Понад 3,1 млрд грн заробили громади Сумщини за І півріччя 2021 року Про це повідомила радниця з питань муніципальних фінансів та управління Регіонального офісу «U-LEAD з Європою» у Сумській області Ірина Алєєва:

«Понад 3,1 млрд грн. – це сума сукупних власних доходів 51 територіальної громади області. Найбільшу частку в структурі надходжень має ПДФО – 1942,4 млн. грн = 62% власних доходів, плата за землю – 428,6 млн. грн = 14% власних доходів, єдиний податок – 393,7 млн. грн = 13% власних доходів.

Територіальні громади області збільшили надходження до своїх бюджетів у порівнянні з минулорічним періодом в середньому на 484,7 млн грн, або 18,4% - це середній приріст доходів по області», - розповіла радниця.

Якщо говорити про показники у розрізі кожної з громад Сумщини, то найбільший приріст власних доходів за 6 місяців у порівнянні із минулим роком мають Липоводолинська (38,9%), Кириківська (35,2 %), Хотіньська (31,1 %) територіальні громади.

У порівнянні із минулорічним періодом зменшення доходної частини бюджету мають 3 територіальні громади: Ворожбянська (-14,2 млн. грн), Верхньосироватська (-0,2 млн. грн), Синівська (-0,2 млн. грн), повідомила Ірина Алєєва.

Цікавими, на думку радниці, є показники доходів загального фонду на 1-го мешканця (без трансфертів) - в середньому по області це 2712 грн і цей показник розраховано як співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без урахування трансфертів до кількості мешканців відповідної громади:

«Тобто, у розрахунок включено лише доходи загального фонду, які мобілізуються до бюджету на відповідній території. Цей показник характеризує фінансовий потенціал громади, спроможність забезпечувати громаду за рахунок ресурсів, які надходять на її території.

За показником власних надходжень на 1 мешканця традиційно лідерами є Комишанська (6714 грн) та Чернеччинська (5141 грн) територіальні громади. У таких громадах, як Груньська (1170 грн) та Чупахівська (1229 грн) цей показники є найнижчими в області», - зазначає Ірина Алєєва.

Щодо витрат громад - місцеві бюджети (загальний та спеціальний фонд з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за 6 місяців 2021 року витратили понад 4,2 млрд грн.

На галузь освіти витрачено - близько 2,5 млрд грн або 59% від загальної суми видатків, на охорону здоров’я - 236,4 млн грн, або 6%, на житлово-комунальне господарство та транспортну інфраструктуру - 7% і склали 312,8 млн грн, а на утримання органів місцевого самоврядування - 570,5 млн грн або 13% від загальної суми видатків.

За словами Ірини Алєєвої, витрати на одного мешканця в середньому по громадам області складають 3972 гривні – цей показник розраховується як співвідношення обсягу видатків загального фонду до кількості мешканців відповідної громади. У розрізі окремих громад цей показник коливається від 2 665 гривень у Свеській громаді до 7 864 гривні у Комишанській громаді.

Витрати на утримання апарату управління у розрахунку на одного мешканця в середньому по області складають 705 гривень. Найбільший цей показник у Есманьській ТГ 1461 гривні ,а найменший у Конотопській ТГ 331 гривень. Зазначені витрати визначено як співвідношення обсягу видатків на утримання апарату управління, проведених за рахунок коштів загального фонду, до кількості мешканців відповідної громади. Цей показник вказує на те, якою є «вартість» одного працівника управлінського апарату територіальної громади для кожного жителя громади.

«За допомогою цих фінансових показників можна сформувати місце в рейтингу для кожної ТГ, що дає можливість сформувати уявлення про фінансовий потенціал громад, тобто зрозуміти чи може громада забезпечити надання якісних послуг своїм мешканцям», - підсумувала Ірина Алєєва.



Матеріал підготовлено згідно з даними Департаменту фінансів Сумської ОДА