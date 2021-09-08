Нові рекламні конструкції в Сумах На виконання рішення Сумської міської ради № 308 від 18.05.21 Група Компаній «РТМ-Україна» замінила 15 рекламних щитів новим сучасним інвентарем.

Продовжуючи рекламним компаніям терміни дії дозволів на розміщення зовнішньої реклами у м. Суми на 3 роки, Виконком Сумської міської ради ще в тавні 2021 р. постановив, що пролонгація є дійсною лише за умови приведення конструкцій у відповідність до вимог Комплексної схеми розміщення рекламних засобів на території Сумської міської територіальної громади від 28.07.2020 № 363.

На виконання рішення Виконкому ТОВ «РТМ-Україна» протягом 3 місяців оновила рекламний інвентар на зазначених у Додатку до Рішення місцях, зменшила розміри деяких конструкцій, установила сучасні динамічні носії. Заміни сталися на вулицях Білопольський шлях, Іллінська, Курська, Лінійна, Металургів, Праці, Привокзальна, Сумсько-київських дивізій, Харитоненка, Харківська, на проспектах М. Лушпи і Курському тощо.

Це другий етап робіт із оновлення рекламного інвентаря компанії у Сумах, загалом з початку 2021 р. ТОВ «РТМ-Україна» замінила 18 рекламних щитів, інвестиції у модернізацію реклами склали близько 1 млн грн.

Нагадаємо, що національний оператор зовнішньої реклами Група Компаній «РТМ-Україна» з 2015 працює на сумському ринку. За даними єдиного дослідника ринку компанії DOORS Consulting, «РТМ-Україна» входить до ТОП-5 сумських власників реклами з долею ринку 8 %. Компанія активно інвестує у розвиток сучасної реклами Сум, встановлюючи нові типи носіїв — як-от цифрові панелі, що увійшли до першої загальноукраїнської мережі цифрової реклами, зупинки міського транспорту тощо.

Принцип роботи «РТМ-Україна», якого компанія дотримується у кожному місті, — прозора взаємодія з міськими адміністраціями, реалізація комплексних проектів благоустрою, що містять рекламний інвентар, для надання якісної послуги рекламодавцям, збереження стилістичної єдності міста і розвитку його інфраструктури.