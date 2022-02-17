Экономика

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admin
Вчера 20:05324

Преимущества авиадоставки из Китая

Товары в Китае, как бы привлекательно они ни выглядели на страницах рекламных проспектов, почти бесполезны для бизнеса, пока не доставлены покупателям в Украину. И поэтому важным этапом для организации бизнеса является правильно выбранный вид транспорта.

Кому и когда требуются авиаперевозки

Очень часто доставка самолетом, которая занимает от 7 дней, становится единственным возможным или самым доступным способом перевозки партии товара. Это наиболее подходящий вариант для работы с высоколиквидным и дорогостоящим товаром.

Также если компания хочет представить на рынок новинку, требуется скорость доставки. В этом случае приходится подключать авиаперевозку.

Особенности авиаперевозок

При организации авиаперевозок стоимость во многом зависит от характеристик товара и размеров партии. При оценке учитываются два параметра: вес и объем. При этом для легких товаров нужно учитывать объем, для тяжелых - вес партии.

Специфика авиационного транспорта в том, что отсеки для груза имеют ограниченную вместимость. Также перевозчик должен правильно распределить товары внутри грузового отсека. Особенно это важно, если отправляются сборные грузы из Китая с разнородными товарами.

Ориентировочная стоимость за перевозку грузов самолетом составляет от пары долларов за килограмм. Но китайские перевозчики рассчитывают цену в национальной валюте. Из-за частых колебаний курса точно определить стоимость заранее сложно, поэтому каждый раз она составляется для конкретной партии.

Также нужно заметить, что не всегда самые дешевые цены - самые лучшие. И следует учитывать не только называемую цену, а надежность компании и опытность персонала, чтобы не было непредвиденных задержек и накладок.

Другие виды транспорта

Кроме авиационного, предприниматели используют и другие виды транспорта. Особенно если время не играет критичной роли при доставке и хранении.

Морской

Доставка морем - традиционный, часто используемый и наиболее дешевый вид транспорта. Грузы могут быть генеральными (под груз одного клиента отводится целый контейнер) и сборными, когда контейнер заполняется однотипными товарами нескольких заказчиков.

В последнем случае цена за доставку небольшой партии минимальна. Но формируя сборные грузы, Китай может задержать товар на консолидационном складе, пока не соберется объем для заполнения полного контейнера. А это может занять длительное время, особенно, если товар специфический.

Железнодорожный

Доставка железнодорожными составами в Украину пока еще не так популярна, как морская. Она выполняется чуть быстрее (на 10-15 дней), хотя и стоит чуть дороже. Кроме того, возрастает риск происшествий (хищения, порчи, утери) с товаром в пути и на станциях при перегрузке и формировании составов. Что сказывается на стоимости страховки.

Какой вид транспорта выбрать, вам подскажут специалисты логистического отдела компании-перевозчика. 

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Экономика
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА
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