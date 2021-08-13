Добровільне декларування доходів: що потрібно знати З 1 вересня в Україні розпочнеться добровільне декларування доходів.

Головне управління ДПС у Сумській області інформує, 21 липня 2021 року набрали чинності окремі норми Закону України від 15 червня 2021 року N 1539-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету», відповідно до якого внесено зміни, зокрема, до Податкового кодексу України в частині проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, яке відбуватиметься з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Так, скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об'єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об'єкти декларування, і які відповідно до Кодексу є чи були платниками податків (далі - декларант).

Декларанти матимуть право подати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію (далі - Декларація) із зазначенням активів, що їм належать, та з яких не були сплачені податки і збори, до 1 січня 2021 року. При цьому в Декларації не зазначається інформація про джерела одержання (набуття) декларантом об'єктів декларування.

Об'єкти декларування можуть бути визначені пп. 14.1.280 і 14.1.281 п. 14.1 ст. 14 Кодексу активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання Декларації.

Базою для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування є грошова вартість відповідного об'єкта декларування або номінальна вартість грошової вимоги, у тому числі за позиками, наданими третім особам.

Сума збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування щодо задекларованих об'єктів визначається шляхом застосування до бази для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування таких ставок, зокрема:

5 відс. щодо валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться (зареєстровані) в Україні;

9 відс. щодо валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах, а також з інших активів, що знаходяться за кордоном;

2,5 відс. щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання Декларації.

Добровільне декларування – цивілізована легалізація раніш не оподаткованих активів

Головне управління ДПС у Сумській області інформує, що Законом України від 15.06.2021 №1539-IX визначено одноразове (спеціальне) добровільне декларування як особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки.

Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть фізичні особи - резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до Податкового кодексу є чи були платниками податків.

Громадянам важливо зрозуміти, що держава дає можливість повернути гроші та інші активи у прозорий легальний обіг.

Порядок проведення кампанії з одноразового (спеціального) добровільного декларування

Головне управління ДПС у Сумській області повідомляє, що дуже мало часу залишилося до початку всеукраїнської кампанії з одноразового (спеціального) добровільного декларування. Виникає питання, а який порядок проведення кампанії?

По-перше: кампанія добровільного декларування триватиме у період з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року.

По-друге: особа, яка вирішила задекларувати свої ризикові активи, тобто декларант, зможе, починаючи з 1 вересня 2021 року подати до ДПС одноразову (спеціальну) добровільну декларацію.

Увага! Декларація буде подаватися тільки в електронній формі. У декларації потрібно буде вказати відомості про декларанта для його ідентифікації (прізвище, ім’я, по батькові, податковий номер), відомості про об’єкти декларування. Для грошових активів – вид, розмір та валюту активу, класифікація банківських металів тощо. Для рухомого та нерухомого майна – місце знаходження або місце зберігання, вид, назву, рік виробництва/випуску тощо.

Додатково повідомляємо, що у добровільній декларації не треба зазначати інформацію про джерела одержання/набуття об’єктів декларування.

Про активи, які підлягають одноразовому (спеціальному) декларуванню

У Головному управлінні ДПС у Сумській області роз’яснюють, що Законом України від 15.06.2021 №1539-IX визначено одноразове (спеціальне) добровільне декларування як особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки.

Які активи підлягають одноразовому (спеціальному) декларуванню:

- валютні цінності;

- нерухоме майно (земельні ділянки, об’єкти житлової і нежитлової нерухомості).

- рухоме майно;

- частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності;

- цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом;

- права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, не пов’язані із правом власності на цінні папери;

- інші активи фізичної особи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права, що належать декларанту або з яких декларант отримує чи має право отримувати доходи на підставі договору про управління майном чи іншого аналогічного правочину та не сплачує власнику такого майна частину належного власнику доходу.

Пресслужба ГУ ДПС у Сумській області