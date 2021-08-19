Обмен крипты через Монобанк На сегодняшний день криптовалюта является неотъемлемой частью финансовой отрасли. Если же раньше люди относились к криптовалютам с недоверием и скептицизмом, то сегодня всё кардинально поменялось.

Цифровые деньги стали очень популярными, как в большом бизнесе, так и в повседневной жизни обычных людей. С помощью криптовалют инвестируют большие проекты, создают стартапы, покупают дома, машины, расплачиваются в интернет-магазинах и многое другое.

После того, как пользователи начали активно работать с криптовалютами, их стало интересовать множество вопросов, например: какая криптовалюта самая практичная, где покупать криптовалюту будет выгодней и какую платёжную систему использовать?

Бесспорно, самой популярной криптовалютой с момента своего выпуска, есть – Биткоин. После него выпустили много других криптовалют: Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, Ethereum, Ethereum Classic, IOTA, NEO, Monero, Ripple, Cardano, TRON, Stellar и другие. Но, большинство людей предпочитают именно Биткоин. Это может быть связано с тем, что с момента своего выхода в мир в 2009 году, цена на биткоин увеличилась в десятки тысяч раз, и не собирает останавливаться. Проекты многих криптовалют провалились с крахом, а Биткоин продолжает оставаться на пике своей популярности, увеличивая при этом свои обороты.

Если Вы тоже в числе тех людей, которые выбрали Биткоин, тогда у Вас может возникнуть вопрос: «Как купить биткоин Монобанк?».

Хотим предоставить Вашему вниманию лучший обменный сервис криптовалюты на территории Украины – Coin24.com.ua!

Coin24.com.ua работает в сфере финансов с 2018 года и уже успел приобрести положительные отзывы от довольных клиентов. С помощью обменника Coin24.com.ua Вы сможете обменять биткоин в Сумах, Киеве, Харькове, Львове и ещё в 28 городах Украины. Почему именно Coin24.com.ua?

• Обменник работает в автоматическом режиме без выходных 24/7/365.

• Вы сможете совершать свои транзакции с использованием самых востребованных платёжных систем: Монобанк, ПриватБанк, Visa/Mastercard.

• Можно продавать и покупать биткоины за наличные во многих городах Украины.

• На сервисе выгодные курсы, на основании самых популярных криптобирж.

• Самые востребованные криптовалюты: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Tether, Dogecoin, Litecoin, Tron, Dash и Waves.

• У нас присутствует программа кэшбэка от Ваших транзакций, который будет увеличиваться в соответствии с Вашими обменными сумами.

• Двухуровневая реферальная программа.

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