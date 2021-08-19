Экономика

admin
admin
30.08.2021 16:31958

Обмен крипты через Монобанк

На сегодняшний день криптовалюта является неотъемлемой частью финансовой отрасли. Если же раньше люди относились к криптовалютам с недоверием и скептицизмом, то сегодня всё кардинально поменялось.

Цифровые деньги стали очень популярными, как в большом бизнесе, так и в повседневной жизни обычных людей. С помощью криптовалют инвестируют большие проекты, создают стартапы, покупают дома, машины, расплачиваются в интернет-магазинах и многое другое. 

После того, как пользователи начали активно работать с криптовалютами, их стало интересовать множество вопросов, например: какая криптовалюта самая практичная, где покупать криптовалюту будет выгодней и какую платёжную систему использовать? 

Бесспорно, самой популярной криптовалютой с момента своего выпуска, есть – Биткоин. После него выпустили много других криптовалют: Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, Ethereum, Ethereum Classic, IOTA, NEO, Monero, Ripple, Cardano, TRON, Stellar и другие. Но, большинство людей предпочитают именно Биткоин. Это может быть связано с тем, что с момента своего выхода в мир в 2009 году, цена на биткоин увеличилась в десятки тысяч раз, и не собирает останавливаться. Проекты многих криптовалют провалились с крахом, а Биткоин продолжает оставаться на пике своей популярности, увеличивая при этом свои обороты. 

Если Вы тоже в числе тех людей, которые выбрали Биткоин, тогда у Вас может возникнуть вопрос: «Как купить биткоин Монобанк?».

Хотим предоставить Вашему вниманию лучший обменный сервис криптовалюты на территории Украины – Coin24.com.ua!

Coin24.com.ua работает в сфере финансов с 2018 года и уже успел приобрести положительные отзывы от довольных клиентов. С помощью обменника Coin24.com.ua Вы сможете обменять биткоин в Сумах, Киеве, Харькове, Львове и ещё в 28 городах Украины. Почему именно Coin24.com.ua?

  • • Обменник работает в автоматическом режиме без выходных 24/7/365.

  • • Вы сможете совершать свои транзакции с использованием самых востребованных платёжных систем: Монобанк, ПриватБанк, Visa/Mastercard.

  • • Можно продавать и покупать биткоины за наличные во многих городах Украины.

  • • На сервисе выгодные курсы, на основании самых популярных криптобирж.

  • • Самые востребованные криптовалюты: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Tether, Dogecoin, Litecoin, Tron, Dash и Waves.

  • • У нас присутствует программа кэшбэка от Ваших транзакций, который будет увеличиваться в соответствии с Вашими обменными сумами.

  • • Двухуровневая реферальная программа.

  • • Отзывчивая и компетентная техническая поддержка, которая на связи с 08:00 до 00:00.

  • • С недавних пор сервис Coin24.com.ua был включён в список самых топовых и надёжных обменных сервисов Украины, по версии сайта Bestchange.ru!

И даже на этом вышеперечисленные преимущества обменного сервиса Coin24.com.ua не заканчиваются. Чтобы убедиться в том, что сервис лучший в своём деле, Вам стоит лишь один раз воспользоваться обменным сервисом Coin24.com.ua и совершить обмен. Уверяем, Вы продолжите совершать транзакции на постоянной основе в тандеме с нашим сервисом! 

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Экономика
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