допустити скорочення чи ліквідацію бібліотек, об’єктів культури, шкіл тощо.

Було 11 кандидатур (на посади керівників 5 РДА – ред.). Вони пройшли співбесіди в Офісі президента. Зараз мають пройти погодження з Кабінетом міністрів. Сподіваюся, що в середу (10 лютого – ред.), коли буде засідання Кабінету міністрів, буде ухвалено рішення про погодження. Далі вже розпорядження президента.

- Можете назвати прізвища?

- Я можу назвати, але давайте почекаємо. Ми також провели дискусію з народними депутатами в цих округах. Тому що народний депутат має теж працювати з ними (головами РДА – ред.). Я отримав від народних депутатів підтримку в цьому напрямку.

- Ви плануєте міняти структуру Сумської ОДА?

- Та структура, яка є, вона оптимальна. Якби залишилося Міністерство АПК у складі Мінекономіки, я би провів злиття Департаменту АПК і Департаменту економіки. Але оскільки створено Міністерство агропромислового комплексу, я так і залишу. У мене була ідея (злити департаменти – ред.), тому що агропромисловий комплекс – це економіка. Усі інші структурні підрозділи залишаться в такому виді, який є.

Єдине, що ми зараз повертаємо: є Департамент інформаційного розвитку, культури. Ми зараз скасували процес об'єднання. Ми скасували ліквідацію Управління культури і туризму. У нас виокремиться Управління культури і туризму та Департамент інформаційної політики.

- Кількість ваших заступників, зараз їх три, така й залишиться?

- Ні. За структурою мають бути шість заступників. Перший заступник, чотири заступники і п’ятий заступник з цифрової трансформації. Не буду збільшувати. Логічно, що заступники мають бути за напрямками.

Я дав пропозиції щодо заступників. Перший заступник буде займатися питаннями капітального будівництва, інфраструктури, містобудування та архітектури, ЖКГ і будівництва. Заступник буде за економіку відповідати, в його блок буде входити Департамент економічного розвитку, агропромислового комплексу. Наступний заступник буде відповідати за напрямок охорони здоров'я, це департаменти охорони здоров'я і соціального захисту. Ще один напрямок – гуманітарний. Заступник, який буде відповідати за освіту, молодь, спорт. Заступник із цифровізації – це окремий заступник, який має бути. Зараз ми думаємо над цією кандидатурою, тому що непросто знайти людину, яка би відповідала тим вимогам за функціоналом, що висуває Міністерство цифровізації.

Вячеслав Печененко уже призначений заступником, він пройшов погодження. Він мною призначений, він курує правоохоронні органи, займається питаннями взаємин із громадськими організаціями, ветеранами АТО, бойових дій, ДСНС курує. Цей заступник призначений.

- Кандидатури заступників ви вже визначили і вони пройшли співбесіди?

- Не пройшли. Ці кандидатури подані в Офіс президента. Вони, я сподіваюся, на цьому тижні пройдуть, їх викличуть на співбесіду, буде проведена співбесіда. Відповідно, далі погодження з Кабінетом міністрів, а після цього – видання розпорядження голови обласної адміністрації про їхнє призначення. Зрозуміло, що в проміжку потрібно пройти спецперевірку.

Із урахуванням того, що спецперевірка може йти достатньо тривали період, то не можна бути впевненим, що в лютому команда буде сформована.

Так. Трошки процес затягнувся, з об’єктивних причин. Я пропрацював 2 тижні, а потім місяць я був у лікарні. Вийшов на роботу – все як з чистого аркуша. Підібрати кандидатури теж непросто. Мені потрібні заступники – бойові одиниці. Я проводив співбесіди у два етапи. Перший етап – пояснював, що з себе являє робота, які напрямки будуть ставитися в обов’язок. Потім людина приходила і презентувала план дій, як вона бачить роботу, як вона розуміє роботу. Мені важливо було, щоб вона побачила ті вади, які є, і дала механізм їхнього вирішення.

- Із попередніх управлінців тільки керівник апарату Сумської ОДА був із Сум.

- Я скажу так, що я роблю ставку на сумчан. Як мінімум, дві людини (заступники – ред.) – це будуть сумчани.

- Чи комфортно вам працювати із нинішнім силовим блоком?

- Так. Чому всі кажуть: ти маєш прийти і поміняти всіх силовиків. У кожного є своє завдання. Якщо людина професійна, то вона буде справлятися. Ті керівники силових структур, які є, - високопрофесійні люди, які знають свою роботу, які якісно виконують завдання. Ви же бачите результати, які дають за напрямком СБУ, за лінією прокуратури, за лінією поліції? Я вважаю, що силовий блок підібраний абсолютно професійно.

- Як ви вважаєте, чи це ефективно, що майже всі керівники в ОДА та силовому блоці - не з місцевих?

- Ми всі громадяни України, по-перше. По-друге, у нас є стереотип, якщо Сумська область, то повинен бути із сумчан, якщо Харківська область – повинен бути харків’янин. Але найголовніше – те, як людина ставиться до роботи і наскільки вона готова віддати себе цій роботі й показати результат.

Ще є такий фактор: у мене немає бізнесу в Сумській області. Я не озираюся, я вибудовую свою роботу, виходячи з того, які завдання ставить президент, із того, який в мене функціонал. Потрібно враховувати думку народних депутатів, депутатів обласної ради, але залежати від когось – роботи ніякої не буде. Усі мають розуміти, що є голова обласної адміністрації – це представник президента в області.

Про місцеві еліти

- Серед головних завдань ви називали необхідність знайти порозуміння із Сумською обласною радою. Чи вдалося вийти на бажаний рівень співпраці?

- У Сумській області є особливість. Не всі ті функції, що мають бути делеговані (з обласної ради до ОДА – ред.), делеговані. Наприклад, функції, пов’язані з управлінням охороною здоров'я, освітою, культурою. У інших областях ці функції делеговані обласній адміністрації і обласна адміністрація контролює обласні комунальні підприємства. Такого немає в Сумській області. Є управління комунального майна – це орган, який створений при обласній раді. У цьому і є особливість і невідповідність. Тому що саме обласна адміністрація реалізує повноваження в галузі освіти, охорони здоров'я, соціальній сфері але ж питання, пов’язані з призначенням керівників цих закладів, не координуються з обласною адміністрацією. Зовсім! Тобто обласна рада без урахування думки обласної адміністрації призначає або призначала керівників цих комунальних підприємств і закладів, що вкрай невірно.

Ми зараз внесли пропозиції обласній раді про те, щоб обласна адміністрація здійснювала підбір кандидатів, проводила конкурс і пропонувала сесії обласної ради, щоб сесія ухвалила рішення про затвердження кандидата. У комісії, звичайно, треба включати депутатів обласної ради, професіоналів, які би могла оцінити фах кандидата.

- У Сумській облраді помітну роль відіграє фракція ОПЗЖ, представник цієї партії Олександр Стрельченко став першим заступником голови. Як тепер, після санкцій щодо каналів Медведчука, коли ОПЗЖ заявила про ініціювання імпічменту Володимиру Зеленському, ви будете співпрацювати?

- В обласній раді 6 фракцій. І обласна рада – це не тільки ОПЗЖ. Але я вам скажу, що при всьому цьому в ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція. Адже люди, які в ОПЗЖ, вони розуміють, що велика політика – десь там, а життя в області реальне і воно тут. Тому я націлюю своїх співробітників, щоб ми виносили на сесію питання, які стосуються життєдіяльності області. І кожен депутат зацікавлений у тому, щоб покращити життя в області. І він ніколи в житті не буде голосувати проти, якщо ці питання спрямовані на покращення життя в регіоні.

- Тобто ви сподіваєтеся, що робота обласної ради не буде порушена?

- Я навіть переконаний у цьому. Я знаю багатьох депутатів, я з багатьма спілкуюся, і я впевнений у тому, що в нас, у Сумській області, буде стабільна ситуація, незважаючи на заяви, політичні рухи. Можуть бути якісь команди, але ці команди будуть стосуватися політичної складової, але те, що стосується соціальної сфери, освіти охорони здоров'я, культури, економіки… Ніхто ж не буде пиляти сук, на якому сидить.

- Фракція "Наш край" залишиться в умовній коаліції? Є обґрунтовані припущення, що на неї впливає нардеп Андрій Деркач, проти якого США запровадили санкції.

- Звичайно, він має вплив. Але за багатьма конструктивними питаннями вони розуміють, що потрібно голосувати та підтримувати правильні починання. Зрозуміло, що їм хочеться виділитися, хочеться показати своїм виборцям свою якусь особливу позицію. Звичайно, на погоджувальних радах ми дискутуємо. Я намагаюся, якщо ми виносимо якесь питання, пояснити, чому ми так робимо, я мотивую. І більшість депутатів нормально це сприймають. Хоча не можна сказати, що все гладко. Абсолютного єднання і не буде, але буде здоровий діалог, буде дискусія.

- Тобто переформатування "коаліції" в Сумській облраді не буде?

- Обласна адміністрація намагається, незважаючи на те, які там є групи, працювати з усіма фракціями обласної ради. Ми шукаємо підтримку у всіх. Формально коаліції немає, є ситуативний взаємозв’язок між трьома політичними силами. Але це не значить, що, виносячи питання на сесію обласної ради, потрібно орієнтуватися тільки на три фракції. Ми орієнтуємося на всіх, працюємо з усіма – і з ЄС, і з "За Майбутнє", і з "БЮТ", з усіма.

- Чи ви спілкуєтеся з екс-нардепом Владиславом Бухарєвим, нардепами Андрієм Деркачем та Ігорем Молотком? У якій тональності це спілкування? Ваш попередник про них жорстко відгукувався.

- Я готовий спілкуватися з усіма. Із Деркачем ми спілкувалися давно, із Бухарєвим і Молотковм – теж. Я готовий шукати компроміс з усіма тими, хто готовий працювати на благо Сумщини. Але я не піду на компроміс із тими, хто буде робити щось всупереч – всупереч завдань президента, всупереч розвитку Сумщини. У нас суто ділові та конструктивні взаємини.

Про безпеку

- Канали Медведчука вимкнули, але Сумська область настільки близько до Росії, що в регіоні без проблем можна на будь-яку антену зловити російське пропагандистське телебачення. Що із цим плануєте робити ви?

- Так, ми знаємо про це. Почнемо з того, що внаслідок реорганізації ми отримали певну віддаленість державних органів, райадміністрацій від кордону. Це не дуже добре, тому мною ухвалене рішення в семи прикордонних районах, які об’єднані, залишити відокремлені структурні підрозділи районних адміністрацій.

- Які та для чого?

- Щоб ми, по-перше, посилили роботу зі зверненнями громадян. Ми маємо розуміти настрої людей, моніторити питання інформаційної безпеки, напрямки, пов’язані з мобілізацією. Я хочу вибудувати таку конструкцію, щоб ми розуміли, що там відбувається, "міряли температуру", настрої людей і були би готові у будь-який момент відреагувати.

Я знаю, що в багатьох прикордонних районах у нас є проблеми, пов’язані з тим, що працюють вишки на території Російської Федерації, сигнали подають, телевізори приймають російські канали. Але в Сумській області найбільш розвинена прикордонна мережа кабельного телебачення, і ми будемо її розвивати далі. Тому я зараз думаю щодо кандидатури заступника з цифровізації. Ця людина має посилити саме цей напрямок. Я хочу, щоб ця людина дала мені програму розвитку напрямку, щоб ми отримали якісний український контент у прикордонних селах і містах.

- Чи є в Сумській області проблема прихованої паспортизації Росією громадян України?

- Ні. Поки не було в нас таких сигналів. Я знаю, що Служба безпеки дуже активно працює. У цьому плані в нас ситуація стабільна та відрізняється від західних регіонів, де, наприклад, видають румунські паспорти, угорські. Цього немає, слава богу. Але ми маємо бути готові до всього.

- Нардеп із Сумської області Андрій Деркач потрапив під санкції США. Нібито його називають навіть агентом Росії.

- Його вплив достатньо серйозний. Але ж він не зараз виник, він формувався протягом багатьох років його депутатства. Але я би не сказав, що ситуація така вже сприятлива для нього. Дуже багато людей усе розуміють. Одна справа, це те, що він робить як депутат. Інша справа, якщо виникне якийсь вибір – Україна чи Росія – люди оберуть Україну. Я знаю настрої.

Про плани

- Що в Сумській області у 2021 році планують приватизувати або передати у концесію?

- Я знаю, що є наміри Фонду держмайна щодо деяких об’єктів. Це стосується одного з підприємств, що належить охороні праці – державне підприємство "Експертно-консультативний центр". Там є ще певні підприємства соціального захисту. Більшість об’єктів, які представляли якийсь інтерес, уже приватизовані. Це напрямок Фонду держмайна, вони ці питання з нами не погоджують. Я не погоджував нічого, крім цього експертного центру.

- Попередній керівник Сумської ОДА говорив, що збудує аеропорт і олімпійську базу для біатлоністів. Ці плани залишаються в силі?

- У Тростянці колись був всесоюзний центр із підготовки біатлоністів. Там він уже є, його необхідно вдосконалити. Ставилося завдання вкласти гроші та створити базу. Ми зараз поглянули ширше. Цю територію ми хочемо зробити одним із "магнітів" Сумської області. Там буде зона відпочинку, рекреаційна зона, біатлонний комплекс. Ми розширили цю ідею до глобального "магніту", який би притягував і туристів, і спортсменів, і мешканців Сумської області, які би могли там відпочити.

Що стосується аеропорту, питання дуже складне, але, на мою думку, його можна вирішити. Щоб держава вклала гроші у злітно-посадкову смугу та навігацію, необхідно розуміти, що економічно це буде доцільно.

Було кілька дискусій в Офісі президента з цього питання. Є у нас ідея, деякі концептуальні аспекти, про які я поки що не хочу говорити. Ми зараз плануємо вести переговори зі світовими компаніями, які займаються розкруткою таких комплексів. Якщо ми домовимося, щоб вони прийшли, вивчили ситуацію і дали нам пропозиції за двома-трьома напрямками, із яких ми би обрали один, тоді можна переходити до розробки проекту. Тоді ми буде розуміти, що ситуація сприяє, ми вкладемо гроші, ми отримаємо від цього економічну вигоду.

Юрій Ларін