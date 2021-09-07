Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ® За последние несколько лет бескаркасную мебель можно встретить не только в квартирах, но и в офисах.

Купить бескаркасную мебель для офиса – значит сделать помещение современным и привлекательным для клиентов. Она также может легко стать функциональной изюминкой интерьера, показать, что владелец действительно заботится и о клиентуре, и о своих работниках, и об офисном пространстве в целом.

Преимущества кресла-мешка

Свое название кресло-мешок получило благодаря отсутствию каких-либо опорных конструкций. Оно способно принимать любую форму, что делает отдых на нем комфортным. У бескаркасного пуфа есть большое количество плюсов, благодаря которым они стали популярны в качестве мебели для офисов.

Мобильность. Кресло мешок удобно передвигать по помещению из-за небольшого веса и отсутствия ножек, которые могли бы поцарапать напольное покрытие. Яркость. Сегодня выпускаются разнообразные варианты чехлов. Яркие и оригинальные модели будут привлекать внимание потенциальных клиентов и украсят офисный интерьер. Практичность. Пуфик-мешок делается со съемным чехлом. Если по какой-то причине расцветка или стиль перестали подходить для офиса, то его легко можно сменить. Смена каркасной мебели обойдется владельцу бизнеса в приличную сумму, а смена чехла на кресло-мешок – недорогой вариант обновить интерьер. Легкий уход. Бескаркасная мебель не требует особых усилий в уходе за ней. При необходимости чехол можно снять и постирать, если он изготовлен из соответствующего материала, или просто протереть влажной тряпочкой с мыльным раствором. Функциональность. Модель можно смело использовать как для отдыха, так и для работы. Она идеально подстраивается под анатомические особенности, гарантирует максимальный комфорт использования.

Выбирайте кресло-мешок подходящего размера в соответствии со спецификой бизнеса, он станет изюминкой офиса.

Для какого бизнеса подойдет бескаркасная мебель

Сегодня такая мебель может удачно вписаться в интерьер любого офиса. Конечно, не стоит использовать кресло-мешок или кресло-грушу в комнате для важных переговоров и сделок, так как такая мебель располагает к расслабляющей обстановке. Но такое кресло сегодня можно использовать в комнатах для тренинга или отдыха для сотрудников.

Если бизнес связан с продажей вещей, то представить помещение без кресла-мешка уже трудно. Здесь клиент может передохнуть, пока освободится примерочная или подождать своего спутника, пока тот делает свой выбор.

Детская бескаркасная мебель прекрасно подойдет для такого бизнеса, как развивающие центры или частные детские садики. За счет того, что у кресел нет деревянных или металлических конструкций, они безопасны для детей. Выбирая детские мягкие кресла-пуфики, следует понимать, что они по своим размерам меньше, чем мешки для взрослых. Важно учитывать средний возраст и рост ребенка, детям до 160 см ростом подойдут кресла диаметром в 80 см. Также можно выбрать подходящие для детей забавные рисунки чехлов. Сидя на детских креслах-мешках, удобно заниматься коллективными занятиями, например, просмотром мультфильма или прослушиванием аудиосказки.

Обыкновенная мебель в офисе создает сдержанный деловой стиль. Но сегодня все больше компаний предпочитают видеть в офисе креативную и непринужденную атмосферу, которая позволяет сотрудником чувствовать себя комфортно и раскрепощенно, что в свою очередь благоприятно отражается на общей работоспособности.

Покупку кресел-мешков для бизнеса можно назвать выгодной инвестицией. Такая деталь в интерьере понравится не только коллективу, но и клиентам. Бескаркасная мебель обязательно поспособствуют повышению успешности бизнеса.