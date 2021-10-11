Экономика

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Сегодня 16:20127

Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®

«УДАР Віталія Кличка» позитивно поставився до рішення уряду підписати меморандум з представниками місцевого самоврядування щодо непідвищення тарифів на опалення і гаряче водопостачання.

Проте, одним лише меморандумом тарифи не втримати, адже ринкова ціна газу сьогодні сягає подекуди 45 тис. грн за тисячу кубометрів.

Для стабілізації тарифів потрібні значні фінансові ресурси та газ за доступною ціною, який зобов’язався постачати «Нафтогаз». До того ж, уряд досі не повернув 37 млрд грн за різницю в тарифах місцевим бюджетам, яку обіцяв направити до кінця до кінця вересня у попередньому меморандумі. Тим самим уряд повністю переклав відповідальність за втримання тарифів на місцеву владу.

Варто зазначити, що перш за все монополія на торгівлю енергоресурсами належить державі: саме від «Нафтогазу» залежить, за якою ціною отримають газ громадяни, а також комунальні і бюджетні установи.

Більш того, місцева влада не має фінансових ресурсів для того, щоб перекрити значну різницю у тарифах на газ. Вже зараз багато міських голів оголосили, що змушені підвищити тарифи, а міські ради вже затвердили рішення щодо підвищення тарифів.

Через відсутність газопостачання в бюджетних установах на осінь-зиму в принаймні чотирьох областях України заявили про надзвичайну ситуацію техногенного характеру.

Але ані уряд, ані «Нафтогаз» не чують місцеву владу. Вони вважають будь-які заяви про проблеми в енергетиці маніпуляціями.

Ключовим сьогодні є пункт про повернення урядом обіцяної заборгованості – без неї говорити про втримання тарифів на існуючому рівні неможливо.

Є сумнів, що уряд готовий виділяти такі значні суми коштів на фінансування різниці у тарифах. Про це свідчить той факт, що наразі всі вільні кошти спрямовуються на «Велике будівництво». Для цього скорочують бюджети всіх державних компаній, які мають бодай якусь ліквідність («Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Енергоатом», «Укргідроенерго» тощо).

Тому, політична партія «УДАР Віталія Кличка» вимагає від уряду у максимально стислі терміни спрямувати місцевим бюджетам обіцяні в меморандумі кошти і зобов’язати «Нафтогаз» дотримуватися взятих на себе зобов’язань щодо продажу газу за доступною ціною населенню (7,42 грн/куб. м) і бюджетним установам (13,7 грн/куб. м).

Экономика
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Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
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