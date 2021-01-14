Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета Мэр Сум Александр Лысенко спустя месяц после утверждения своих замов распределил обязанности между собой, секретарем городского совета, своим первым заместителем, заместителями по вопросам деятельности исполнительных органов совета и управляющим делами исполнительного комитета.

Непосредственно глава города координирует работу и способствует выполнению возложенных на них задач, в пределах, определенных действующим законодательством, таких исполнительных органов городского совета, городских предприятий, учреждений, организаций: департамента финансов, экономики и инвестиций (в части полномочий по бюджету и финансам), департамента инфраструктуры города, КП «Дорремстрой», КП «Сумыжилкомсервис», КП «Сумытеплоэнергоцентраль», предприятий водо-, тепло-, газоснабжения, обеспечения электрической энергией и нефтепродуктами, предприятий по обслуживанию жилья (независимо от форм собственности, предприятий, обеспечивающих надлежащее санитарное состояние и благоустройство Сумской городской ТГ.

Также Александр Лысенко координирует работу городской межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с отключением потребителей сетей центрального отопления, снабжения горячей воды, возглавляет комиссии по вопросам защиты прав ребенка и городскую комиссию по вопросам борьбы с преступностью.

В подчинении первого заместителя городского головы Михаила Бондаренко: департамент финансов, экономики и инвестиций (в части полномочий по социально-экономическому развитию, регуляторной политике, экологии и энергосбережению, охране окружающей среды и использования природных ресурсов, внешнеэкономической и инвестиционной деятельности города); департамент обеспечения ресурсных платежей; управление архитектуры и градостроительства; управление капитального строительства и дорожного хозяйства; управление государственного архитектурно-строительного контроля; правовое управление; отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения; КУ «Сумская городская спасательно-водолазная служба»; КП «Сумское городское бюро технической инвентаризации».

Также первый заместитель городского головы отвечает за взаимодействие с проектными организациями строительного и градостроительного направлений (независимо от форм собственности); научно-исследовательскими учреждениями архитектурно-строительного направления и координирует работу совета по вопросам привлечения иностранных инвестиций; координационного совета по вопросам развития предпринимательства; комиссии по установлению и размещению объектов наружной рекламы и информации в городе; комиссии по вопросам перевода жилых помещений (жилых домов) в категорию нежилых; нежилых помещений в категорию жилых; жилых домов в дома усадебного типа; межведомственной комиссии для определения оснований для наименования, переименования объектов административно-территориального устройства, возвращения им исторических названий и присвоения имен государственных и общественных деятелей; архитектурно-градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства; комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций; городской комиссии по вопросам эвакуации; предприятий строительного комплекса, строительной индустрии, строительных материалов, отделов капитального строительства промышленных предприятий и организаций (независимо от форм собственности).

Заместитель Тамара Ищенко направляет, координирует и контролирует: управление здравоохранения; управления «Инспекция по благоустройству города Сумы»; отдела торговли, быта и защиты прав потребителей; отдела «Служба 15-80», решает вопросы взаимодействия с управлением Госпродпотребслужбы в г. Сумы.

Заместителю городского головы Вере Мотречко подчиняются: департамент социальной защиты населения; управление по труду; управление «Служба по делам детей»; отдел по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы; городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи; КУ «Центр матери и ребенка»; КОРП «Мелкооптовый»; КУ «Сумской городской территориальный центр социального обслуживания «Берегиня»; Центр реинтеграции бездомных граждан; КУ «Центр участников боевых действий»; КП «Муниципальный спортивный клуб по хоккею на траве «Сумчанка»; КП «Муниципальный спортивный клуб «Теннисная академия»; городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех»; коммунальное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа по вольной борьбе»; коммунальное учреждение «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва им. В. Голубничего»; коммунальное учреждение «Комплексная детско-юношеская спортивная школа единоборств»; коммунальное учреждение «Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Сумы». Также она занимается деятельностью физкультурно-спортивных учреждений, учреждений; городского, районных в городе и других организаций ветеранов Украины; общественных организаций пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС; общественных организаций, объединяющих воинов-интернационалистов, участников антитеррористической операции и членов их семей; Украинского общества слепых и Украинского общества глухих; городского военного комиссариата (в пределах закрепленных обязанностей).

Также Вера Мотречко руководит комиссией по вопросам обеспечения погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), пенсий, стипендий и других социальных выплат, реализации государственной политики занятости населения, создание рабочих мест и легализации; комиссией по вопросам координации деятельности по предоставлению населению жилищных субсидий по упрощенному порядку при оптимизации цен и тарифов на природный газ и жилищно-коммунальные услуги; комиссией по рассмотрению вопросов предоставления денежной помощи пострадавшим или внутренне перемещенным лицам; попечительским советом; комиссией по альтернативной службы; наблюдательной комиссией; Советом по координации и контролю за деятельностью общественных формирований по охране общественного порядка Сумского городского ТГ; призывной комиссией; городским координационным советом по вопросам безопасности дорожного движения; обеспечивает организацию оказания помощи подшефным частям Вооруженных Сил Украины, способствует деятельности Совета участников боевых действий и членов семей погибших воинов.

Заместитель городского головы Станислав Поляков направляет, координирует и контролирует работу: управление образования и науки; управления стратегического развития города отдела культуры; отдела по делам молодежи и спорта; КП «Сумыкоммунинвест»; КУ «Агентство промоции «Сумы»; заведений общего среднего, дошкольного и внешкольного образования; ДЮСШ № 1, № 2; Центра профессионального развития педагогических работников; КУ «Инклюзивно-ресурсный центр № 1»; художественных школ; городской централизованной библиотечной системы; КУ «Сумской городской центр досуга молодежи».

Он также координирует работу городской комиссии по контролю за соблюдением и внедрением украинского языка на территории Сумской городской ТГ.

В ведении управляющего делами исполнительного комитета Юлии Павлик: департамент коммуникаций и информационной политики; управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы»; управление по хозяйственным и общим вопросам; отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг; отдел организационно-кадровой работы; архивный отдел; отдел бухгалтерского учета и отчетности; отдел конкурсных торгов; отдел протокольной работы и контроля; отдел информационных технологий и компьютерного обеспечения; отделы ведения Государственного реестра избирателей Заречного и Ковпаковского районов г. Сумы; сектор по управлению сельскими территориями; КП «Инфосервис»; КП «Электроавтотранс»; КП «Паркинг»; предприятия транспорта; операторы предоставления услуг кабельного телевидения и телекоммуникационных услуг.

Также она координирует работу общественной комиссии по жилищным вопросам при исполнительном комитете; конкурсного комитета для определения на конкурсной основе юридических и физических лиц-предпринимателей, которые могут выполнять необходимые объемы перевозок и обеспечивать качество предоставления услуг по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы; комиссии по вопросам работы городского пассажирского транспорта; общественного совета при исполнительном комитете городского совета; экспертного совета по поддержке книгоиздательского дела и книгораспространения; комиссии по соблюдению законодательства Украины о свободе слова и религиозные организации; возглавляет конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение вакантных должностей должностных лиц Сумского городского совета.

Секретарь городского совета Олег Резник направляет, координирует и контролирует работу отдела по организации деятельности совета и возглавляет Координационный совет по вопросам общественного (партиципаторного) бюджета г.Сумы.