Как можно использовать гидравлику для КамАЗа

Но заводской модельный ряд нельзя назвать разнообразным. Поэтому часто устанавливается гидравлика на камаз. Такие системы позволяют модернизировать и усовершенствовать функционал машины. Или даже кардинально изменить область ее эксплуатации. Причем как расширить, сделав авто универсальным, так и максимально сузить, превратив грузовик в узкоспециализированную технику. Вариантов модификации множество. А гидравлические системы — единственный вариант исполнения с высокой работоспособностью, запасом ресурса и при этом низкой ценой.
Самый простой вариант — тягач. Устанавливается гидравлическая система (например, от Hyva или Gemma) фиксации прицепов и полуприцепов разных типов и назначения. Таким образом можно превратить грузовик в универсальный транспорт, к которому цепляется и платформа для яхты, и цистерна. Более специализированными вариантами являются:
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• самосвальные установки с опрокидыванием на разные стороны;
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• автоматизированные откидные борта на стационарных прицепах;
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• рефрижераторные контуры и миксеры для цемента;
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• фуры с движущимся полом и внутренними подъемниками;
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• манипуляторы, краны, бурильные установки;
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• насосные станции, совмещенные с цистернами.
Разнообразие гидравлических механизмов от ведущих производителей типа Binotto, Aber или Penta очень внушительное. Можно подобрать комплект, отвечающий любым запросам. Причем как купить его уже в сборе, так и собрать самостоятельно из совместимых комплектующих.
Существует два варианта: самостоятельный монтаж и профессиональная установка. Первый выполняется на свой страх и риск. Гарантий правильной работы нет. Как и гарантийного обслуживания на сервисе. Второй способ на порядок проще, быстрее и надежнее. Профессионально устанавливают гидравлическое оборудование на КамАЗы, например, в АВМ ГРУПП. Это одна из самых крупных компаний по установке гидравлики в Украине. Механики фирмы:
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• выезжают на место дислокации грузовика и устанавливают технику на авто;
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• предоставляют гарантию на работоспособность;
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• выполняют плановое и внештатное техническое обслуживание;
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• консультируют по поводу выбора деталей гидравлики и бренда;
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• обучают управлению установленными системами.
К тому же на сайте AVM можно и купить гидравлические системы. Компания сотрудничает с известными производителями. В ассортименте представлены продукты от Gemma, Hyva, Binotto, Aber и Penta.
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