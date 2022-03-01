Реєстрація, перереєстрація безробітних та нарахування виплати допомоги по безробіттю під час дії воєнного стану Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову від 19 березня 2022 року №334 “Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану”.

У постанові визначені можливі способи подачі заяви для набуття статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю:

- через «Портал Дія», зокрема через мобільний - додаток «Порталу Дія»;

- особисто в центрі зайнятості;

- за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

Детальні інструкції з питань реєстрації

https://www.dcz.gov.ua/stor.../reyestraciya-bezrobitnyh-2022,

обслуговування під час воєнного стану

https://www.dcz.gov.ua/.../obslugovuvannya-gromadyan-pid...)

Роз’яснення щодо заповнення заяв та перелік необхідних для реєстрації в службі зайнятості документів тут: https://is.gd/oMP8aK

Реєстрація безробітного може припинятися у разі невідвідування (не підтвердження наміру перебування у статусі безробітного) без поважних причин центру зайнятості протягом 30 робочих днів з дати прийняття рішення про таке відвідування або з дати останнього підтвердження перебувати у статусі безробітного.

Постановою передбачено й припинення реєстрації безробітного в разі його відмови від виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану (інформація тут: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/753-2011-%D0%BF#Text).

«Зважаючи на реалії військового сьогодення, ця постанова, надаючи покрокову інструкцію, регулює правові відносини між службою зайнятості та шукачами роботи, що значно вплине на якнайшвидше отримання якісних послуг від служби зайнятості», - зазначив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.