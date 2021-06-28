Доведено практикою: легальна праця сприяє розвитку бізнесу Сумщини Легальне працевлаштування є не тільки законним з юридичної точки зору та дотримує права найманих працівників, а й сприяє розвитку бізнесу.

- Маєте власний бізнес? Укладаючи трудові договори з працівниками, ви отримуєте безліч переваг: імідж соціально відповідальної компанії чи підприємця, можливість залучати інвестиції та кращих фахівців, виходити на нові ринки та чесно конкурувати за якістю послуг і ціною, - ділиться думками директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. - Нелегальне ж працевлаштування призводить до позбавлення працівника: гарантованого розміру заробітної плати; прав на оплачувану відпустку, на оплату лікарняного; на достроковий вихід на пенсію та інше, тому це питання важливе і актуальне.

Фахівці Сумського обласного центру зайнятості зібрали всі чинники, які говорять про переваги задекларованої праці для середнього та малого бізнесу Сумщини.

Краща продуктивність праці

Задекларовані працівники задоволені та мотивовані. Вони працюють краще, рідше змінюють роботу, більш ініціативні, ніж не задекларовані працівники.

Зменшення витрат

Обов’язок забезпечити гідні умови праці – у ваших інтересах. Адже ви уникаєте витрат та збитків через можливі зупинки виробництва, тривалу відсутність працівника на роботі, компенсації на лікування й реабілітацію, а також навчання нових працівників. Враховуйте й непрямі витрати: шкоду для репутації у разі нещасних випадків, зниження мотивації працівників, плинність кадрів.

Залучення кваліфікованих фахівців

Люди – найцінніший капітал вашого бізнесу. Працюючи відкрито, ви зможете проводити конкурси на вакансії. Офіційне працевлаштування, комфортні умови праці, соціальні гарантії, нормований робочий день, навчання та кар’єрний ріст – допоможуть вам залучити та втримати досвідчених фахівців.

Доступ до нових ринків

Якщо ви працюєте відкрито та дотримуєтеся вимог законодавства, ви можете вийти на нові ринки країн ЄС, Канади і ще кілька десятків країн, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю.

Можливість залучати інвестиції

Прозорі та законослухняні бізнеси мають більше можливостей отримати кредити для розширення справи, знайти українських й іноземних партнерів і вийти на фондові біржі.

Імідж соціально відповідального бізнесу

Соціальна відповідальність – запорука високої репутації. Опитування свідчать, що споживачі готові платити більше за товари та послуги бізнесу, який опікується соціальними проблемами, працює чесно та відкрито, надає гарантійне обслуговування.

Стабільні конкурентні переваги

Хочете отримати стабільні конкурентні переваги? Вони в якості товарів і послуг, інноваціях, диверсифікації тощо.

Скорочення витрат за рахунок незадекларованих працівників і невиконання законів – короткострокова стратегія без перспектив, яка говорить про вашу «короткозорість».

Фінансові стимули від держави

Створюючи нові робочі місця, ви можете отримати державну підтримку.