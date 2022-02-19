Трудові відносини: чи можуть звільнити з роботи через війну Центр протидії дезінформації при РНБО України та Асоціація ЮрФем роз’яснили усі тонкощі трудових відносин під час воєнного стану.

Чи можуть звільнити, якщо не можуть з’явитись на роботі через війну?

У трудовому законодавстві не передбачено такої підстави для звільнення, як війна. Якщо працівник не виходять на зв’язок або місце перебування, роботодавець це може класифікувати за трьома причинами:

- неявка з нез’ясованих причин

- інші види неявок, що передбачені колективними договорами, угодами

- інші причини неявки

Державна служба України з питань праці наполегливо рекомендує не звільняти працівників за прогул. Експерти говорять, що поки відомо про рекомендацію, але за її порушення санкцій не передбачається, утім окремі випадки можуть оскаржуватися в суді.

Як оформити відсутність на роботі?

Якщо працівник(-ця) своєчасно повідомила про місцеперебування, роботодавець може запропонувати наступні дії:

- взяти одну із відпусток, передбачених законодавством;

- оформити дистанційну роботу; роботодавець може запропонувати вам дистанційну або надомну роботу чи гнучкий режим робочого часу.

- якщо ж працівник (-ця) підлягають мобілізації, то Закон гарантує збереження робочого місця та середнього заробітку.

Що передбачає дистанційна, надомна робота та гнучкий режим робочого часу?

Дистанційна робота – це форма організації праці, коли людина працює поза офісом з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. В такому разі працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

Надомна робота – форма організації праці, за якої роботу виконує працівник за місцем його проживання або в інших приміщеннях, де буде наявний доступ до всього для виконання роботи поза виробничими чи робочими приміщеннями власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.

Гнучкий режим робочого часу – це форма організації праці, за якою допускається встановлення іншого режиму роботи, ніж зазначений у правилах внутрішнього трудового розпорядку. Тут головне - дотримуватися норми тривалості робочого часу.