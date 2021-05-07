Офіційний коментар АТ "Сумське НВО" щодо продажу частини готелю "Ювілейний" У мережі Інтернет та в окремих засобах масової інформації активно розповсюджується інформація щодо можливого незаконного продажу частини готелю "Ювілейний" яке належало АТ "Сумське НВО" та виплаті лише 52 тис. грн з 19,5 млн грн договірної суми.

З цього приводу АТ "Сумське НВО" надає коментар для пояснення ситуації.

Дійсно, 26.12.2019 року був укладений договір купівлі-продажу нерухомого майна (з додатковою угодою), а саме нежитлового приміщення частини готелю "Ювілейний" загальною площею 5110,0 кв.м., що розташований за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, буд. 9А.

Станом на 01.12.2019 року балансова вартість майна складала 16 270 тис. грн. За домовленістю сторін вартість продажу майна склала 19 524 тис. грн, тобто твердження щодо "незаконного" відчуження майна за "заниженою" ціною та завдання матеріальної шкоди іншим стягувачам заборгованості на загальну суму понад 20 млн грн, не відповідають дійсності та не містять достатніх обґрунтувань.

Відповідно до умов договору оплата вартості проданого майна повинна здійснюватися наступним чином: 52 тис. грн – у день укладення договору, 19 472 тис. грн – у термін до 31.12.2021 року. Таким чином даний договір на сьогодні ще є чинним, а отже ні про яку занижену вартість та завдання матеріальної шкоди говорити не можна.

При визначенні кінцевого терміну оплати сторонами договору бралася до уваги поточна ситуація з занепадом та збитковістю готельного бізнесу, що склалась внаслідок карантинних обмежень, запроваджених у зв'язку з пандемією COVID-19.

Остаточна оплата вартості проданого майна буде здійснена у терміни передбачені умовами договору купівлі-продажу та невідкладно буде направлена на виплату заборгованості з виплати заробітної плати працівникам.

Водночас, станом на 17.05.2021 року АТ "Сумське НВО" не має інформації щодо результатів правової оцінки зі сторони правоохоронних органів та Сумської обласної прокуратури щодо можливо незаконних дій посадових осіб Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Суми), Державного підприємства "СЕТАМ", ТОВ "Північ Агро Сервіс", Державного реєстратора Виконавчого комітету Сумської міської ради Пономаренко О.В. при проведенні 30.12.2020 року аукціону з продажу корпоративних прав частки АТ "Сумське НВО" у статутному капіталі ТОВ "Сумиспортінвест" у розмірі 99,98% та проведенні у подальшому реєстраційних дій, як не має жодної реакції місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Стартова ціна лоту складала 5 438 418,75 грн. Переможцем аукціону визнано ТОВ "Північ Агро Сервіс" Сумська область, смт. Миколаївка, з ціновою пропозицією 8 120 000 грн.

Аукціон та подальші реєстраційні дії щодо зміни складу засновників ТОВ "Сумиспортінвест" здійснювались з численними порушеннями чинного законодавства, що призвело до реалізації лоту за явно заниженою ціною та фактично рейдерського захоплення активу, що належав АТ "Сумське НВО".

За результатами незалежної оцінки, проведеної ТзОВ "Гільдія оцінювачів України" м. Київ на замовлення АТ "Сумське НВО", вартість корпоративних прав частки товариства у статутному капіталі ТОВ "Сумиспортінвест", якому належав стадіон "Ювілейний" станом на 01.03.2021 року складає 325,145 млн грн.

Реалізація даного активу за оціночною ціною дозволила б повністю погасити наявну заборгованість із заробітної плати по АТ "Сумське НВО" та знизити рівень соціальної напруги у м. Суми.

Але реакція, відповідно до чинного законодавства України зі сторони правоохоронних органів та Сумської обласної прокуратури на такі дії вищезазначених посадових осіб відсутня.

Підприємство з метою захисту своїх законних прав вимушене самостійно захищати свої інтереси у судовому порядку стосовно скасування результатів електронних торгів та скасування реєстраційного запису щодо зміни учасників в статутному капіталі ТОВ "Сумиспортінвест".

Керівництво АТ "Сумське НВО" вкотре наголошує, що питання погашення заборгованості із заробітної плати є одним з пріоритетних завдань, поряд з відродженням та переобладнанням виробництва та іншими стратегічними планами щодо відновлення роботи об'єднання.

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