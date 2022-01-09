Сумчанин вернул себе велосипед, украденный 7 лет назад История Дмитрия Зинченко может казаться фантастической, но вполне реальной. Сумчанин приобрел редкий и дорогой велосипед, но поездить на нем успел всего несколько лет. Семь лет назад у Дмитрия прямо из-за спины украли двухколесного товарища.

Искали велосипед через интернет-объявления, по запчастям и на барахолках, но все бесполезно. Пока на днях один из товарищей Дмитрия не увидел именно тот велосипед, листая ленту платформы онлайн-объявлений OLX. Как развивались события подробно рассказал главный герой истории, пишет Сумыпост.

Приобрел мечту

В юношестве о таком велосипеде я и мечтать не мог, потому что стоил он как недорогой автомобиль. Когда я устроился на работу в веломагазин, то понял, что мечту, если сильно напрячься, можно осуществить. Насобирал денег и купил велосипед новым в 2011 году. Его везли по заказу с завода в Украину. Обошелся велосипед тогда в 4 тысячи евро.

Обернулся, а вор уже набирал скорость

Я никогда не оставлял велосипед возле магазинов, в подъездах, кладовых, даже пристегнутым. Хранил всегда только дома. Владел им до одного дня, это был ноябрь 2014 года. Тогда в темное время суток я стоял к нему спиной, а вор тихо украл его прямо из-за спины. Когда я обернулся, вор уже набирал скорость, я бежал за ним метров 700 еще, но догнать было нереально. Конечно, у меня был шок, поддерживали друзья и близкие. Первые несколько месяцев было очень тяжело. Заявление в полицию было написано, но надеяться, что как-нибудь помогут, не приходилось. Поскольку велосипед был редким, то искали в интернете: по форумам, по барахолкам, электронным объявлениям, по запчастям, потому что многие детали на нем были эксклюзивны, и можно было легко их узнать. Через несколько лет я свыкся с потерей и собрал подобный велосипед. Вспоминал об исчезновении только иногда в кругу велосипедистов, вспоминая и рассказывая, какой велосипед у меня был.

Думал, что сплю

И вот однажды рано утром звонит мне товарищ и говорит: "Твой вел на OLX продается, поедем в Харьков".

Я думал, что сплю, не сразу смог поверить, ведь прошло 7 лет. С продавцом пообщались, представившись, что мы из Харькова, договорились о встрече. Сумская полиция ничем помочь не смогла, казалось, им на это дело все равно. Мы поехали на машине в Харьков, обратились в отделение полиции в районе продавца. Там нам пошли на встречу, несмотря на то, что даже не обязаны это делать, а ехать с нами должен был сумской следователь. В конце концов, нам выделили патруль, мы договорились о встрече.

Встречаемся с продавцом, полиция ждет в засаде

Полицейские были в засаде, а мы пошли на встречу в частный сектор. Наша задача была вывести велосипед за пределы двора на улицу и дать сигнал полицейским. Так и поступили. Ребята действовали очень профессионально, подъехали быстро и взяли под свой контроль ситуацию до приезда следственно-оперативной группы. Продавец оказался не вором, ему этот велосипед был отдан за долги в Сумах. Он назвал фамилию и имя вора и сотрудничает со следствием.

Велосипед – дома

Мне велосипед отдали в тот же день. Его я очень люблю, поэтому он займет свое место у меня в квартире и в дальнейшем будет доставлять мне удовольствие от поездок. Вчера уже состоялась долгожданная поездка на старом товарище. Хочу поблагодарить всех моих друзей, причастных к поискам и возвращению велосипеда.