Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати? Підприємці можуть оформити одноразову матеріальну допомогу від держави в Дії. ФОПи та наймані працівники, діяльність яких була призупинена під час перебування області в «червоній» зоні, можуть подати заявку на отримання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 8 тис. гривень

За перший день уже понад 116 тис. українців подали заявку на отримання допомоги. Під час спільного онлайн-брифінгу представники Мінцифри, ПФУ, Мінекономіки та Мінсоцполітики розповіли про запуск послуги на порталі та в застосунку Дія.

Мінцифри розробила технічний функціонал виплат через Дію. Тепер послуга з оформлення матеріальної допомоги є максимально автоматизованою. Оформити заявку можна онлайн на порталі та в застосунку Дія з будь-якого куточка України без жодних черг, збору довідок та походів до держустанов. Заповнення заяви становить не більше 5 хвилин. Користувачам потрібно буде лише ввести IBAN свого особистого гривневого рахунку.

«Стартувала послуга з подання заяви на отримання матеріальної допомоги ФОПами та найманими працівниками. Так само, як і минулого разу, послуга є доступною тільки в мобільному застосунку та на порталі Дія. Оберіть зручну для вас платформу. Проста форма заявки – вам потрібно буде заповнити лише номер IBAN вашого особистого рахунку. Щоб скористатися послугою у смартфоні, обов’язково оновіть за стосунок», – заявив керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав БАНІК під час брифінгу.

Допомогу зможуть отримати ФОПи та наймані працівники, діяльність яких була призупинена під час перебування області в «червоній» зоні.

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор ДЯДЮРА під час брифінгу розповів, які категорії КВЕДів претендують на отримання допомоги: «Є декілька умов, за яких ця допомога надається. Це КВЕДи, які страждають найбільше через пандемію COVID-19, зокрема роздрібна торгівля й культурна сфера (бібліотеки, музеї тощо). Друга умова — за найманого працівника компанія сплачувала податки, а ФОП сплачував ЄСВ не менше 6 місяців. Перелік КВЕДів та умови отримання допомоги винесені на окремій сторінці на сайті: diia.gov.ua/8000, яку ви можете детально переглянути».

Перелік КВЕДів, що підпадають під карантинні обмеження, був внесений МОЗ, погоджений Мінекономіки та Мінфіном й прийнятий Урядом. Ознайомитися з ним можна за посиланням: https://diia.gov.ua/8000

Послуга також передбачає можливість додатково отримати матеріальну допомогу з коштів місцевого бюджету. Рішення про призначення і розмір виплати приймають органи місцевого самоврядування.

Заступник Міністра соціальної політики України Віталій МУЗИЧЕНКО розповів про умови та розподіл коштів за областями: «Послуга також передбачає можливість додатково отримати матеріальну допомогу з коштів місцевого бюджету. Рішення про призначення і розмір виплати приймають органи місцевого самоврядування. Подати заявку можна протягом 30 днів з дня запровадження «червоної» зони в області, де ви ведете діяльність. Якщо цю область було віднесено до «червоної» зони протягом лютого-березня 2021 року, то можете подати заяву до 18 травня 2021 року включно».

Детальну інформацію про це можна дізнатися безпосередньо в органах місцевого самоврядування області, в якому ведеться діяльність. Актуальний перелік «червоних» зон дивіться за посиланням.

Виплата здійснюється на підставі заяви на порталі чи в застосунку Дія після перевірки вказаних вами даних. Мінцифри передає списки на виплату Пенсійному фонду України. «Уважно перевіряйте дані, які вносите в заявку. Вказуйте IBAN особистого рахунку, а не родичів чи друзів. Якщо всі дані заповнені правильно, а людина відповідає умовам надання допомоги, визначених законом, то виплата надійде на рахунок, вказаний у заяві на допомогу», – зазначив заступник Голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр МАЛЕЦЬКИЙ.

Послуга є доступною протягом року, в тому числі для тих, хто отримував матеріальну допомогу минулого року. Допомогу не потрібно повертати державі або платити з неї податки.

Як оформити послугу в застосунку — відеоінструкція: https://youtu.be/pf0-QKVMvRA

Як оформити послугу на порталі Дія — відеоінструкція: https://youtu.be/No-6W9_kGLY

Реалізація послуги відбувається завдяки Програмі EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією, та за підтримки проекту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

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