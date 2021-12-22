Право

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:18241

Як зафіксувати факт руйнування майна для отримання компенсації

(квитанції, фактури) на пошкоджене чи знищене майно, яке знаходилося в нерухомості, зробити з них копії. Далі слід подати заяву про вчинення злочину до правоохоронних органів із залученням доказів руйнування майна. Отримати дані щодо реєстрації заяви про кримінальне правопорушення (прикласти витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Відповідні поради дають експерти Української гельсінської спілки з прав людини, передає «Закон і Бізнес».

З метою фіксації факту руйнування майна необхідно:

1. Зберігати документи про право власності на майно,

технічний паспорт. Зробити з них копії.

2. За можливостю зробити витяг щодо перебування майна у власності з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

3. В разі пожежі, аварійного стану викликати працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій для усунення наслідків та складення відповідного акту, отримати його копію.

4. В разі функціонування місцевої адміністрації – звернутись з заявою щодо складення акту обстеження житла.

5. Та/або скласти акт руйнування самостійно з сусідами.

6. Зробити фото та відео фіксацію руйнувань.

7. Скласти письмові пояснення свідків обстрілу.

8. Зберегти статті, фото та відео ЗМІ щодо факту обстрілу (в разі наявності).

9. Зберегти квитанції на рухоме майно (техніку, речі та інше, що знаходилось в будинку), фото майна до та після руйнування.

10. Звернутись з заявою про злочин до правоохоронних органів із наданням доказів руйнування майна. Отримати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Для подальшого отримання компенсації за зруйноване майно, звернення до Європейського суду з прав людини, Міжнародного кримінального суду в першу чергу необхідно довести, що на момент оскаржуваних подій ви були власником певної нерухомості (квартири, будинку тощо).

Доказами є:

- угоди про купівлю-продаж нерухомості; свідоцтва про право власності на нерухомість;

- свідоцтво про право на спадщину;

- договір дарування;

- державний акт на земельну ділянку;

- витяги з реєстрів прав на нерухоме майно та технічний паспорт.

Доведення факту пошкодження або знищення нерухомості та майна

Необхідно довести факт пошкодження чи знищення вашої нерухомості та майна, що перебувало в ній, а також характер пошкодження чи знищення.

Доказами є:

- акти про пожежу, руйнування майна, складені органами Державної служби з надзвичайних ситуацій, органами місцевої влади;

- фотографії (відео) нерухомості до і після оскаржуваних подій;

- фотографії (відео) інтер’єру нерухомості (майна, що знаходилося в ній) до і після оскаржуваних подій;

- детальна фото- та/або відеофіксація окремих предметів інтер’єру чи того, що від них залишилось;

- інформація зі ЗМІ;

- детальні свідчення сусідів, родичів, друзів, де описати обставини пошкодження житла, характер пошкоджень, майно, яке знаходилось в нерухомості.

Також необхідно зібрати за наявності будь-які чеки (квитанції, фактури) на пошкоджене чи знищене майно, яке знаходилося в нерухомості, зробити з них копії.

Далі слід подати заяву про вчинення злочину до правоохоронних органів із залученням доказів руйнування майна. Отримати  дані щодо реєстрації заяви про кримінальне правопорушення (прикласти витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Право Компенсація
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