Экономика

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:15277

В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих

З першого жовтня розпочався всеукраїнський конкурс «Народний бренд 2021». Якщо ви представник місцевого бізнесу у Сумах встигніть стати його учасником.

Розповідаємо, що для цього потрібно, як буде проходити голосування і визначення переможців. 

Двадцятий рік поспіль найбільша регіональна медіа корпорація «RIA Media» проводить конкурс серед компаній «Народний бренд». Все починалося з п'яти міст, з часом географія значно розширилась. Цьогоріч і в Сумах “Народний Бренд” відбудеться вперше. Ідею створити народний конкурс перейняли в американських колег, які приїздили в Вінницю обмінюватися досвідом.

Акція мала успіх, а її престижність люди відчули вже наступного року. Кожен бізнесмен міста почав прагнути до народного визнання, за свою роботу і якість послуг мріяв отримати статуетку крилатої богині перемоги Ніки.

Спочатку за улюблену фірму, підприємство чи виробника міста голосували в газетних анкетах. Щоб уникнути ознак нездорової конкуренції, зробити конкурс більш надійним, захищеним та позбавитися рутинної роботи з підрахунками голосів, у 2006 році його перевели в онлайн.

Тепер визнання найкращих компаній відбувається шляхом голосування, який проводить сайт «ТОП 20». Кожен може спостерігати в режимі реального часу на якій позиції знаходиться той чи інший бренд. Також можна ознайомитись з карткою та відгуками кожного учасника, віддати свій голос.

Конкуренція серед торгових марок і підприємств на сьогодні є значною. Тому цьогоріч конкурс відбуватиметься в 23-х містах України.

У Сумах взяти участь в «Народному бренді» можуть лише ті компанії, які фізично знаходяться у нашому місті, а голосувати за кращий локальний бізнес можуть також лише сумачани. Такі обмеження існують для того, щоб люди обирали найкращих саме серед тих брендів, якими дійсно самі користуються. 

Як стати учасником? 

До конкурсу  «Народний  бренд» можуть долучитись усі місцеві компанії, якщо звісно ж є відповідна їхній діяльності номінація. Голосування триватиме два  місяці — з 1 жовтня до 30 листопада 2021 року. Список учасників «Народного Бренду» може доповнюватись по 29 листопада.

 

У «Народному бренді» приймають участь компанії, які:

  • - територіально розміщуються у відповідному регіоні Україні;

  • - вид діяльності відповідає перерахованим номінаціям конкурсу;

  • - розміщуються в каталозі «ТОП 20» на платній чи безоплатній основі.

Різниця відображення компанії у списку (в залежності від виду розміщення) на платному та безоплатному пакеті?

Першими виводяться логотипи компанії, які розміщуються на пакеті «Gold». Далі логотипи компаній на пакетах «VIP», «Стандарт» та «Базовий».Наступними відображаються назви компаній, які розміщуються у каталозі «ТОП 20» безкоштовно. Логотипи компаній з однаковим пакетом розміщення відображаються, не на фіксованих місцях, а рандомно. 

Якщо компанії немає в каталозі «ТОП 20», або у відповідній номінації вона може звернутись до адміністрації сайту (свого менеджера), щоб її додали до списку учасників.

Компанія має право приймати участь в одному місті лише в 1 номінації!

Якщо ж вашої компанії немає у каталозі «ТОП 20» або у відповідній номінації, ви можете залишити заявку:

● за номером телефону +38 (098) 561 22 21.

● написавши на пошту brand@top20.ua.

● у формі за посиланням.

Також за консультацією щодо участі місцевих компаній у конкурсі можна звернутися до генерального  медіа-партнера «Народного Бренду» в Сумській області компанії Данкор Медіа:

● за номером телефону +38(099) 304 33 01 .

● написавши на пошту adv@dancor.info.

Ознайомитись з номінаціями, за якими відбувається голосування, можна на сайті top20.ua

Організатор конкурсу залишає за собою право скасувати голоси з вагомими ознаками неправдивості:

  • - голоси з інших областей від користувачів, що не мають причастя до конкретного регіону (приймаються голоси тільки з міста Суми та Сумської області);

  • - голоси від жителів інших країн;

  • - велика кількість голосів з однієї IP адреси з малим інтервалом часу;

  • - голоси куплені за допомогою сервісів накрутки.

Організатори конкурсу мають право використовувати дані, які користувач вводить на сайт під час голосування, в тому числі передавати їх партнерам. 

Як проходить голосування і визначення переможців? 

Система голосування у «Народному бренді» проста і максимально об‘єктивна. На сайті top20.ua є категорії, у яких кожен житель Сум та області може знайти свої улюблені бренди. 

Віддати голос теж дуже просто. Для участі у розіграші призів потрібно лише зробити репост з голосування собі на сторінку в соцмережі і не видаляти його до завершення конкурсу. Задля чесності — один користувач може проголосувати лише раз.

 

Щоб проголосувати в конкурсі, Вам необхідно:

  • - обрати одну із номінацій, знайти бренд, за який Ви віддасте свій голос та натиснути на кнопку «Проголосувати»;

  • - далі потрібно пройти авторизацію за номером телефону, через смс (двічі проголосувати з одного номеру не можна);

  • - продовжуйте обирати найкращих, поки не проголосуєте в десяти номінаціях;

  • - щоб завершити голосування — натисніть на кнопку в правому верхньому кутку;

  • - зробіть репост в соцмережах і не видаляйте його до закінчення конкурсу — тоді Ви автоматично станете учасником розіграшу подарунків.

Якщо Ви вже почали голосування, не встигли закінчили, інформація про Вас зберігається, і Ви можете продовжити голосування в будь-який час.

Кожен голос зараховується в загальний залік бренду. За результатами голосування буде складено рейтинг усіх компаній. Переможці будуть нагороджені відзнаками «Народний бренд».

До старту голосування учасники вже матимуть певну кількість голосів за те, що протягом року отримували позитивні відгуки в період з 1 вересня 2020 року по 31 серпня 2021 року. Один позитивний відгук дорівнює одному голосу. Далі розпочинається найважливіше — формування рейтингу і визначення переможців. Відповідно, хто на першому  місці, той і є переможцем конкретної номінації.

Більш детальніше ознайомитись з правилами можна за посиланням

Тож, реєструйтесь і отримуйте відзнаку «Народний бренд», а заразом довіру та прихильність клієнтів. Все просто, «Ти обираєш — «ТОП 20» нагороджує!».

 
Экономика «Народний бренд»
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В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
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