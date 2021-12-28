Право

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:43287

Суд по загрязнению земли медотходами в Сумах перенесли

В Сумах отложено судебное заседание по факту загрязнения земли медицинскими отходами на улице Пограничной.

Свалка медотходов. Фото 2021 года

Перенесли суд по болезни обвиняемого. Заседание должно было состояться 5 января в Заречном районном суде Сум, пишет Суспильне. По подсчету Госэкоинспекции, ущерб от загрязнения составил 12,3 млн гривен. Медотходы вывозили на Пограничную из Старого Села в прошлом году.

Эта история началась в конце 2020 года. Тогда жители Старого Села начали жаловаться, что грузовики свозят на окраину их населенного пункта медицинские и другие опасные отходы. Там хранят и сжигают на территории складских помещений. Сейчас, по словам одной из жительниц этого села, рядом с составом медотходов стоят жилые дома.

По этому факту возбуждено уголовное производство. По словам пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, заместитель директора общества, арендующего эти складские помещения, признал свою вину. Суд признал его виновным в нарушении санитарных правил и норм, и заместитель директора арендатора помещений уплатил штраф в размере 17 тысяч гривен. Также он обязался вывезти отходы и передать их фирме, имеющей лицензию, поскольку это общество сортировало и утилизировало отходы без лицензий и без каких-либо разрешений.

В течение 2021 года заместителя директора общества "Сумыполимерстрой" Романа Приму штрафовали дважды, говорит спикер прокуратуры. Второй раз за то, что отходы из Старого Села начали вывозить, но не на специально обустроенную площадку. Их везли в Сумы, на улицу Пограничную за "Химпромом", на территорию других арендованных складских помещений.

Снова открыли уголовное производство, заместитель директора общества снова признал свою вину и уплатил штраф 17 тысяч гривен. Однако на этот раз, кроме нарушения санитарных правил и норм, установили загрязнение земли, по оценке Госэкоинспекции, ущерб составил 12,3 млн гривен. Хозяйственный суд принял решение взыскать с общества нанесенный ущерб, решение вступило в законную силу 30 ноября. Дело по статье "Загрязнение или порча земель" рассматривается в суде, наказание за такое преступление предусмотрено от 2 лет ограничения свободы до 5 лет лишения свободы.

По словам заместитель директора ООО "Сумыполимерстрой" Романа Приймы, сейчас сбором медицинских отходов фирма не занимается, потому что это нужна лицензия, которой нет. Ранее, по словам Романа Приймы, их предприятие не знало, что это лицензионная деятельность.

Сейчас складские помещения в Старом селе, куда в прошлом году свозили медицинские отходы, заполнены мусором. Рядом со зданиями – большие мешки. Роман Прийма говорит, что они были приготовлены для складирования отходов. Далее – упаковают все в мешки и приготовят к вывозу. Вывозит все киевское предприятие, с которым "Сумыполимерстрой" заключил договор о вывозе и утилизации.

Роман Прийма сказал, что из Старого села отходы вывезут в течение одного-двух месяцев. Когда вывезут мусор из Пограничной, еще не определились, возможно, в течение года.

Право Загрязнение медотходами Медицинские отходы Старое село
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